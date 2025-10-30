  • Cotizaciones
    jueves 30 de octubre de 2025

    El caso Cardama contamina la discusión presupuestal

    “El ambiente se crispó” por la decisión del Poder Ejecutivo de rescindir el contrato negociado en el gobierno anterior con el astillero español y eso “puede incidir” en la votación del proyecto en el Senado, señalan los blancos

    Yamandú Orsi y Luis Lacalle Pou.

    FOTO

    FOTO

    Omar Anández/adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El anuncio del Poder Ejecutivo de su decisión de rescindir el contrato con el astillero español Cardama por dos patrullas oceánicas negociado por la administración anterior tensó las relaciones con varios de los principales dirigentes de la oposición política, a la vez que se incorporó como un factor de distorsión en el tratamiento en el Parlamento del proyecto de Presupuesto quinquenal.

    La resolución comunicada el miércoles 22 por la cúpula del gobierno de manera terminante de cortar el contrato con la empresa española y el comienzo de acciones judiciales ante indicios de estafa o fraude contra el Estado fue, con el paso de los días, tomando un cariz más mesurado y las autoridades admitieron la posibilidad de recorrer otros caminos. Eso sucedía al mismo tiempo que la oposición —con la reaparición en la escena pública, incluso, del expresidente Luis Lacalle Pou— alertaba que Uruguay podía quedar expuesto a juicios millonarios y que el dueño de Cardama, en varios medios, declaraba su disposición a encontrar un arreglo al tema.

    Como coletazo de este caso, la discusión en la Cámara Alta del Presupuesto —ya con media sanción de Diputados— amenaza con endurecerse.

    Ánimo más tenso en el Partido Nacional

    En la bancada del Partido Nacional hay senadores que se muestran con el ánimo más tenso tras el conflicto político que se produjo. Si bien en Diputados los blancos votaron el proyecto de ley en general y se presumía que sus senadores mantendrían la misma línea, tras la decisión del gobierno en torno a Cardama, que cuestiona de hecho decisiones de la administración pasada, hay quienes entienden necesario “evaluar cuál es la postura” que adoptarán. “Es claro que el ambiente se crispó” y que eso “puede incidir” en la votación, dijo un legislador blanco en diálogo con Búsqueda.

    “Estamos a la espera de los próximos pasos que dé el gobierno”, acotó, en la misma línea, un tercer consultado, que señaló que de eso dependerá si hay un “endurecimiento” en el debate presupuestal.

    El senador nacionalista José Luis Falero aclaró que “la postura en términos generales del Partido Nacional no cambió” y que por el momento no se planteó en la bancada revisar la actitud adoptada en la Cámara Baja.

    Por lo pronto, el lunes 27 los blancos anunciaron la intención de interpelar a la ministra de Defensa, Sandra Lazo. Fuentes de la bancada dijeron que por ahora no definieron cuándo pedirán la interpelación, que prevén que será en el Senado, ya que quieren observar cómo procede el gobierno después de que en manifestaciones públicas de los últimos días “bajara un cambio” respecto a los anuncios iniciales.

    En algunos legisladores frenteamplistas cayeron mal las declaraciones sobre el caso que realizó el ministro de Economía, Gabriel Oddone, por entender que le permitieron llevar agua para su molino a la oposición. “Si esa garantía no tiene sustancia y es sustituida por otra, entiendo que el contrato continúa”, dijo el jerarca a la emisora M24.

