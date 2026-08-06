  • Cotizaciones
    jueves 06 de agosto de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Tan vacunados como calientes

    El gran tema que nos tiene colapsados, angustiados y enojados a los uruguayos es… la vacuna contra el meningococo

    Kid gragea
    Por Kid Gragea

    Ni las personas en situación de calle, ni los atentados mafiosos a los balazos entre bandas enemigas, ni las lanchas de Cardama, ni la represa de Casupá. El gran tema que nos tiene colapsados, angustiados y enojados a los uruguayos es… la vacuna contra el meningococo.

    No la vacuna en sí, bienvenida sea, sino más bien la situación que la rodea, que —como suele ocurrir frecuentemente— muestra cómo nos hemos desorganizado desordenadamente para que sea caótica, problemática y motivo de frustraciones, enojos y desconciertos.

    Arrancamos cuando el tema dejó de ser de casos aislados y se transformó en una preocupación colectiva. Las autoridades sanitarias dijeron que había que vacunar a vastos sectores de nuestra juventud. Primero, los de 6 meses a 2 años, no, perdón, de 1 año a 3 años, pero, esperen, no, en esta primera tanda los de 1 a 3 años y los de 5 a 7. A ver, reconsideremos, también los de 10 a 12 y, claro, aprovechemos y agreguemos a los de 15 a 18. El caos siguiente se orientó hacia los cupos, la página web del MSP, los turnos para los vacunatorios y, claro, no haberlo pensado antes, la disponibilidad de vacunas, que no alcanzaba para todos los gurises seleccionados para el pinchazo. Está la Truquez para los virus A, G, K, Y y Z, pero no alcanza, porque falta la de las variantes T y W, así que no va con esa. Y, ojo, porque esa y la otra se venden en las farmacias, pero la población exige la gratuita: ¿por qué van a vacunarse los que la pueden pagar y los pobres quedan para atrás? Además, los cupos están completos en Montevideo y Canelones, aunque los que quieran vacunarse en los demás departamentos no tienen problema. Claro, pero ya sabemos que hay contrabando de vacunas desde Brasil, donde cuestan más baratas. Pero, ojo, si no la comprás en una farmacia no sabés si es la original o si es trucha. En fin, tan solo algunos de los problemas que se han creado con esta dramática situación vacunal.

    Leé además

    diez palabras en decadencia
    Opinión y Análisis

    Diez palabras en decadencia

    Por Andrés Danza
    una escuela para el mundo comun
    Opinión y Análisis

    Una escuela para el mundo común

    Por Juan Pedro Mir

    Porque los destinatarios son los niños, pero el manejo, no siempre demasiado prolijo, está en manos de los padres y las madres, entre los cuales los hay de los buenos y de los otros. Están los que se agendan y reservan sus cupos en paz y armonía, incluso cuando llegan al vacunatorio y les dicen que por ese día ya no hay más cupos porque se agotaron las vacunas. Entonces, se agendan para el día siguiente y se vuelven a casa para que el candidato al pinchazo haga los deberes. Y están los otros y, sobre todo, las otras. Las madres que se enojan, protestan y piden para hablar con la doctora que dirige el centro de vacunación. Les responden que no está y, entonces, quieren el número de teléfono de la ministra de Salud Pública para exigirle que el ministerio cumpla con el cupo. Les explican que no se lo pueden dar; entonces entran en las redes y la incendian a la ministra, insultándola y exigiéndole que dé la cara, porque esto es una vergüenza y no puede ser.

    Lo peor es que la ministra entró, se calentó y la recontrainsultó por las redes a una madre reclamante, diciéndole que el ministerio estaba haciendo lo que había que hacer, que tuviera paciencia y no fuera tan insolente, intransigente y ordinaria.

    Como era de esperar, este agravamiento de la situación llevó a que se organizaran grupos de padres y madres, de varios orígenes y ubicaciones, todos ellos solicitando ser recibidos por la ministra, las directoras de salud y los técnicos en la materia.

    Mientras se procesaban estas solicitudes y se procuraba encauzar la situación, surgieron otros problemas inesperados, que tenían que ver con los vacunantes, es decir, los que todavía no habían sido vacunados. El salto entre algunas de las categorías (por ejemplo, los de 5 a 7 años y los de 9 a 12) produjo serios dramas existenciales entre algunos niños de 8 años, que reclamaban que se les incluyera en alguno de los dos grupos. Eso derivó en llantos, berrinches, pataleos y alteraciones de conducta. De nada sirvió informarles que les tocaría en una vacunación complementaria que tendría lugar unos días más tarde. Se convocó entonces a la Cátedra de Salud Mental de la Facultad de Medicina, para que dispusieran grupos de terapeutas que fueran visitando en sus hogares a los niños traumados y angustiados por no estar en las categorías que ellos esperaban. Pero esta actitud muy destacable de los siquiatras se complicó cuando muchas madres frustradas por no haber conseguido los cupos deseados para sus hijos requirieron también ser asistidas, con lo que la Facultad de Psicología también entró a colaborar en el apaciguamiento determinado por el desorden, el caos y la falta de respuestas.

    Pero lo peor estaba por ocurrir. En las reuniones de padres y madres, además de las protestas y las exigencias, empezaron a aparecer, como era de esperar, los progenitores que lanzaron al aire comentarios tales como “lo que pasa es que este gobierno es un desastre, qué podías esperar de los comunistas que mataban a los niños en Moscú cuando gobernaban, y ahora los que sobrevivieron gobiernan acá”; seguido de “qué bolches, son los tupas, que atentaron contra la vida de la población, poniendo bombas, y ahora dicen que nos quieren vacunar. Lo que quieren es matarnos a nosotros y a los niños”, “¡que vuelvan a gobernar los blancos, esto no pasaba en el gobierno anterior!”. Replicado, como era de esperar, por comentarios tales como: “Quéjense ustedes, blancos pillos, nunca tuvieron sistemas de salud como los que maneja con éxito el Frente Amplio, con técnicos de primer nivel como los que tenemos ahora”, “sí, claro, seguramente graduados en Cuba”, “lávate la boca cuando hables de Cuba, ultraderechista sucio y miserable”, “mirá qué bien anda Cuba, enterrada en la miseria”, “claro, gracias a Trump, que nos quiere colonizar a todos, ¡viva Nicaragua democrática, arriba la revolución sandinista!”.

    Se espera que los niños no hayan participado en estas reuniones de padres, porque ni con una vacuna triple contra la grieta los salvan, pobrecitos…

    Selección semanal
    Género

    “Paradoja”: mujeres tienen mejores indicadores de estudio, pero peor participación laboral que los hombres

    Por Redacción Búsqueda
    Precios minoristas

    Costo de vida: hubo virtual estabilidad de precios en julio y la inflación anual subió a 4,27%

    Por Redacción Búsqueda
    Mundial 2030

    La crisis en FIFA deja dudas sobre Gianni Infantino, el esquema del Mundial 2030 y el futuro apoyo de la AUF

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Bolsas

    En Uruguay, la “contribución del mercado de capitales es marginal”, señala un diagnóstico del BID

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    La sede de la OCDE en París.

    La OCDE planteó a Uruguay firmar un memorando para avanzar hacia una eventual adhesión

    Por Redacción Búsqueda
    Canciller Mario Lubetkin.

    Estados Unidos entregó en julio a Cancillería una propuesta de “entendimiento” para que Uruguay reciba deportados de “terceros países”

    Por Guillermo Draper
    Senador Eduardo Brenta durante la comisión especial para investigar y analizar el proceso de adquisición de las OPV.

    Legisladores del Frente Amplio evalúan citar al expresidente Lacalle Pou a la comisión investigadora sobre Cardama

    Por Victoria Fernández
    Alejandro Sánchez y Fernando Pereira, durante una reunión del Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio, en 2025.

    Tras una serie de errores en el oficialismo, una “mesa chica” coordina las acciones entre el gobierno y el Frente Amplio

    Por Santiago Sánchez