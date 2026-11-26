La concreción de algunos acuerdos comerciales demuestran que la prédica aperturista caló en el sistema político y se transformó en “política de Estado”, pero es necesario continuar avanzando

Este año, en el centenario del nacimiento de Ramón Díaz —abogado, economista, columnista y docente liberal, además de fundador de Búsqueda— fue creada una fundación que lleva su nombre como vehículo para amplificar su pensamiento. Además, se acaba de publicar un libro con artículos de autores uruguayos y extranjeros que dialogan con columnas y análisis publicados por Ramón, algunos de una notable actualidad.

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Es el caso, por ejemplo, de las reflexiones que plantea Hernán Bonilla, presidente del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), cuando resalta los tempranos aportes de Ramón a favor de la apertura comercial y la idea de “negociar con todos” como mejor opción para una economía pequeña como la uruguaya.

¿Ramón “ganó o perdió el caso”?, interroga Bonilla en el mencionado libro, titulado Ideas de libertad: 100 años de Ramón Díaz. Para el fundador del CED, “en lo esencial, lo ganó. La apertura que predicó se volvió sentido común uruguayo: ningún gobierno posterior, de ningún signo, intentó revertirla en serio, y esa continuidad —lo más parecido a una política de Estado que tiene el país— es en parte obra del clima de ideas que él ayudó a crear. Pero celebrar el centenario declarando cerrado el expediente sería traicionarlo. Ramón sería el primero en señalar el rezago uruguayo en acuerdos de libre comercio y tratados de nueva generación, que deja al país peligrosamente vulnerable, y en recordar que el proteccionismo nunca muere: cambia de nombre, de coartada y de bandear, y vuelve a estar de moda en el mundo, como estamos viendo por estos días”.

Este año entraron en vigor para Uruguay dos tratados comerciales relevantes, con la Unión Europea y con los países del EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio), negociados junto con los socios del Mercosur.

Además, está en curso otra negociación importante, para ingresar al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés). Con el sentido de política de Estado señalado por Bonilla, se trata de una postulación presentada durante la administración de Luis Lacalle Pou que siguió adelante el actual gobierno. Es otra constatación del “sentido común” que ha ido calando en la dirigencia política de casi todos los partidos.