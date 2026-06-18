Terminar con el paisito

Asumir la pequeñez de esa manera sirve para mantenerse en una zona de confort, sin tener que moverse demasiado hacia un lado o hacia el otro ni protagonizar reformas profundas que permitan al país subir varios escalones en la escalera del desarrollo; total, si así estamos bien, parece ser el espíritu reinante

Una de las cuestiones que más sorprendió a una jerarca de primera línea de un gobierno extranjero, de otro continente, que visitó Montevideo días atrás, fue cómo todas las autoridades del Poder Ejecutivo y del ámbito privado con las que se reunió se referían a Uruguay como un paisito. No podía entender ese concepto. No lograba explicarse el porqué de ese exceso de humildad que se repetía en cada uno de los encuentros en los que participaba, como si fuese un mantra nacional.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Para ella, que recorre distintos países del mundo como parte de su trabajo, Uruguay está muy lejos de ser un paisito. De acuerdo a los parámetros internacionales que maneja, la jerarca extranjera considera que nuestro país tiene todo el potencial como para ser de vanguardia en muchos aspectos y que está muy lejos de esa idea de pequeñez y debilidad.

Es muy atendible su punto de vista. Resulta lógico que a alguien que viaja desde tan lejos para visitar Uruguay le parezca algo extraño ese concepto tan generalizado por estas tierras de que no tenemos ni el tamaño ni la fuerza suficientes para trascender en el mundo. Porque, en comparación con otros países del planeta, Uruguay tiene una estabilidad política y económica envidiable para muchos y un tamaño superior al de varios. Además, está ubicado en medio de una región un tanto convulsionada, así que esa también es una ventaja comparativa con la que cuenta.

Lo que verdaderamente hay atrás de eso del paisito es una inacción un tanto exasperante que se ha ido apoderando de la idiosincrasia uruguaya. Asumir la pequeñez de esa manera sirve para mantenerse en una zona de confort, sin tener que moverse demasiado hacia un lado o hacia el otro ni protagonizar reformas profundas que permitan al país subir varios escalones en la escalera del desarrollo. Total, si así estamos bien, parece ser el espíritu reinante.

Pero este mismo concepto de paisito se podría utilizar de una forma opuesta. El no ser excesivamente grandes ni en territorio ni en población implica que nadie va a imaginar que nuestro objetivo es dominar el mundo y desplazar a las grandes potencias. Tenemos todo el espacio necesario como para ser un lugar de vanguardia, donde se hagan grandes experimentos tecnológicos, por ejemplo, o un hub de recepción de inversiones para entrar a América Latina.