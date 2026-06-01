En el marco del Día de la Amistad Uruguay-Perú se presentó un libro sobre sus relaciones diplomáticas

Autoridades diplomáticas e invitados especiales se reunieron en un encuentro dedicado a celebrar más de 160 años de vínculos históricos, cooperación y memoria compartida entre ambos países

Director de División Asuntos Internacionales, Cooperación y Gestión del Conocimiento del Departamento de Rocha Álvaro Garofali y Gerardo Talavera de la Embajada de Perú.

Marcelo Suárez de la Dirección de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación y Carolina Blanco de Cancilleria.

Jefe de la Misión Adjunto de la Embajada de Portugal Rui Baceira y jefa de Cancillería de la Embajada de Perú Angélica Calderón.

En el marco de las actividades conmemorativas por el Día de la Amistad Uruguay-Perú, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Embajada del Perú organizaron la presentación del libro Relaciones diplomáticas Perú-Uruguay 1862-2025: una aproximación, una obra que recorre más de un siglo y medio de vínculos históricos, cooperación y relaciones diplomáticas entre ambos países.

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El libro presentado es fruto de un trabajo conjunto entre los archivos histórico-diplomáticos de la Cancillería del Perú y distintas áreas vinculadas a la preservación documental y de la memoria institucional. La publicación surge además a partir de la exposición documental realizada el año pasado e inaugurada en la misma sala donde tuvo lugar esta nueva instancia de encuentro.

La obra reúne documentos, registros históricos y distintos materiales que permiten reconstruir más de 160 años de relaciones bilaterales y destacan momentos clave de cooperación política, cultural y diplomática entre ambas naciones. A través de sus páginas, el libro pone en valor no solo los vínculos oficiales entre Estados, sino también los lazos humanos y culturales que se fueron consolidando a lo largo del tiempo.

La embajadora de Perú Elizabeth González pronunció unas palabras de bienvenida en las que destacó la profundidad histórica de la relación entre ambos países. En ese marco expresó: “Nuestra historia común tiene raíces profundas, con un espíritu de cercanía y solidaridad que ha acompañado a nuestros países a lo largo del tiempo”. Subrayó además la importancia de continuar fortaleciendo esos lazos en el presente y hacia el futuro.