Álvaro Delgado asume el directorio blanco con un perfil opositor y el desafío de articular voces moderadas y confrontativas

“Hoy no asume un presidente, hoy asume un directorio”. Ese fue el primer concepto que eligió trasladar Álvaro Delgado en su acto de asunción en la sede del Partido Nacional en la plaza Matriz. Necesariamente tenía que hacer un discurso de unidad. Había que barajar y dar de nuevo, resetear una máquina que cargaba en su archivo una serie de momentos complicados, discutidos. Quedaban heridas por coser. Por eso es el mensaje, para abrazar a todos los miembros del flamante directorio.

Casi que de inmediato, mencionó a Javier García , su principal competidor en la convención blanca. Hizo referencia a una columna suya publicada en el diario El País. Lo parafraseó: “La unanimidad no es buena, la unidad es una obligación colectiva”. Y dijo que con esa frase buscó “representar el espíritu” con que asumía la conducción del directorio. Habló del “desafío” que implica trabajar en “clave de unidad”, por “encima de los grupos”. Y el reto está en poder amalgamar en una sola expresión institucional dos estilos diferenciados de hacer oposición y de encarar el juego político.

Se habló mucho de esto en la previa de la convención. Incluso fue comentario en la Torre Ejecutiva. Como nunca antes, el Frente Amplio observó con atención la deriva de la interna nacionalista. Había expectativa en saber quién iba a ser uno de los principales interlocutores de la oposición con el oficialismo: si el moderado y dialoguista Delgado o el más confrontativo García. Pero aun con la victoria de Delgado los blancos con perfil más combativo avisaron que iban a tratar de imponer su discurso. El senador Sebastián da Silva, dirigente del sector de García, no tardó en señalar que el flamante presidente del directorio blanco “necesariamente tiene que acordar con el resto porque no tiene mayoría ahí adentro”. “Cada uno de nosotros va a tener el partido que quiere. El partido no es de nadie. Delgado tiene cinco directores de 15”, recordó Da Silva en rueda de prensa.