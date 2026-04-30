Planta de UTE en Río Negro: Blancos ven “revancha política” del Frente Amplio mientras Orsi busca una “salida” para Durazno

El intendente de Durazno, Felipe Algorta, se reunirá con el presidente Yamandú Orsi para buscar alternativas para la instalación de una planta de UTE mientras crece la tensión política entre oficialismo y oposición

De a poco empieza a subir el ruido político alrededor de un proyecto del gobierno que preveía instalar una planta solar fotovoltaica en Durazno, administrada por el Partido Nacional, y que luego trasladó a Río Negro, bajo la gestión del Frente Amplio. Hay argumentos de un lado y del otro. Pero también chicanas y malentendidos. Por momentos parece un teléfono descompuesto. Y entonces crece la intensidad y emergen las suspicacias. Ya se habla de forma entre sectorial e institucional de “revanchas” y “condicionamientos” políticos desde el gobierno nacional a los departamentos blancos. Todo eso de manera pública y explícita mientras por lo bajo el presidente Yamandú Orsi busca componer, poner paños fríos, y promete encontrar una “salida”. El intendente de Durazo, Felipe Algorta, aseguró en diálogo con Búsqueda que Orsi le envió un mensaje en el que apuesta al diálogo en conjunto para que se “adecúe” el plan o exista una “alternativa” a futuro.

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El Poder Ejecutivo había anunciado la instalación de este parque de energía solar de UTE en Durazno, precisamente en la localidad de Baygorria, un pequeño poblado donde existe una central hidroeléctrica desde 1960. Algorta tenía desde por lo menos cuatro años atrás otros planes para esa zona del departamento habitada por unas 100 personas y gestionada desde su fundación por UTE.

En mayo de 2022, siendo director de esa empresa estatal, compartió en una reunión de directorio su intención de “dinamizar” los poblados en torno a la represas. Puso de ejemplo exitoso a la localidad de Palmar. Quería hacer lo mismo con Baygorria. Y dijo que había hecho contacto con varios ministerios interesados, como Turismo y Vivienda. “Pero tenemos que tener un estudio profesional que nos marque la hoja de ruta”, expresó. En esa misma reunión, según consta en las actas, participó la actual ministra de Industria, Fernanda Cardona, que en ese entonces era directora por la oposición. Cardona cuestionó la idea de Algorta. Dijo que no le cerraba ni la posible participación de Mevir (Movimiento de Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural) ni la de contratar una consultoría externa para hacer un master plan.

En julio de 2023, Algorta finalmente anunció públicamente su interés en trabajar con Mevir para recuperar casas y servicios y desarrollar allí un polo turístico. Y un año más tarde, ya como diputado, y con aspiraciones a ser intendente de Durazno, presentó un proyecto de ley para que Baygorria deje de ser “localidad” y adquiera la categoría de “pueblo”. El proyecto se aprobó. Baygorria ahora es pueblo por ley. En su exposición de motivos, Algorta insistió en la necesidad de “fortalecer” el “capital social” de Baygorria; habló de su plan turístico para “potenciar oportunidades e iniciativas en materia económica” y abogó por “un mayor involucramiento de la Intendencia de Durazno” en la localidad. “Es necesario velar y potenciar los atributos esenciales de este territorio urbano de hecho. Para ello es conveniente e imprescindible adoptar medidas de política pública que contribuyan a mejorar la situación existente y que permitan afrontar más adecuadamente su desarrollo y gestión territorial”, señaló.

Con ese conjunto de antecedentes, y cuando el gobierno anunció su intención de instalar la planta de UTE en Baygorria, el intendente de Durazno inició conversaciones informales con las autoridades del ente, con el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y con el presidente Orsi para “trasladar” el proyecto a otra zona de Durazno. En distintas declaraciones públicas dijo que bastaba con moverlo a “unos 500 metros”. Y el viernes 10, ante la “certeza” de que habría un llamado a licitación para iniciar el proyecto, publicó un recurso con medidas cautelares para frenar las obras bajo el argumento de la necesidad de utilizar la zona para un polo turístico.