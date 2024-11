Álvaro Delgado: “No descarto tener ministros del Frente Amplio” en un “gobierno de unidad nacional”

“No descarto, y voy un poco más: me parecería muy interesante y sería una oportunidad para Uruguay que en algunos temas, en donde nos pongamos de acuerdo en la ejecución” de estos, “quienes lo hagan no sean miembros de la coalición”, dijo Delgado, en una entrevista con Búsqueda este martes 19.

Además dijo que si bien no hubo un pedido oficial, no descarta que haya un ministro del Partido Colorado al frente del Ministerio del Interior. “Tiene nombres muy notorios, como tiene el Partido Nacional, y están muy preparados en materia de seguridad pública, dijo a Búsqueda. “No me lo pidieron oficialmente pero, empezando por Andrés Ojeda, que se ha dedicado al tema penal y al tema policial, que conoce a la Policía por dentro, después hay una cantidad de técnicos. Así que no lo descarto”.