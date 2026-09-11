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París se prepara para el regreso a los escenarios de la diva canadiense Céline Dion

Tras años de ausencia, Céline Dion vuelve a los escenarios parisinos por primera vez desde que reveló que padecía un infrecuente trastorno neurológico. El primero de sus conciertos es este sábado 12 de septiembre, y sus numerosos fans no faltarán a la cita

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FOTO

AFP
Búsqueda | RFI
Por RFI

Céline Dion está de regreso en París con una serie de megaconciertos, después de más de seis años de ausencia. Y la noticia no pasa desapercibida: está en todos los medios y las redes sociales. Los fans se han preparado durante meses.

La quebequense conquistó al mundo con My Heart Will Go On, himno inmortal de la película Titanic. Céline Dion ha construido una carrera única, con más de 260 millones de discos vendidos en inglés, en francés y otros en español.

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La cantante canadiense inicia una serie de conciertos en París tras una larga batalla contra el síndrome de la persona rígida, una enfermedad neurológica poco frecuente que la obligó a alejarse de los escenarios.

Céline Dion terminó por desafiar las dificultades de su enfermedad durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024, lo cual indicaba un probable regreso.

Hoy su regreso está más que confirmado. Así como el lugar: París.

FUENTE:RFI

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