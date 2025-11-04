Bancada oficialista propuso postergar interpelación a ministra Lazo por Cardama para después del Presupuesto
Los senadores del Frente Amplio plantearon a la oposición que la instancia se realice en diciembre, una vez que termine el tratamiento del Presupuesto en la Cámara Alta, para no “mezclar las discusiones”
Javier García durante la reunión del Directorio del Partido Nacional para tratar el caso Cardama, en la Casa del Partido Nacional en Montevideo.
La bancada oficialista en el Senado propuso a la oposición que la interpelación a la ministra de Defensa, Sandra Lazo, por la decisión del gobierno de rescindir el contrato con el astillero español Cardama, se realice en diciembre, una vez que culmine el tratamiento del Presupuesto Nacional en la Cámara Alta.
Según dijeron a Búsqueda fuentes del Senado, la propuesta de dejar la interpelación para diciembre fue planteada por el coordinador de la bancada de senadores del Frente Amplio, Daniel Caggiani, este martes 4, a la bancada del Partido Nacional.
El objetivo del oficialismo es que “no se mezclen las discusiones”, en referencia al debate presupuestal que está teniendo lugar por estos días en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda del Senado.
Los senadores nacionalistas todavía no analizaron formalmente al planteo, pero, en principio, estarían de acuerdo con esperar a que termine la discusión sobre el Presupuesto, según afirmaron fuentes de la bancada.
Este lunes 3, el senador del Partido Nacional Javier García, quien se desempeñó como ministro de Defensa durante el gobierno anterior, informó que será él quien lleve adelante la interpelación a Lazo. En rueda de prensa García aseguró que “pidió personalmente” estar a cargo de la instancia por su conocimiento del tema, y criticó la “gravedad institucional” de la decisión del gobierno actual.
La administración pasada, liderada por Luis Lacalle Pou, contrató al astillero español Cardama para construir dos patrullas oceánicas para la Armada Nacional. Ese contrato fue objeto de numerosas polémicas y está bajo revisión del gobierno de Yamandú Orsi.
Las objeciones en torno al contrato se profundizaron dos semanas atrás, cuando el presidente Orsi anunció que el gobierno iniciaría los pasos para rescindirlo por un posible fraude cometido contra el Estado, debido a que una de las garantías que presentó Cardama corresponde a una empresa de “papel” y se tramitó de forma irregular.