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    Trump confía en la autorregulación de las empresas para controlar el desarrollo de la IA

    Los líderes del sector tecnológico acordaron este martes autorregularse a la hora de desarrollar sus modelos de inteligencia artificial tras reunirse con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca

    El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump (izquierda), y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (derecha), escuchan mientras el director ejecutivo y cofundador de Anthropic, Dario Amodei (centro), responde a una pregunta de los medios de comunicación frente al Ala Oeste de la Casa Blanca en Washington, D. C., EE. UU., el 29 de setiembre de 2026.

    El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump (izquierda), y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (derecha), escuchan mientras el director ejecutivo y cofundador de Anthropic, Dario Amodei (centro), responde a una pregunta de los medios de comunicación frente al Ala Oeste de la Casa Blanca en Washington, D. C., EE. UU., el 29 de setiembre de 2026.

    FOTO

    EFE/EPA/SHAWN THEW
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Hostil a cualquier regla que restrinja el desarrollo de la IA, Trump propuso a sus invitados crear un comité para monitorear un acuerdo que sería “moralmente vinculante”, pero sin imposiciones legales.

    “Redactamos un conjunto de principios y compromisos para construir controles internos sólidos y detectar cualquier problema que pudiera surgir con la tecnología”, repuso el jefe de Meta, Marck Zuckerberg.

    “Se van a controlar a sí mismos”, aseguró Trump ante los periodistas a la salida del encuentro. “Estamos pensando en formar una especie de comité, en el que pongamos quizá a 10 personas. Podría ser gente de ese mismo grupo”, sugirió.

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    Si el desarrollo de la IA lleva a abusos o peligros “automáticamente ya contamos con regulación a través del Departamento de Justicia, el FBI”, había dicho previamente Trump.

    “Súper inteligencia”

    Los propios patrones del sector reconocieron en un reciente llamado conjunto que había peligros de descontrol, tras varios incidentes durante el desarrollo de nuevas versiones de la IA, en la que los programas invadieron otras plataformas y piratearon información, sin que los humanos lo solicitaran.

    “Creo que vale la pena destacar los beneficios positivos de la inteligencia artificial. Creo que, con mucha diferencia, el resultado más probable es una era de abundancia”, declaró el patrón de X y Tesla, Elon Musk.

    Coincidiendo con la campaña electoral en Estados Unidos, líderes demócratas pidieron que el Congreso refuerce la supervisión de la industria.

    Mark Zuckerberg (Meta), Sundar Pichai (Google), el presidente de OpenAI, Greg Brockman; así como Dario Amodei (Anthropic), Jensen Huang (Nvidia), Alex Karp (Palantir), Jeff Bezos (Amazon) y Elon Musk (X, Tesla, SpaceX) acudieron a la cita.

    La IA “conlleva riesgos muy reales y la forma en que abordamos esos riesgos sigue siendo materia de discusión. Pero todos tenemos que trabajar juntos”, ratificó Amodei.

    Trump también restó importancia a los temores sobre la instalación de gigantescos centros de datos en Estados Unidos, que consumen enormes cantidades de energía y que son imperativos para el desarrollo de la IA.

    Esas empresas “van a trabajar con las comunidades locales. Eso podría significar suministrar petróleo y gas. Podría significar proporcionar educación. Podría implicar ayudar económicamente a los docentes”, indicó el mandatario.

    Trump confirmó a los periodistas presentes en la cita que llamará "súper inteligencia" a esta tecnología, en vez de inteligencia artificial, "porque no es artificial".

    Poco después emitió una orden ejecutiva para que ese término sea adoptado en el gobierno federal siempre que sea posible.

    Engañar a los supervisores

    En la víspera de la reunión, OpenAI anunció que posponía el lanzamiento de su modelo de vanguardia previsto para octubre porque este se desviaba de las instrucciones recibidas e intentaba engañar a sus supervisores.

    La misma empresa reconoció la semana pasada que sus agentes habían accedido a los sitios web de tres agencias federales estadounidenses, y que un modelo suyo había infiltrado un sitio web gubernamental de salud en Australia.

    De su lado, Anthropic, responsable del modelo Claude, advirtió a los inversores antes de su salida a bolsa que esta tecnología podría presentar “riesgos existenciales para la humanidad”, informó el martes el Financial Times.

    Preocupación del electorado

    Trump presentó en otro evento este martes un nuevo portal web, America.gov, destinado a agrupar cerca de 29.000 sitios del gobierno federal estadounidense.

    Construido directamente con la ayuda de la inteligencia artificial, el portal promete responder a cualquier solicitud de los usuarios, supuestamente sin guardar ningún tipo de información personal.

    Las conversaciones serán borradas automáticamente tras la consulta, según el portal, así como la localización del usuario.

    Estados Unidos no “sucumbe al miedo” a las nuevas tecnologías, aseguró Trump. Una encuesta publicada por CNN asegura que un 82% de los estadounidenses se declara “preocupado” por el desarrollo de la IA.

    Pero Trump considera esas advertencias exageradas y aboga por un desarrollo vigoroso para superar a China e impulsar una economía cada vez más dependiente del auge de esta tecnología.

    Legisladores de ambos partidos han elaborado varios proyectos de ley para regular mejor el sector. Algunos exigen a las empresas mayor transparencia sobre cómo funcionan sus sistemas y qué medidas de seguridad emplean.

    Pero con la Cámara de Representantes en receso hasta principios de noviembre y los senadores a punto de volver a sus circunscripciones para hacer campaña, es improbable que el Congreso apruebe cualquier legislación integral sobre la cuestión antes de las elecciones.

    Con AFP

    FUENTE:RFI

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