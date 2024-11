Un debate presidencial sin sorpresas ni riesgos dejó a ambos bandos conformes y a los analistas con sabor a empate

Elecciones 2024 Debate presidencial: Delgado se mostró confrontativo y pidió no "retroceder", mientras Orsi prometió mejoras sin cambios "radicales"

Como sea, no hubo un claro ganador ni un claro perdedor de la jornada: la evaluación de los analistas coincide en que ambos cumplieron su objetivo . También coinciden en que Delgado tuvo una actitud más confrontativa, con múltiples referencias y críticas al Frente Amplio y a Orsi. El candidato nacionalista, de hecho, estaba equipado con un archivo impreso de declaraciones de Orsi que exhibió a lo largo de la instancia para cuestionar el discurso de su oponente. Orsi, en cambio, eludió confrontar o responder las acusaciones de su rival y se mantuvo enfocado en su mensaje y sus propuestas, aunque no dejó de dirigir críticas puntuales a la gestión del actual gobierno.

Para el sociólogo Eduardo Bottinelli fue “un debate no debate, sin sorpresas ni agravios personales ni salidas de tono”. Cada candidato “pasó su mensaje, en tono a lo que ha sido toda la campaña”, evaluó en un análisis posdebate en el canal VTV. Bottinelli mencionó como llamativo que en el intercambio no surgiera el asunto de la “gobernabilidad”, un tema que en particular Orsi podía tener interés en mencionar debido a que el Frente Amplio tiene la mayoría en el Senado.