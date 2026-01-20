  • Cotizaciones
    martes 20 de enero de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Netflix cambia su oferta con Warner Bros Discovery y pagará todo en efectivo

    La compañía de streaming Netflix simplificó su oferta para la adquisición de los estudios de cine y televisión Warner Bros Discovery (WBD) por el mismo monto que había ofrecido anteriormente, pero totalmente en efectivo, según un comunicado publicado el martes

    Sede de Netflix.

    Sede de Netflix.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    La adquisición de WBD es desde hace semanas objeto de una batalla entre Netflix y Paramount Skydance, que también presentó una oferta, hasta ahora rechazada por el gigante del entretenimiento y las noticias.

    “El acuerdo revisado simplifica la estructura de la transacción, brinda una mayor certeza a los accionistas de WBD en cuanto a su valor y acelera el proceso para una votación de los accionistas”, indicó Netflix.

    Leé además

    Netflix.
    Televisión

    Netflix comprará Warner Bros Discovery por casi 83.000 millones de dólares

    Por France 24
    La emblemática torre de agua de Warner Bors.
    Hollywood

    Paramount desafía a Netflix con una oferta de adquisición hostil de 108.400 millones de dólares por Warner Bros.

    La operación “sigue valorada en 27,75 dólares por acción de WBD, sin cambios respecto de la estructura de la transacción anterior”, agregó. Pero el grupo ahora pretende pagarla íntegramente en efectivo, cuando su oferta inicial incluía una parte en acciones (16%).

    Este cambio debería permitir que los accionistas de WBD voten sobre la operación propuesta para abril, añadió la plataforma de streaming, enfrascada en un pulso con Paramount Skydance.

    Embed - Netflix está a punto de adquirir el estudio de cine y televisión Warner Bros Discovery

    Netflix lanzó a principios de diciembre una oferta de compra por el estudio de cine Warner Bros y la totalidad de HBO (canales y plataforma de streaming HBO Max) por 82.700 millones de dólares incluida la deuda (72.000 millones sin deuda).

    La operación se llevaría a cabo tras la escisión entre ese subgrupo y una cartera de canales, entre ellos CNN y Discovery.

    Por su parte, Paramount Skydance propuso adquirir la totalidad de WBD, incluido su portafolio de canales de televisión.

    Pero su oferta pública de adquisición, que valoraba la empresa en 108.400 millones de dólares, fue rechazada una primera vez en diciembre por WBD.

    Una segunda oferta mejorada volvió a ser rechazada el 7 de enero.

    En respuesta, Paramount Skydance acudió a la justicia estadounidense hace unos días para exigir que WBD divulgue a sus accionistas cierta información relativa a su compra, al considerar que su consejo de administración mantiene una comunicación sesgada a favor de Netflix.

    Con AFP

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    Acuerdo comercial

    Francia espera que el Parlamento Europeo frustre el acuerdo comercial con el Mercosur

    Por RFI
    Acuerdo comercial

    El acuerdo del cuarto de siglo: logros, desafíos y deudas del pacto Mercosur-UE

    Por France 24
    Fiscal de Corte

    El oficialismo plantea como prioridad la designación de un nuevo fiscal de Corte este año, pero la oposición se mantiene firme detrás de Ferrero

    Por Redacción Búsqueda
    Moda

    Tendencias: lo que se usa en el este, desde accesorios con símbolos patrios a 'mesh hats'

    Por Belén Riguetti Aparicio

    Te Puede Interesar

    Yamandú Orsi, de espaldas, recibe a Ding Xuexiang, viceprimer ministro de China, durante su visita a Uruguay en noviembre de 2025. 

    La AUF se suma al viaje del gobierno a China: busca nuevos patrocinadores e inversiones para el Centenario

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Los agricultores estacionaron sus tractores durante una protesta tras la firma del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y los países del Mercosur, y en vísperas de la votación sobre la remisión del caso a los tribunales, cerca del Parlamento Europeo en Estrasburgo el 20 de enero de 2026.  
    Video

    Miles de agricultores protestan contra el acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur antes de la votación

    Por RFI
    Una compra a través de la platafoma Temu. 

    Compras web con franquicia aduanera más que se duplicaron en 2025, antes de los cambios al régimen

    Por Redacción Búsqueda
    Una compraventa de dólares en una casa de cambios.

    El dólar no detiene su caída en la plaza uruguaya; analistas proyectan que valdrá unos $ 40 a fin de año

    Por Redacción Búsqueda