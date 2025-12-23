Mercosur, paredón y después

Montevideo , 23 de diciembre de 2051. (De nuestras agencias). Los presidentes de todos los países del Mercosur , así como la presidenta de la Comisión y varios jefes de Estado de la Unión Europea (UE) asisten en la capital uruguaya para la trascendental reunión en la que finalmente todo parece indicar que se firmará el acuerdo Mercosur–Unión Europea.

Como nuestros lectores recuerdan, este tratado empezó a negociarse hace 51 años, habiendo sufrido una cantidad enorme de estudios, análisis, proyectos de modificación, ajustes y enmiendas, que lo han venido postergando desde hace mucho tiempo.

En efecto, la última suspensión de las negociaciones fue hace justamente 26 años, cuando en una reunión realizada en Brasil los delegados europeos aseguraron que la postergación de la firma del tratado se postergaría “por algunas semanas”, ya que solo quedaba ajustar algunas salvaguardias y cuestiones menores.

Finalmente la suspensión fue, efectivamente, por algunas semanas (en realidad fueron 1.352 semanas), o sea los 26 años transcurridos desde aquel plazo solicitado por la UE “para ajustar algunos detalles”.

Mientras tanto, como corresponde a este tipo de negociaciones comerciales, durante todos los años siguientes se mantuvo vivo el fuego negociador, así como el espíritu integracionista que alienta a este tipo de acuerdos comerciales de los que tanto espera el mundo, en particular los ciudadanos de todos los países involucrados, al menos de los de América Latina, ansiosa por colocar sus producciones en los mercados europeos. No fue ese el caso de los ciudadanos europeos, que miraban los acontecimientos con más escepticismo. “Miraban” es un decir, porque muchos ciudadanos europeos fueron un poco más allá.

En los años siguientes a la suspensión de la firma del año 2025, muchos de los productores agrícolas europeos que no compartían el fervor integracionista de los latinoamericanos tomaron algunas medidas que sorprendieron al mundo.

En 2030, una nutrida manifestación de agricultores franceses llevó a cabo el secuestro al reelecto presidente Macron, a quien llevaron a un campo plantado con papas en el sudeste francés. Allí lo sumergieron en una enorme olla llena de agua hirviendo, en la que también arrojaron papas peladas, otras verduras, sal, romero, eneldo, estragón, y algunos otros condimentos típicos del pot au feu francés, luego de lo cual se lo comieron en un alegre ágape, al que agregaron hectolitros de Bordeaux y Bourgogne de las mejores cosechas.

Este acto de canibalismo asombró al mundo, pero no tanto a Europa, que ya venía siendo sacudida por los múltiples atentados musulmanes, la guerra de Ucrania, los incendios de catedrales, el aumento del narcotráfico y la violencia urbana callejera.

Los jefes de estado de la UE se reunieron entonces en Bruselas para criticar el salvaje episodio de Macron, y, tras un minuto de silencio en su memoria, decidieron, entre otras cosas, avisarle al Mercosur que se tomarían unas semanas más para renegociar el posible tratado.

A la salida de esa reunión, la entonces primera ministra italiana, Raffaela Loren Lollobrígida, fue secuestrada por un comando pretendidamente musulmán, pero que en realidad se trataba de un grupo de agricultores de la Lombardía plantadores de legumbres, quienes se oponían al tratado con el Mercosur.

Mientras se negociaba con los secuestradores para liberar a la primera ministra, un grupo de ganaderos polacos hicieron explotar una bomba en la sede de la presidencia del país, en la que murieron 20 personas, tras un incendio que destruyó la sede.

Estos episodios seguían postergando la discusión y firma del tratado con el Mercosur, pero mucho peor fue lo que ocurrió años más tarde en España. En efecto, en el año 2040 una manifestación multitudinaria, formada por campesinos y productores rurales secuestró a la reina Leonor y se la llevó a Gibraltar, donde la ubicaron, atada de pies y manos, en la punta del peñón, amenazando con tirarla al vacío si no se cancelaban las negociaciones del tratado con el Mercosur.

Fue entonces que la liberación de la reina se logró tras un mensaje de la UE al Mercosur, que decía que “había algunos ajustes pendientes en la versión final del texto” y se comprometía a analizarlo en el correr de las semanas siguientes. Y se fijó en principio la fecha de la firma del acuerdo para este año de 2051. Las reuniones se llevarán a cabo mañana en el edificio del Cabildo montevideano, pero el resultado de la firma del tratado aún es incierto.

Mientras tanto, en esta no tan conflictiva región del mundo, tan solo persistía, a lo largo de los años, el conflicto entre Venezuela y Estados Unidos.

En efecto, la Armada norteamericana, por órdenes del actual presidente Jerry Trumpstein (nieto de una de las asistentes a las fiestitas de aquella famosa isla del Caribe), se mantiene asediando a Venezuela con la esperanza de que esta presión lleve a la renuncia del dictador presidente Nicky Maduro Chávez (a), el Pajarito, quien gobierna arbitrariamente el país, tras haberse falseado el resultado de las diecisiete elecciones que se han llevado a cabo desde que su abuelo Nicolás Maduro desconociera las del año 2022. María Corina Speranza Machado, nieta de aquella dama que fue galardonada hace 26 años con el Premio Nobel de la Paz, visitó hace unos días a su abuelita en la Casa de Salud Venezuela Libre, en el sur de Miami para reavivar su sueño libertador, pero ella está muy viejita y ya no reconoce a nadie.

Un grupo de presidentes de países latinoamericanos emitió hace unos días una declaración pidiendo que Venezuela se libere del yugo chavista-madurista, que su dictador renuncie y que se liberen todos los presos políticos.

Los dos únicos países que no la suscribieron fueron Brasil, porque su presidente, Jeremías da Borbosa Bolsonaro (nieto del antiguo presidente fusilado por orden del entonces presidente Lula en 2027), habría firmado si se hubiera decidido también bombardear Caracas, y también Uruguay.

En este caso, el presidente Indalecio Elvaci Lante, perteneciente al Frente Amplio, partido que viene ganando las elecciones desde 2024, quiso consultar primero con uno de los políticos sobrevivientes de aquel grupo de triunfadores, el cual, a pesar de su edad, sigue liderando el Instituto Claridad y Firmeza, think tank de su fuerza política.

—Mirá —dicen que le dijo el pensador al actual presidente—, te conviene ver si en realidad se trata o no de una democracia, y si la presión de los americanos es tan fuerte como dicen, por lo que lo mejor que podés hacer es pensarlo un poquito más, aunque pensándolo bien, qué se yo, probablemente lo mejor sería quedarse en el molde, andá a saber, yo qué sé.

Por eso se informa hoy en la prensa local que Uruguay tampoco firmará la declaración.