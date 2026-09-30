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    ¿Por qué la Patagonia argentina atrae a las empresas de inteligencia artificial?

    En el marco de la carrera global por instalar cada vez más capacidad de cómputo para alimentar la inteligencia artificial, las grandes empresas tecnológicas planean instalan centros de datos en la Patagonia argentina. Esta región del sur del país cuenta con condiciones favorables para los data centers que, sin embargo, son cuestionados por sus impactos ambientales

    Patagonia argentina.

    Patagonia argentina.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Fue a través de un simple video con tono neutro, que Sam Altman, director de Open IA, la casa madre de ChatGPT, anunció en octubre de 2025 una inversión de 25 mil millones de dólares para construir centro de datos de gran escala en la Patagonia argentina.

    Open IA, no es la única empresa desarrolladora de inteligencia artificial que mira hacia esta vasta región del sur del país. De momento, Argentina solo cuenta con 13 centros de datos con una potencia de 32 megavatios. Pero grandes empresas como Open AI, Flex Doms, Green Capital o Tesla planean invertir miles de millones de dólares para instalar centros de datos de cientos de megavatios de capacidad eléctrica en las provincias de Chubut, Neuquén y también en Mendoza.

    Mientras en Estados Unidos, en Europa o México, crece el descontento por los impactos ambientales negativos que dejan los centros de datos que consumen cantidades enormes de energía y de agua, el presidente ultraliberal Javier Milei, busca inversiones extranjeras mediante regímenes impositivos preferenciales.

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    Su gobierno estimula en particular la instalación de centros de datos "hyperscale" de gran escala que se multiplican en el mundo para responder al boom de la inteligencia artificial, con impactos a veces desastrosos para los recursos hídricos, canalizados para enfriar los servidores.

    ¿Por qué las empresas tecnológicas ven en estas mesetas de la Patagonia un paisaje ideal para instalar sus inmensos servidores informáticos?

    Esta semana en Vida en el planeta, conversamos Pía Mariani, directora adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales Farn, una ONG medio ambiental argentina.

    FUENTE:RFI

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