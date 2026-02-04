Mauro Arbiza: "La muerte es espectacular. Es solo un cambio de estado"

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Mi viejo era cero arte, cero decoración, no podía creer que alguien te comprara un cuadro. Pero pude demostrarle en vida que se puede. Trabajaba con él en el campo. A mí me gusta vivir en el campo, pero no me gustaba el trabajo con animales ni los fierros. Aproveché un momento de calentura porque no estaba feliz haciendo eso. Recién casado, pasé a andar sin un mango, empecé con publicidad, haciendo logotipos, y con la pintura paralelamente. Fueron años de buscarle la vuelta por el lado creativo. Finalmente llegué a vivir del arte, que es un montón.

Desde niño me volvía loco por las revistas de ovnis y todo eso. Después empecé con el control mental y la metafísica en Paso de los Toros. Fue lo primero que hice como búsqueda espiritual, siempre fuera de las religiones. Ahí, en una meditación profunda se me apareció un extraterrestre, y a partir de ahí sé que está conmigo. Vi que en vidas anteriores fui un monje franciscano, que escribía y estaba en contra de la Inquisición dentro de la Iglesia, por eso a mí la Iglesia no me entra ni con una bala. Me interesa la búsqueda espiritual pero de uno mismo. Para mí, entre Dios y yo no hay nada. Cada uno de nosotros es como la célula de un único cuerpo, que es la humanidad; el problema es que no todos hacemos lo que vinimos a hacer. Yo tengo una misión clara, que es el arte y comunicar a otros artistas que sean conscientes de lo que están plasmando en sus obras. Yo aplico amor a la obra y eso es terapéutico. Si ponés energía negativa, estás trancando el hogar. Cuando trabajo en mi obra trato de estar bien, de canalizar lo más puro posible. Soy vegetariano hace 30 años, medito y para lograr armonía en mi obra tengo que estar en armonía. Acá en Garzón quiero generar una obra que sea un punto al que la gente venga a sanar. Sé que se va a dar.

No. Salgo a caminar al campo, en lo posible descalzo, contra un arroyo. No hay ningún ritual especial, simplemente estar en armonía. Trabajo la intuición y dirijo eso, no es que sale lo que sale. Hay una intención.

Es curioso que su esposa también sea tan espiritual. ¿Cómo se conocieron?

Nos conocimos por internet, por un chat en Yahoo. Ella es peruana y estaba en Miami. Nos enganchamos hablando y fui a conocerla a Miami. Estuve un mes allá. Yo estaba repelado y ella me mandó 400 dólares para completar el pasaje. Hoy llevamos 22 años juntos y tenemos dos hijas de 14 y 20. Además, tengo un hijo de 29 de mi primer matrimonio. Mi esposa desde chica veía espíritus, tuvo experiencias increíbles, y cuando vino acá sintió que tenía que ayudar a la gente pero no sabía cómo. No es bruja de librito, es una bruja que en vidas anteriores murió quemada en la Inquisición en Irlanda. Ella te para el viento, tiene el poder de generar remolinos, es como vivir con Harry Potter. Y no le erra.

¿Cuál fue su experiencia espiritual más importante?

La experiencia más importante de mi vida espiritual la tuve en Colonia y Requena, cuando ayudé a mi abuela a desprenderse de su cuerpo. Ella estaba con un cáncer terminal, acostada pero lúcida. Yo estaba trabajando y sentí que la abuela me pidió que me fuera a acostar para morir. Y yo interiormente le decía: aguantá que ya voy. Estuve hasta las tres de la mañana haciendo tiempo por gusto. Cuando me fui a acostar, hice dos respiraciones y ya no sentí mi cuerpo, pero me fui al cuarto de ella, y estaba arriba de ella. Ahí vino como todo un sueño que nunca imaginé, ni sabía qué hacer. Estaba despierto, la empecé a llamar como quien llama a un perrito, le empecé a cantar una canción gallega que nos cantaba ella cuando éramos chicos. No la vi ascender por un túnel ni nada de eso, sentí quejidos y vi una luz dorada, que fue la sensación de paz y amor más fuerte que sentí en mi vida. Sentí lo que ella sintió al morir.Meterse en la vida de los demás es una condición negativa del ser humano, que le baja la vibración a las personas.

¿Le dio tranquilidad?

La muerte es espectacular. Es solo un cambio de estado. Yo si me tengo que morir, muero feliz. Hay que tratar de no sufrir.

Creció en Paso de los Toros y ahora vive en Garzón. ¿Está de acuerdo con la frase “pueblo chico, infierno grande”?

Paso de los Toros es mi lugar en el mundo, y Garzón es mi segundo lugar en el mundo. Son dos pueblos chicos pero están muy conectados con todo el tema extraterrestre, hay una energía muy especial. Hay chusmerío y eso, como en todos lados. Como nos conocemos casi todos, te enterás de todo. Lo mismo pasará en las grandes ciudades, pero en el entorno, en los trabajos, por ejemplo. Meterse en la vida de los demás es una condición negativa del ser humano, que le baja la vibración a las personas. Yo estoy para concentrarme en lo mío, en mi historia. Mi esposa es igual, nos damos nuestros lugares. Nos bancamos mucho en eso. No soy de reunirme, no soy muy amiguero, no tomo alcohol, nunca me emborraché, menos aún droga, es un tema natural y obviamente me sirve para el arte.

¿Es cierto que soñó con una composición para Lucas Sugo?

Me gusta componer música para otros. Una vez soñé como para componerle a Lucas Sugo. No lo conozco y no es que me encante su música, pero soñé toda la noche y anoté en una libreta frases y melodías para él.

¿Se las mandó?

No. No se las pasé.

Se lo ve siempre con pañuelos en el cuello. ¿Es parte de su estilo personal?

Tengo un amigo coleccionista, siempre anda con un pañuelo y tiene una onda bárbara. Le dije: te voy a copiar la onda. Fui a Buenos Aires, me encontré con mi hijo y le dije: che, ¿cómo es el tema de los pañuelos? Me explicó y compramos varios. Me van a conseguir más. Ahora si no me pongo pañuelo, es como si me faltara algo. Es parte de una identidad, una onda.