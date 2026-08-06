Tan vacunados como calientes

Ni las personas en situación de calle, ni los atentados mafiosos a los balazos entre bandas enemigas, ni las lanchas de Cardama, ni la represa de Casupá. El gran tema que nos tiene colapsados, angustiados y enojados a los uruguayos es… la vacuna contra el meningococo.

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No la vacuna en sí, bienvenida sea, sino más bien la situación que la rodea, que —como suele ocurrir frecuentemente— muestra cómo nos hemos desorganizado desordenadamente para que sea caótica, problemática y motivo de frustraciones, enojos y desconciertos.

Arrancamos cuando el tema dejó de ser de casos aislados y se transformó en una preocupación colectiva. Las autoridades sanitarias dijeron que había que vacunar a vastos sectores de nuestra juventud. Primero, los de 6 meses a 2 años, no, perdón, de 1 año a 3 años, pero, esperen, no, en esta primera tanda los de 1 a 3 años y los de 5 a 7. A ver, reconsideremos, también los de 10 a 12 y, claro, aprovechemos y agreguemos a los de 15 a 18. El caos siguiente se orientó hacia los cupos, la página web del MSP, los turnos para los vacunatorios y, claro, no haberlo pensado antes, la disponibilidad de vacunas, que no alcanzaba para todos los gurises seleccionados para el pinchazo. Está la Truquez para los virus A, G, K, Y y Z, pero no alcanza, porque falta la de las variantes T y W, así que no va con esa. Y, ojo, porque esa y la otra se venden en las farmacias, pero la población exige la gratuita: ¿por qué van a vacunarse los que la pueden pagar y los pobres quedan para atrás? Además, los cupos están completos en Montevideo y Canelones, aunque los que quieran vacunarse en los demás departamentos no tienen problema. Claro, pero ya sabemos que hay contrabando de vacunas desde Brasil, donde cuestan más baratas. Pero, ojo, si no la comprás en una farmacia no sabés si es la original o si es trucha. En fin, tan solo algunos de los problemas que se han creado con esta dramática situación vacunal.

Porque los destinatarios son los niños, pero el manejo, no siempre demasiado prolijo, está en manos de los padres y las madres, entre los cuales los hay de los buenos y de los otros. Están los que se agendan y reservan sus cupos en paz y armonía, incluso cuando llegan al vacunatorio y les dicen que por ese día ya no hay más cupos porque se agotaron las vacunas. Entonces, se agendan para el día siguiente y se vuelven a casa para que el candidato al pinchazo haga los deberes. Y están los otros y, sobre todo, las otras. Las madres que se enojan, protestan y piden para hablar con la doctora que dirige el centro de vacunación. Les responden que no está y, entonces, quieren el número de teléfono de la ministra de Salud Pública para exigirle que el ministerio cumpla con el cupo. Les explican que no se lo pueden dar; entonces entran en las redes y la incendian a la ministra, insultándola y exigiéndole que dé la cara, porque esto es una vergüenza y no puede ser.

Lo peor es que la ministra entró, se calentó y la recontrainsultó por las redes a una madre reclamante, diciéndole que el ministerio estaba haciendo lo que había que hacer, que tuviera paciencia y no fuera tan insolente, intransigente y ordinaria.