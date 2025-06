Pat Metheny, nombre mayor de la guitarra en el jazz, vuelve a Montevideo en setiembre

Beatles y Miles

“Es difícil ser músico. Es duro ser un buen músico. En varios aspectos, es una de las cosas más difíciles que uno puede elegir hacer en la vida”, dijo en una entrevista al diario argentino Clarín en 2021, cuando estaba por empezar una gira por Sudamérica que finalmente resultó pospuesta por la pandemia del Covid-19. “Pero, por otro lado, yo aprendí todo a través de la música. Cuando comencé a tocar, no hacía ninguna otra cosa. Esquivaba la escuela. En muchos aspectos, se podría decir que era un iletrado. Pero también puedo decir que aprendí matemáticas, ciencias, historia y todo lo demás a través de la música”.

Nacido en Lee’s Summit, una localidad de menos de 100.000 habitantes, Metheny nació en una familia de músicos. Tocaba la trompeta desde los ocho años como lo habían hecho su hermano mayor Mike, su padre y su abuelo, pero —según sus propias palabras— nadie parecía dar demasiado por él.

Y entonces aparecieron ellos, The Beatles, a quien luego homenajearía en exquisitas versiones de And I Love Her o Here, There And Everywhere. Él mismo narró en una aparición en Wham-TV en 2023 cómo los descubrió, cuando todavía no había cumplido 10 años, en febrero de 1964: “Por ese momento, The Beatles aparecieron en (el programa de televisión) The Ed Sullivan Show. Y como otro billón de personas, dejé de ver la guitarra eléctrica como solo un instrumento, sino una completa representación icónica de que el mundo estaba por cambiar. Y así fue que comenzó mi atracción por la guitarra”.

AFP__20190123__161434740__v3__HighRes__The55thAnnualGrammyAwardsPreTelecast- KEVORK DJANSEZIAN.jpg En 2013, Pat Metheny gano su Grammy numero 20, en este caso a Mejor álbum instrumental de jazz por Unity Band

El otro manantial en el que abrevó fue, cuando curiosamente ya se había pasado de la trompeta a la guitarra, Miles Davies. Si se tiene talento, y vaya si él lo tenía, de la mezcla creativa de uno y otro solo pueden salir cosas buenas. A los 15 años Pat ya se mezclaba con los mejores músicos del circuito de jazz de Kansas City. Con el tiempo ya podía decir que había compartido grabaciones y escenarios con Ron Carter, Jaco Pastorious, Charlie Haden, Pino Daniele, Milton Nascimento, Ornette Coleman, John Scofield, Jim Hall, Carlos Santana, David Bowie, Antonio Carlos Jobim y Joni Mitchell. Sin embargo, fue su asociación con Lyle Mays, con quien fundó el Pat Metheny Group y cocompuso la mayoría de sus canciones, su aparcería más duradera (unos 30 años) y exitosa. Este último falleció en 2020.

Una anécdota que lo vincula a Uruguay tiene como protagonistas a Hugo Fattoruso y a su hijo Francisco, allá por la década de 1980. “Me acuerdo que una vez, de chico, papá me llevó a Nueva York con él, que estaba tocando con Milton Nascimento. Tocó también Ron Carter en el contrabajo y estaba Pat Metheny. Y yo le pedí una púa a Pat Metheny, ¡y no sabía quién era, solo quería una púa!”, contó Francisco —que es ahijado de Milton— a Galería en 2019.

La característica fundamental de su música, ante todo, se basa en su increíble capacidad para improvisar. Según sus propias palabras en 2004 a la revista Jazz Improvisation (valga la redundancia), eso y el rechazo a encorsetarse en estructuras ya establecidas, fue fruto de la necesidad: “Mi impulso para empezar a escribir música surgió de la imposibilidad de encontrar en las melodías estándar, las formas de blues, las melodías modernas de la época, vehículos que me permitieran profundizar plenamente en las cosas que me interesaban como improvisador. Tuve que empezar a escribir melodías para poder tocar como quería. Fue una decisión muy práctica y pragmática. Tengo que tocar de esta manera. Quiero poder tocar en tríadas. Me encanta el sonido de tres notas, que son los acordes básicos (...). Una vez que me adentré en la idea de que puedes escribir una melodía y esta crea todo un ambiente sonoro para que la improvisación y un ambiente armónico se desarrollen, me volví loco”.

Esa locura —que en el estante de sus admirados guarda en un rincón a Astor Piazzola— vuelve a Uruguay en setiembre.