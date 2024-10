Eduardo Mangarelli: “Los hijos te enseñan que hay muchas cosas que suceden cuando no las planificás”

Si no hubiera elegido ingeniería en sistemas, ¿qué habría estudiado? Cuando elegí la carrera tenía algunas dudas respecto a si estudiar administración. Con el tiempo, la psicología me generó interés, inclusive para estudiar de forma autodidacta. Es algo que hubiera estudiado, pero no en el momento en que empecé mis estudios universitarios.

¿Para qué? ChatGPT tiene el gran desafío de que uno puede sobresimplificar el uso. Le puedo dar un texto y pedirle que me lo corrija, o que me lo resuma o traduzca, y lo hace muy bien, pero es el pedacito más chiquitito de su capacidad. Una vez hicimos una encuesta para recibir feedback, 446 respuestas que las quería clasificar en cinco categorías. No tenía 100% claro cuáles eran esas categorías, y usé ChatGPT. Una tarea que podía llevarme media hora la resolví literalmente en dos minutos. Me desvela el querer ayudar a cierto público a entender en cuántas de esas 40 tareas cotidianas que tienen podrían tener una mejora de la productividad fenomenal.

¿Qué es lo más desafiante de tener una hija adolescente? Ser padre de Lucero es la experiencia más fascinante de mi vida, por lejos. Tengo una relación extremadamente especial y cercana en muchísimas dimensiones. En el 2019, en el momento que yo estaba tomando la decisión de si renunciaba a Microsoft para aceptar el rol de decano de la Facultad de Ingeniería de ORT , mi hija tenía ocho años y lo primero que me dijo fue: “¿Qué te va a hacer más feliz?”. Y me dejó pensando. Por supuesto que la adolescencia es un proceso de cambio, te empezás a encontrar con que tiene otro nivel de desarrollo de ideas, que pasa a tener sus opiniones propias. Es bien desafiante como padres porque ese cambio nos lleva a nosotros a cambiar, a adaptarnos. Estamos separados con la mamá pero nos llevamos extremadamente bien. Eso nos lleva a hablar entre nosotros para entender los procesos por los que está pasando Lucero.

Su profesión tecnológica lo lleva a mantenerse muy actualizado. ¿Eso lo acerca a su hija? No es por mi profesión tecnológica. Una característica que intento desarrollar en ella es la curiosidad, tema del que hablo constantemente, ella me dice que demasiado. Pero me acerca a ella porque desde la curiosidad podés explorar distintos intereses. Un día podemos tener una muy buena charla sobre tecnología o sobre Taylor Swift. El productor de Taylor Swift, Jack Antonoff, es el cantante principal de un grupo que me gusta muchísimo, que se llama Bleachers.

Un estereotipo común del ingeniero en sistemas es que son personas poco sociables o nerds. ¿Se identifica con alguno? No me veo y no me siento asociado a los estereotipos. Tengo claro que mi temperamento es introvertido, pero no lo asocio a mis estudios; es un componente humano, personal, no asociado a mi carrera, y trato desde la educación de desestereotipar las profesiones. Muchas veces suena como una contradicción decir que soy introvertido porque todas las semanas estoy dando una conferencia. Hace dos días estaba hablando para 1.300 personas en el Antel Arena, pero son cosas distintas. La introversión pasa por cómo las personas recargamos energía conectándonos con nosotros mismos, mientras que los extrovertidos recargan energía en la interacción social.

¿Recuerda alguna travesura de la infancia? Escondía la comida que no me gustaba en un fuerte, hasta que un día la encontraron. Tenía un stock de espinaca, que no se sabe de qué fecha era, adentro de un fuerte de indios y cowboys. Por suerte se ve que es algo que no larga olor tan rápido. Ahora tomo licuado de espinaca todos los días, a última hora.

¿Usa el celular más de lo que debería? No. Por ejemplo, en aplicaciones como Instagram, tengo autodefinido un límite de 15 minutos, y es la única aplicación en la que tengo puesto un límite. Twitter para mí es una fuente de lectura casi laboral, es 100% temas técnicos y científicos de inteligencia artificial. No me aparece una noticia. Limito mucho mi dependencia de WhatsApp. La gran mayoría del día, mi celular está muteado. No estoy pendiente de responder. La expectativa de que la otra persona te llegue a contestar en el momento me genera mucha incomodidad, al borde de la falta de respeto. Y evito mandar mensajes; prefiero mandar un mail. WhatsApp es muy poco eficiente.

Toca la guitarra, ¿también canta? No tengo esa habilidad, la tengo absolutamente bloqueada.

¿Cuál es su lugar preferido para vacacionar? Todos los veranos nos vamos una semana a La Pedrera con mi hija. Alquilamos el mismo lugar hace unos siete años. Nos vamos mano a mano y ese es el momento de desconexión absoluta. El año pasado llevamos mi guitarra y la de ella, que empezó a tocar.

¿Su hija ya le propuso formar un dúo musical? No, yo se lo he propuesto y todavía no lo he logrado. Ella sí canta bien, entonces, si yo le digo de sentarnos a cantar, va a decir que no, pero, si me pongo a tocar la guitarra y toco algo que a ella la engancha, se pone a cantar. Suelo ser muy planificado y parte de lo que los hijos te enseñan es que hay muchas cosas que suceden cuando no las planificás.