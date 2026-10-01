Uruguay: la IA ya está en el aula; el manual de uso, todavía no

La gobernanza de la inteligencia artificial no se mide por cuántas estrategias tiene un país, sino por si esas estrategias hablan entre sí

Ceibal lo confirmó con su propia Encuesta Nacional Docente: tres de cada cuatro maestros y profesores uruguayos ya usan inteligencia artificial en su trabajo diario. Nadie se lo ordenó. No hubo un plan nacional que los empujara. Lo adoptaron solos, más rápido que cualquier política pública.

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Ese dato debería alegrarnos y, en parte, lo hace. Pero también debería inquietarnos, porque un estudio de la Universidad ORT sobre esos mismos docentes encontró la otra cara: el área de evaluación —justamente donde la inteligencia artificial puede hacer más daño si se usa mal— tiene la competencia más baja de todas, con un promedio de 1,88 sobre 4. La adopción corrió. La formación crítica quedó atrás.

Turquía ofrece un punto de comparación instructivo. El país llega a esta conversación con una arquitectura no muy distinta de la nuestra: una plataforma nacional de aprendizaje (EBA), un asistente de inteligencia artificial que da soporte con traducción a más de un millón de niños refugiados sirios y un ecosistema de innovación —ETKM— que conecta al Ministerio de Educación con emprendedores, investigadores y docentes antes de escalar cualquier solución al resto del sistema.

La diferencia no es tecnológica. Es que Turquía lo escribió todo en un solo lugar: un Documento de Política y Plan de Acción de Inteligencia Artificial en Educación para el período 2025-2029, con un comité de ética dedicado, y capacitó formalmente a 157.000 docentes a través de una red centralizada. No dejó la formación librada a la iniciativa individual de cada maestro, como en buena medida ocurre hoy en Uruguay.

Uruguay tiene, en rigor, dos procesos que deberían ser uno solo y todavía no lo son. Agesic lidera la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA 2024-2030), aprobada en noviembre pasado, con la gobernanza, las capacidades y la sostenibilidad como ejes, pero es una estrategia nacional, no educativa. Ceibal, por su lado, lanzó en marzo de 2025 EduIALab junto al Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá, pero es un centro de innovación pedagógica, no un marco regulatorio. Nadie ha publicado todavía el documento que una ambas cosas, como sí hizo Turquía.