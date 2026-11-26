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A partir de encuestas, cuestionarios y encuentros presenciales , el relevamiento identificó siete temas que fueron los que más se repitieron en las respuestas. Entre ellos figuran “datos e imágenes”, por la preocupación ante la difusión de fotos o información personal sin permiso; “contacto con terceros”, por el acoso y los mensajes de desconocidos; “contenidos dañinos o falsos”; “tiempo de uso”, por las dificultades para controlar las horas de conexión y las notificaciones; y “compras inducidas”, por las formas de las aplicaciones de tentar a los usuarios.

También hubo planteos sobre cómo aprender a usar la IA sin depender de ella para pensar y resolver problemas, y sobre la necesidad de recibir atención y ayuda de una persona cuando se vulneran derechos en internet.

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Según los datos presentados por los organizadores de la consulta, las respuestas muestran “una relación con la tecnología que combina interés y preocupación”. Niños y adolescentes “valoran las posibilidades de conectarse, jugar, aprender y crear”, pero también mencionan “situaciones de acoso, discriminación y exposición de datos e imágenes”. Para algunos, el espacio digital es “un lugar de encuentro y pertenencia” y hasta “un resguardo frente a la inseguridad del entorno presencial”.

La consulta reunió registros de distintas instancias. La encuesta de la consultora Nómade contó con 1.509 adultos. Los cinco cuestionarios de la Plataforma de Ciudadanía Digital, de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento , sumaron 1.356 respuestas. A través de Unicef y Equipos Consultores participaron 1.159 adultos responsables de menores y adolescentes. U-Report, una plataforma digital de participación juvenil impulsada por Unicef, reunió 845 respuestas de adolescentes de entre 13 y 17 años.

A esas cifras se sumaron unas 4.500 participaciones en actividades organizadas por distintas instituciones y más de 100 aportes y documentos. Los números corresponden a participaciones en cada instancia, no a personas únicas ni a una muestra representativa de toda la población.

La antropóloga Lydia Garrido Luzardo, responsable de coordinar y presentar el trabajo, organizó la información en 12 categorías y un catálogo de 74 indicadores. La síntesis mostrada al público reúne siete temas que concentran buena parte de los reclamos y plantea qué condiciones deberían garantizarse para que los menores puedan ejercer sus derechos en internet.

Garantías para proteger a los menores en internet

Las respuestas también incluyen demandas para que los menores puedan usar internet de forma segura, con protección frente a distintos riesgos. Entre ellas aparecen la “privacidad por defecto”, el uso de “datos mínimos” y el control de los contactos.

También se reclama que puedan decidir sobre el uso de las plataformas, con “opciones comprensibles, pausas y recomendaciones explicadas”.

Respecto a la interacción con la IA, propone que los usuarios puedan “saber que es IA, comprender límites”, y contar con protección “frente a la explotación de sus vulnerabilidades”.

Quién debe hacerse cargo

El informe señala qué responsabilidades tiene cada sector. Al Estado le asigna “protección pública, regulación y coordinación de la respuesta”. Para las empresas tecnológicas y los proveedores, señala tareas vinculadas a “diseño, datos y funcionalidades”, así como a “prevención y atención de reclamos”. Al sistema educativo le corresponde “criterios de uso y evaluación, formación y respaldo para actuar”. En cuanto “a las familias y los referentes”, menciona el “acompañamiento cotidiano con orientaciones y herramientas utilizables”.

Las familias y los referentes señalaron que necesitan “tiempo y apoyos para acompañar, sin cargar solos con la protección”. También pidieron “apoyos públicos” y que “la responsabilidad alcance a las plataformas”. Entre sus planteos incluyeron “configuraciones más fáciles” de entender y “orientación desde los centros educativos”.

Los docentes plantearon la necesidad de “distinguir usar IA para comprender de delegar el razonamiento”. También propusieron “evaluar el proceso y lo aprendido, no solo el producto entregado”. Entre sus reclamos mencionaron la necesidad de contar con “criterios, tiempo y apoyo psicosocial para actuar”.

Consultado por Búsqueda, el presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Goñi, impulsor de la consulta pública, definió el proceso como un “ejercicio de escucha e inteligencia colectiva” que permitió “conocer y comprender mejor el entorno digital en el que viven los menores y su relación con la inteligencia artificial”. Sostuvo que el trabajo dejó “un marco común” para abordar “uno de los desafíos más importantes para las generaciones actuales y futuras”, y que también sienta las bases para tomar “decisiones regulatorias mejor informadas”.

Goñi señaló que el entorno digital y la IA “ofrecen enormes oportunidades”, pero advirtió que esas posibilidades conviven con “riesgos para derechos como la seguridad, la privacidad, la salud mental y la autonomía”. También sostuvo que “ninguna medida aislada alcanza para garantizar un entorno más seguro y tampoco puede lograrlo un solo actor, ni las empresas ni el Estado”.

Por eso, planteó “la necesidad de avanzar en acuerdos que distribuyan responsabilidades entre todos los involucrados, con obligaciones concretas y mecanismos para verificar su cumplimiento”. A su entender, es necesario “superar los enfoques prohibicionistas” y “combinar regulación estatal, educación digital y responsabilidad de las empresas”.

Goñi sostuvo que la respuesta no puede depender solo de “la regulación estatal”, de “la alfabetización digital” ni de “la autorregulación de las empresas”. Por eso, “hay que articular los tres mediante acuerdos que distribuyan y coordinen responsabilidades.

Palacio Legislativo. Javier Calvelo / adhocFOTOS

El debate legislativo que viene

La consulta terminó mientras el Parlamento tiene en estudio distintas propuestas regulatorias, aunque ninguna reúne por sí sola todos los asuntos que aparecen en la consulta. El proyecto que buscaba regular el uso de plataformas digitales por parte de niños y adolescentes, y que estaba en la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Senado, quedó desactualizado frente a los cambios tecnológicos y los riesgos actuales.

Hay otras iniciativas en curso. Una de ellas fue presentada en febrero de 2025 por un grupo de diputados encabezado por el legislador colorado Maximiliano Campo. Propone prohibir el uso de dispositivos electrónicos personales durante las clases, los recreos y los intervalos en los centros públicos de educación inicial, primaria y media.

En agosto, el diputado colorado Felipe Schipani presentó otro proyecto, que busca impedir que los menores de 15 años creen perfiles en redes sociales y establecer restricciones entre los 15 y los 17 años. A su vez, el Instituto Nacional de las Mujeres trabaja con un grupo de expertas en una adaptación para Uruguay de la ley modelo aprobada en diciembre de 2025 por el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará, de la Organización de los Estados Americanos. La propuesta apunta a la violencia digital contra las mujeres.

La presidenta de la Asamblea General, Carolina Cosse, sostuvo que la discusión que hay que dar de acá en más no debe quedar reducida a elegir entre regular o prohibir. “Si algo hay que prohibir, lo prohibiremos”, afirmó.

El documento plantea dar continuidad al trabajo y propone “examinar marcos regulatorios y otras medidas que articulen capacidades existentes”. También señala que se deben “evaluar las respuestas y sostener la participación de niñas, niños y adolescentes con apoyos y devolución”.

Según pudo saber Búsqueda, los legisladores prevén comenzar a trabajar en una nueva iniciativa que incorpore los planteos surgidos de la consulta pública, con el objetivo de discutirla durante el primer semestre de 2027.