Tatiana Cortazzo: “A los uruguayos les falta ser más patriotas, querer más al Uruguay”

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Un proceso de crecimiento como profesional y un mojón importante porque también ha abierto una puerta en Uruguay, un espacio con líderes, ejecutivos, para hablar de temas que hacen a la coyuntura no solo de las empresas, sino de la economía. Hoy es muy frecuente encontrar esos programas, pero cuando empecé hace 10 años no lo era. Fui la primera en hacer un programa de tele de estas características y eso me llena de orgullo porque abrió un camino al objetivo del programa que es poner en primera persona al motor del país, la economía.

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No, aunque soy fan de las pastas. Me gusta comer, por ende, tengo que cocinarme. Soy una enamorada de estar en casa y además, disfruto mucho del jardín con mis dos perros. Hago deporte, voy a la playa, pero siempre hago actividades, no aguanto mucho estar horas sentadita, estoy en el agua o un ratito al sol porque mucha quietud me pone un poco nerviosa.

Más de la mitad de mi vida la he hecho acá. Soy una enamorada de Solymar y cada vez más quiero el lugar donde vivo, me cuesta pasar el límite de los 15 kilómetros a la redonda y venir a Montevideo. Estoy muy agradecida de poder vivir donde vivo.

¿Qué extrañás de Buenos Aires?

En realidad, lo único que puedo extrañar hoy es a mi mejor amiga, pero tenemos un contacto que no tendríamos si viviéramos en la misma cuadra. Es algo muy mágico, nos hablamos a diario, ella sabe lo que estoy haciendo en este momento y yo sé lo que está haciendo. Decimos que somos nuestros diarios íntimos, nos vemos un par de veces al año y bueno, la verdad es que la distancia potenció la amistad.

¿Nunca pensaste en volver?

La verdad que no. Nunca digo nunca, pero soy una enamorada de Uruguay y quizás hasta me considero mucho más patriota que los uruguayos. Creo que a los uruguayos les falta ser más patriotas, querer más al Uruguay. Involucrarse más en los temas del país, ser más comprometidos como ciudadanos, porque no solo hay que votar. Los uruguayos tienen que ser más conscientes de que el país es entre todos.

Estudiaste comunicación en la UTU; te gustaba radio y terminaste haciendo televisión, ¿qué sucedió?

Si, soy una orgullosa egresada de la Escuela de Comunicación Social de UTU, tuve una formación espectacular. Si bien los recursos eran escasos, salimos a lucharla y eso me impulsó a buscar mis lugares en los medios. En realidad, siempre quise hacer radio.

¿Es cierto que de niña pedías micrófonos de regalo?

Sí, tenía una especie de radio con micrófono que me la colgaba con una correa, entonces entrevistaba a los vecinos desde atrás del portón de casa y les preguntaba ‘¿usted qué opina?’ y ellos me contestaban. De chiquita también miraba programas periodísticos aunque no entendía mucho lo que decían.

¿Qué te gusta de la cultura coreana?

Soy una fiel seguidora de toda la cultura coreana, la literatura es muy interesante por lo que plantea. Todo empezó cuando un día mi madre estaba mirando una novela coreana, yo la cargaba y le decía: ‘¿qué estás mirando? Después vino el boom de El juego del calamar, y eso te va llevando. Me parece espectacular lo que están haciendo a nivel audiovisual, te ayuda a entender la cultura como, por ejemplo, la palabra de los mayores, que es muy respetada.

¿Serie preferida?

Manipulados me gustó mucho, tiene un tono de El juego del calamar. Y te recomendaría Doctor romántico, una serie espectacular al estilo Grey’s Anatomy.

¿Seguís teniendo el Fitito?

Por supuesto, es un Fiat 600 de 1978, y ahora también tengo un Twingo. Lo busqué durante un año y medio para reacondicionar, yo misma voy a comprar los repuestos. Me gustan los autos clásicos y el ruido del motor. Los clásicos te dan identidad, tienen vida, y en especial me gustan los autos que transmiten cierta simpatía. Todo esto viene por enseñanza de mi padre, que no es mecánico pero estudió, y ahora tiene un taller de restauración como hobby. Además, me encanta manejar y hacer ruta, disfruto más el viaje en sí que el destino.

¿Cómo manejás la ansiedad?

Soy muy ansiosa y trato de hacer cuestiones que disminuyan ese nivel de ansiedad. Si siento que me mandan un mensaje tengo que responder de inmediato, entonces tengo el celular en silencio. No tengo ni una sola notificación de redes sociales, es más, redoblo la apuesta, desearía no tener redes sociales, pero lo hago por una cuestión laboral.

¿Tomás mate a la uruguaya?

Sí. Lo de allá no es mate. Respeto la montañita y le pongo muchas hierbas al agua. Soy muy yuyera, mi mate tiene flores de lavanda, menta, jengibre o romero.

¿Te presentás como periodista, conductora o coach?

Emprendedora, me considero una emprendedora. Tengo esos dilemas porque no soy solo periodista o comunicadora, siento que soy emprendedora. Pero para ponerme un título, diría que soy comunicadora.