Milei baja la inflación: la pregunta es cómo sigue y qué consecuencias tiene

El politólogo Ignacio Labaqui sostiene en un trabajo académico que el punto de partida del gobierno de Javier Milei en la Argentina no se explica por una derechización de la sociedad argentina ni el surgimiento de un movimiento antiinmigratorio o el incremento de un reclamo por más proteccionismo. Nada de eso. Labaqui encontró en su investigación un patrón que en política ocurre mucho más seguido de lo que uno cree y está delante de nuestras narices: el que perdió hizo las cosas muy mal y el que ganó otorga una esperanza.

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Alberto Fernández, el predecesor de Milei, recibió la inflación en alrededor de 60% y más que la triplicó, dejándola arriba de 200% anual. Entonces la sociedad argentina dio un salto al vacío con Milei. El adjetivo póngalo usted. ¿Desesperación?, ¿movilización? La única realidad fue la inestabilidad que se vivió entre 2022 y 2023.

La inflación en la Argentina cayó desde entonces a la zona del 30% anual. Sigue siendo altísima para los términos de la región y demás países. Chile, Uruguay, Perú demoraron décadas en recorrer el trayecto del actual nivel en Argentina a tasas de un dígito anual. Esto demuestra que a Milei aún le falta un trayecto por recorrer.

El equipo económico argentino de Milei incorporó al economista uruguayo Ernesto Talvi a sus filas. Talvi es alguien que predica que llevar la inflación a niveles más bajos no resulta tan automático como sostenía el presidente, sino que habrá que tener “paciencia estratégica”.

¿A qué se refiere con ese término el economista uruguayo? Existe un peligro y es ahogar la economía por querer derrotar la inflación demasiado rápido al subir las tasas de interés hasta niveles que dañen a los hogares y a las empresas. La actividad económica no está en retroceso en la Argentina, pero sí es cierto que en 2025 el Banco Central aumentó los encajes y las tasas de interés subieron en medio de un clima de inestabilidad financiera que dejó secuelas. El gobierno sorteó aquella crisis (logró imponerse en las elecciones legislativas y pasar en el Congreso un par de leyes claves, como el Presupuesto y la Reforma Laboral), no sin el susto del aumento de la morosidad de las familias y de la tasa de inflación mensual durante 10 meses seguidos.

Habrá que ver cómo los argentinos toleran y acompañan este camino hacia la estabilización que Milei inauguró y que ahora se ve salpicado por denuncias y sospechas de corrupción en su gabinete. Manuel Adorni, su jefe de Gabinete, está sospechado de enriquecimiento ilícito.

Las políticas de ajuste fiscal y monetario de Milei conllevan riesgos, que son los de propiciarle un retroceso a su plan de reelección 2027. Las últimas encuestas muestran un retroceso severo de su imagen.

El gobierno, que ha acusado el impacto, dice que espera que la inflación retome su camino descendente (bajó en los últimos dos meses y las expectativas son que continúen a la baja).

Además, Milei parece que no solo ‘aflojó’ en su promesa de que para el mes de agosto la tasa mensual empezaría con cero, sino que ahora inauguró la etapa de obra pública y decisiones como la de que las jubilaciones no paguen el impuesto a las ganancias.

La economía y la demografía argentinas se encuentran en plena ebullición. Esto será clave para ver el desempeño electoral de los gobernadores.

Por un lado, existe una fuerte heterogeneidad de crecimiento en el país hoy. Hay sectores que están 20% por encima de la producción de enero de 2023 (cuando empezó la caída de la actividad), como el campo y la energía, mientras que comercio, industria y construcción casi 10% abajo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que espera una recuperación en la construcción, dado que en junio comienzan las obras en los corredores viales. Habrá que ver cómo y en qué plazos llega ese impacto.

Por otro lado, las proyecciones para 2026 anticipan exportaciones por US$ 94.400 millones, lo que implicaría un crecimiento del 8,4% interanual y la superación del récord histórico en dólares corrientes registrado en 2022 (US$ 88.446 millones), según estimaciones de la consultora abeceb.com. “Se trata de un hito relevante en la trayectoria del comercio exterior argentino, que consolidaría una segunda generación de máximos exportadores apoyada ya no solo en el complejo agroindustrial, sino en una matriz productiva más diversificada”.

Más allá del agregado nacional, los datos revelan una recomposición geográfica de fondo: las provincias vinculadas a sectores dinámicos —principalmente hidrocarburos no convencionales y minería— emergen como las grandes ganadoras en participación exportadora, desplazando parcialmente la histórica preeminencia pampeana en la estructura del comercio exterior.

Neuquén se consolida como el caso testigo de esta transformación. Lidera el avance con un aumento estimado para este año de 1,5 puntos porcentuales respecto de su promedio 2022-2025, con lo que alcanzará una participación del 6,0% del total exportado, gracias a la maduración de Vaca Muerta y la expansión sostenida de la producción de petróleo de esquisto y gas de lutita.

¿Y la industria? Bien gracias.

El economista de renombre de la Universidad de Harvard Dani Rodrik, un histórico intelectual a favor de la industrialización como proceso de cohesión social, escribió un artículo reciente que se titula Cómo me he vuelto un escéptico de la industrialización. Según Rodrik, “lo que convirtió a la industria en el poderoso motor económico que fue en el pasado, su capacidad para emplear a un gran número de trabajadores poco calificado, hoy es diferente. Competir con éxito en los mercados mundiales y con China a nivel nacional requiere habilidades, tecnologías y otras capacidades que escasean en los países pobres, precisamente por su pobreza. La industria ya no ofrece un atajo que permita sortear estas limitaciones fundamentales”.

La industria no se encuentra en retroceso en la Argentina de Milei, sino a escala mundial, incluso en China. El tema en la Argentina es cómo la configuración industrial impacta en las regiones y cuál es el efecto político que tendrá en términos de las modificaciones que se están planteando en la provincia de Buenos Aires y el área metropolitana del país.

El territorio argentino es grande, y Milei está llevando a cabo cambios económicos que podrían resultar irreversibles como para pensar que darán lugar, como consecuencia política, a nuevos dirigentes en el interior.