Ya era hora: una nueva reforma política va entrando en la agenda

Hay que celebrar que la reforma política esté ingresando a la agenda. A decir verdad, lo estaba esperando. Con mi colega Fernanda Boidi, en 2023, en el libro La democracia uruguaya ante el espejo, escribimos que uno de los “cinco desafíos” de la democracia uruguaya es el de hacer un balance de la reforma de 1997: “A fines del siglo pasado, luego de una década al menos de debates políticos y académicos, se hicieron modificaciones muy importantes en la legislación electoral: se eliminaron las candidaturas múltiples a la presidencia, se instaló el balotaje y se desvincularon las elecciones departamentales de las nacionales. Estos cambios están lejos de ser menores. (…). Es imprescindible discutir sobre esto. ¿Se obtuvieron los objetivos buscados? ¿Qué ganamos?, ¿qué perdimos? ¿Qué habría que modificar?, ¿por qué?” (p. 391).

Tenemos la oportunidad (debí decir, la obligación) de analizar la reforma de 1997 y de, a la vez, incorporar en la discusión nuevos asuntos. Los que los dirigentes mencionados han venido poniendo sobre la mesa son muy importantes. Por cierto, como ellos mismos reconocen, y como resultará obvio, no es una lista exhaustiva ni todos los asuntos planteados tienen la misma jerarquía. Además, aunque concuerden en señalar un problema (por ejemplo, el de la excesiva extensión del ciclo electoral), no necesariamente proponen la misma solución institucional. Hay que aprovechar esta “ventana” (esta “institutional window”, parafraseando a John Kingdon) para debatir sobre otras posibles innovaciones que merecen ser examinadas a fondo.

Quiero volver sobre lo que más me preocupa: el principal defecto de nuestra democracia es el diseño institucional de los gobiernos departamentales. El poder de los intendentes ha crecido mucho más de lo deseable. Se ha vuelto demasiado difícil controlarlos. El partido del intendente tiene mayoría en la Junta Departamental (Montesquieu se estremece en su tumba). Los medios de comunicación locales suelen depender demasiado de la pauta publicitaria de sus respectivas intendencias (el “cuarto poder”, especialmente en el interior, tiene apenas un cuarto del poder deseable). No es tan difícil entender por qué la tasa de reelección de los intendentes es tan alta (casi 64%). En otros términos: lo más probable, en todos los casos, es que el intendente que va por reelección la consiga. Y cuando no puede, como todos sabemos, suele designar a su sucesor. Esto no depende del partido. Pasa en los 19 departamentos. En verdad, el principal límite real al poder de un intendente es la competencia dentro de su propio partido.

Me pregunto si nuestros partidos estarán dispuestos a admitir esta realidad y a intentar incorporar correcciones. Paso a sugerir algunas alternativas: eliminar la mayoría automática; remunerar el trabajo de los ediles; limitar la reelección de los intendentes a una vez; fortalecer los municipios para que no dependan financieramente de los gobiernos departamentales. A lo largo de la historia, el Partido Nacional contribuyó mucho a instaurar la democracia y a dispersar el poder. Me pregunto si estará dispuesto a sumarse a una agenda reformista de este tipo pese a que son quienes más se benefician del statu quo.

1. Ver: https://www.elpais.com.uy/opinion/columnistas/una-reforma-politica

2. Ver: https://www.correodelosviernes.com.uy/El-Sistema-Electoral.asp