Keiko Fujimori lidera la intención de voto pese al ascenso sorpresivo de Carlos Álvarez

Perú , un país por el que han pasado ocho presidentes en la última década, vuelve a las urnas el 12 de abril para renovar el Ejecutivo central y el Congreso.

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A una semana de los comicios, las encuestas otorgan la delantera a Keiko Fujimori, la hija mayor del expresidente Alberto Fujimori, que aspira por cuarta vez a la presidencia.

La candidata derechista de Fuerza Popular aventaja a sus rivales más próximos por cerca de cuatro puntos porcentuales, según el sondeo más reciente y simulacro de votación publicado por Ipsos el 4 de abril, que coincide con el último estudio de Datum, difundido este domingo.

Según Ipsos, Fujimori concentra el 13,7% de la intención de voto, por encima del comediante Carlos Álvarez, que saltó sorpresivamente al segundo lugar con un 9% de preferencia, seguido del político y empresario Rafael López Aliaga, que recibe un 8,1%.

Eso sí, al contar los votos válidos emitidos, tal como hará el jurado electoral sin incluir los blancos o anulados, el simulacro de Ipsos da a Fujimori el 18,6% de los sufragios, mientras que Álvarez se consolida segundo, con un 12,1%, y López Aliaga recibe un 10,9%.

#Elecciones2026 Keiko Fujimori encabeza la intención de voto, seguida por Carlos Álvarez y Rafael López Aliaga; de acuerdo con la última encuesta nacional urbano rural realizada por #IpsosPeru para @peru21noticias .

La encuesta se realizó el 1 y 2 de abril. pic.twitter.com/lIYDTyjiDN — Ipsos Perú (@ipsosperu) April 4, 2026

En la misma línea, la encuesta más reciente de Datum, publicada este domingo por el periódico 'El Comercio', revalida el liderato de Fujimori, con un 14,5% de intención de voto, seguida por Carlos Álvarez (10,9%) y Rafael López Aliaga (9,9%).

En caso de que ningún candidato presidencial obtenga la mitad más uno de los votos, los dos aspirantes más votados se enfrentarán en una segunda vuelta el domingo 7 de junio.

Más de 27 millones de peruanos están convocados a las elecciones generales para renovar a las autoridades nacionales para el periodo 2026-2031, lo que incluye a la Presidencia y sus dos vicepresidencias.

Además, Perú celebrará sus primeras elecciones bajo un sistema bicameral en más de tres décadas, con un Congreso compuesto por 60 senadores y 130 diputados, y también elegirá cinco representantes para el Parlamento Andino.

Con 35 candidatos presidenciales y más de 10.000 aspirantes al Congreso, el proceso refleja una profunda fragmentación política tras años de crisis institucional, en contraste con una economía que ha mantenido cifras de crecimiento.

Los indecisos podrían representar hasta 9 millones de personas, un tercio del electorado, según algunas estimaciones previas.

Embed - Perú ante unas elecciones inéditas: 35 candidatos a la Presidencia • FRANCE 24 Español

Lucha frenética por la segunda vuelta

Una de las sorpresas del último sondeo y simulacro de votación de Ipsos fue el repunte del humorista Carlos Álvarez, quien aventajó al exalcalde de Lima y empresario ultraconservador Rafael López Aliaga por cerca de un punto porcentual, con un 9% frente a un 8,1%, lo que significa un empate técnico, teniendo en cuenta el margen de error de la encuesta (2,8%).

El orden entre ambos candidatos se revirtió desde el penúltimo sondeo de Ipsos, con fecha del 22 de marzo, en el que era López Aliaga el que se imponía ante Álvarez por siete puntos porcentuales.

La radiografía de Ipsos, publicada por el diario Perú21, evidencia que Álvarez ha seducido a parte de los votantes que tenía López Aliaga en Lima, donde el humorista pasó de reunir el 6,4% de los sufragios a sumar el 18,6%.

Ahora solo el 15,5% de los limeños prefiere al exalcalde, que ha sufrido un retroceso de 12,7 puntos tras los debates presidenciales de las dos últimas semanas.

Álvarez, un popular cómico que busca la presidencia cobijado por el partido derechista País para Todos, considera que su impulso en las encuestas se debe a que los recientes debates le permitieron exponer sus ideas y proyecto de gobierno.

Eso sí, toma con prudencia las proyecciones que lo sitúan tan solo por detrás de Keiko Fujimori. "Las encuestas son las encuestas", remarcó el candidato ante la prensa el sábado, antes de resaltar que "el pueblo se va a expresar" el 12 de abril.

"Tenemos que trabajar unidos, como un solo puño, porque lo importante es dar una opción seria al país", declaró durante un mitin en el popular distrito limeño de San Juan de Lurigancho.

Embed - ¿Cuál es el origen de la crisis política en Perú? • FRANCE 24 Español

Con un discurso que tiende al consenso, Álvarez ha emergido como un candidato ajeno a las castas políticas tradicionales, capaz de disputar un cupo a la segunda vuelta presidencial con veteranos de la política que lo sepultaban en los sondeos hace solo semanas.

"Mira a lo que nos ha llevado esta situación, la delincuencia hace lo que quiere, como nos ve separados, divididos, enfrentados, han convertido al Perú en su chacra, estamos a un paso de ser como Sinaloa (en México)", sostuvo en un encuentro con sus simpatizantes.

Rafael López, por su parte, no ha disimulado su desconfianza en las encuestas preelectorales. "Ipsos y Datum son basura pura. Manipulan la verdad para poner a un títere que puedan utilizar para seguir saqueando al pueblo peruano", escribió en redes sociales.

El ascenso de Álvarez también ha impactado en las preferencias para el Senado, donde su partido, País para Todos, se ha convertido en una de las seis agrupaciones que pueden alcanzar escaños, junto a Fuerza Popular, Renovación Popular, Juntos por el Perú, Alianza para el Progreso y el Partido del Buen gobierno, detalla el estudio de opinión de Ipsos.

Después de los tres primeros candidatos, aparecen el izquierdista Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú, con 6% de votos válidos, y el exministro de Defensa Jorge Nieto, del centroderechista Partido del Buen gobierno, con 5,6%, ambos con una tendencia de voto positiva en los sondeos preelectorales de Ipsos.

Con información de EFE y medios locales

FUENTE:FRANCE24