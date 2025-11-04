Puerto: dueño de Lobraus se reunió con ANP, contactó a Embajada de EE.UU. y denunció a Gandini ante Jutep

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

El dueño de la empresa logística Lobraus Puerto Libre, Renato Ferreira, llegó esta semana a Uruguay para reunirse con las autoridades de la Administración Nacional de Puertos (ANP) tras la intimación recibida la semana pasada para el pago de la deuda —por concepto de canon y multas— de una treintena de facturas que suman cerca de medio millón de dólares.

El encuentro se concretó este lunes 3, dijeron a Búsqueda fuentes de Lobraus, concesionaria del depósito logístico en el Puerto de Montevideo. Agregaron que se “pusieron algunas opciones sobre la mesa para encontrar una solución”, aunque no mencionaron ninguna en concreto. Además, se intercambió sobre el impacto y el “daño comercial” que están causando a la empresa las “filtraciones” de información a la opinión pública por parte del director de la oposición en la ANP, el blanco Jorge Gandini.

Paralelamente, Ferreira solicitó a la Embajada de Estados Unidos en Uruguay que gestione de forma “urgente” una reunión esta misma semana con la ministra de Transporte, Lucía Etcheverry, invocando el tratado bilateral de promoción y protección recíproca de inversiones, señalaron las fuentes.

La empresa, que desde 2022 opera un depósito en régimen de concesión hasta el 2046, es de capitales brasileños y estadounidenses . En el período pasado, la ANP dejó en suspenso una resolución que planteaba la rescisión de la concesión de forma unilateral por varias razones, entre ellas, el “incumplimiento de las obligaciones impuestas” en el contrato.

El proyecto de inversión, que tuvo varios cambios de localización y ajustes, consistía en la construcción de dos depósitos y una torre de 21 pisos, que no se concretó.

Jutep

A la acción civil anunciada la semana pasada por Lobraus Puerto Libre contra Gandini —un reclamo de US$ 1 millón— por las declaraciones públicas en las que se refirió a la concesionaria como “deudor contumaz, serial”, y la denuncia penal informada por Búsqueda por supuesta “conducta dolosa” del director al revelar información privilegiada se sumó el 29 de octubre una denuncia ante la Junta de Ética y Transparencia Pública (Jutep).

El texto de la denuncia, al que accedió Búsqueda, señala que las declaraciones realizadas por Gandini implican un “claro apartamiento” a lo dispuesto en el artículo tercero del Reglamento de Procedimiento Administrativo de la ANP y varias disposiciones del Código de Ética de la Función Pública.

Alude además a la contrademanda civil anunciada por el jerarca, de concretarse la demanda civil en su contra por parte de Lobraus Puerto Libre, lo que a juicio de la empresa “compromete la imparcialidad de la administración”.

La semana pasada Gandini solicitó al directorio del ente público ser excusado de intervenir o actuar en todo procedimiento que esté directa o indirectamente relacionado con Lobraus, dada la instancia judicial que enfrenta con la empresa.