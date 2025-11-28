Perú: el expresidente Pedro Castillo es condenado a más de 11 años de prisión por fallido golpe

El expresidente peruano Pedro Castillo fue condenado este jueves a 11 años, cinco meses y 15 días de prisión por conspiración para rebelión, tras su fallido intento de cerrar inconstitucionalmente el Congreso en diciembre de 2022, un episodio que desencadenó la caída de su gobierno.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
La Fiscalía lo había acusado de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, y había solicitado 34 años de cárcel. Castillo fue absuelto de los dos últimos cargos, y el tribunal reclasificó la rebelión como conspiración al no haberse consumado.
Embed - Perú: Castillo, condenado a 11 años de prisión por "conspiración para una rebelión"
“Farsa”
Pedro Castillo, preso desde que fue destituido de la Presidencia, ha denunciado que el juicio fue “una farsa”, parcializado para condenarlo.
El expresidente, un maestro rural que ganó sorpresivamente las elecciones de 2021 con el respaldo de la izquierda, intentó cerrar el Congreso, controlado por la oposición de derecha que buscaba sacarlo de la Presidencia desde el primer día de su gobierno, horas antes de que los legisladores votaran un pedido para destituirlo. Su anuncio de cerrar el Congreso le aseguró a la derecha consumar esa destitución.
La condena a Castillo ha sido celebrada por la derecha. Desde la izquierda, se señala que cometió una infracción constitucional y no un delito, y se califica esta sentencia como una decisión política.