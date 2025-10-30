  • Cotizaciones
    jueves 30 de octubre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Declaraciones del gobierno sobre caso Cardama exponen diferencias y oposición habla de “reculada”

    Declaraciones de Oddone sobre “vigencia” del contrato causaron malestar en la Torre Ejecutiva y en la bancada oficialista; la ministra Lazo dijo que no irá a comisión de Diputados para evitar "tres interpelaciones"

    Yamandú Orsi y Gabriel Oddone.

    Yamandú Orsi y Gabriel Oddone.

    FOTO

    Javier Calvelo / AdhocFotos
    Búsqueda | Nicolás Delgado
    Búsqueda | Victoria Fernández
    Por Nicolás Delgado y Victoria Fernández

    El presidente Yamandú Orsi anunció el miércoles 22 que decidió “iniciar acciones para rescindir el contrato con la empresa Cardama por la compra de las dos patrullas oceánicas” por US$ 92 millones. Además, informó que había resuelto presentar una denuncia civil y penal porque “hay fuertes indicios” de que se estaría ante “una estafa o un fraude al Estado uruguayo”. Dos días después, jerarcas de Presidencia presentaron la denuncia penal. El asunto provocó un choque al más alto nivel, un cruce de declaraciones entre Orsi y el expresidente Luis Lacalle Pou, pero también levantó polvareda en la interna del oficialismo.

    En la oposición cuestionaron el anuncio como una “operación política” y criticaron que no se buscara un diálogo previo con la empresa española dado que la construcción de las patrullas se encuentra en marcha, más allá de los problemas detectados con la garantía que presentó.

    Leé además

    Vista aérea del Astillero Cardama en la ciudad de Vigo.
    Caso Cardama

    Cardama entregó documentos sobre EuroCommerce al ministerio con inconsistencias, algunas advertidas por el estudio Delpiazzo

    Por Guillermo Draper
    imagen de Familiares considera “aberrantes” los dichos de Rivera Elgue y recela de “un partido militar” en el poder.
    Caso Cardama

    Cabildo Abierto, que integró la cúpula del Ministerio de Defensa, se desmarca de las garantías dadas a Cardama

    Por Redacción Búsqueda

    Posteriormente, el gobierno matizó algunas de sus afirmaciones iniciales. El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, dijo el lunes 27 en rueda de prensa que “en el contrato está establecido la posibilidad de una mediación, que es la que se va a utilizar, porque el Estado uruguayo respeta el Estado de derecho”. En la oposición vieron en estas palabras una marcha atrás del gobierno, puesto que Orsi había anunciado en conferencia de prensa que se encaminaba a rescindir el contrato. En tanto, el martes 28, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, declaró en M24 que si la garantía “no tiene sustancia y es sustituida por otra”, entiende que “el contrato continúa”, porque “en principio” está “vigente”.

    El diputado colorado Maximiliano Campo, integrante de la Comisión de Defensa de Diputados, tuiteó que “mandaron al serio a dar la reculada”. Esa misma lectura hicieron varios senadores del Partido Nacional.

    Sandra-Lazo
    Sandra Lazo tras una reuni&oacute;n en la Torre Ejecutiva en Montevideo.

    Sandra Lazo tras una reunión en la Torre Ejecutiva en Montevideo.

    Argumentos para cuestionar al gobierno

    Los dichos del ministro causaron “molestia” en la bancada oficialista. Según dijeron a Búsqueda varios senadores del Frente Amplio, en la bancada interpretaron que puso en entredicho el anuncio del mandatario y que con sus declaraciones le dio argumentos a la oposición para cuestionar al gobierno. Fuentes de la Torre Ejecutiva también manifestaron malestar por las declaraciones de Oddone porque no se alinearon al discurso de Presidencia.

    En algunos senadores hay también una mirada crítica sobre el proceder del gobierno, ya que entienden que hubo cierto “apuro” por anunciar la voluntad de rescindir el contrato sin dar todos los pasos previos necesarios.

    También ese día, el martes 28, Orsi dijo a la prensa que el contrato, que es confidencial, establece la “posibilidad” de mediación, aunque también la de “rescisión”. Consultado sobre el planteo de Oddone, respondió que “si consiguen otra garantía, veremos”, y acotó que es “obvio” que no se puede seguir el “vínculo” con la empresa si no se tiene “garantía”.

    Embed - El presidente Orsi cuestionó postura de la oposición y del expresidente Lacalle Pou sobre Cardama.

    Quien se desmarcó del ministro de Economía con mayor contundencia fue el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, quien, junto con Sánchez, acompañó a Orsi en la conferencia de prensa y luego presentó la denuncia penal en la Fiscalía General de la Nación. Díaz dijo el lunes 27 en Fácil desviarse de radio Del Sol que “la voluntad” del gobierno es rescindir el contrato con Cardama. Dos días después, explicó en la diaria Radio que “la mediación prevista en el contrato refiere a aspectos técnicos” y aclaró que “en cualquier procedimiento de esta naturaleza habrá que sentarse a conversar”. Consultado entonces sobre la eventual sustitución de la garantía mencionada por Oddone, Díaz respondió que es “contrafáctico” y acotó que no contesta “preguntas sobre hipótesis”. Y ante una repregunta, cuestionó —por contraposición— su proceder. “Tengo una cultura política que me indica que, si integro un gobierno, las cuestiones las planteo en el Consejo de Ministros, al presidente de la República o al ministro directamente”, puesto que “hay caminos para plantear los temas”. Ante otra repregunta, descartó estar criticando a Oddone.

    Díaz sostuvo que “se ha pretendido sacar el eje de donde está”, que es, concretamente, la “garantía trucha” que presentó Cardama y aceptó el Estado durante el anterior gobierno. En la misma línea, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo a Búsqueda que lo importante es que “la garantía que aceptaron es trucha”, que hubo “falta de rigor y pericia, que alguien debería reconocer y que cuesta creer”.

    Por su parte, en la oposición celebran que el gobierno haya ajustado el discurso. “Me pareció sensato que haya una idea de reencauzar el tema” para adquirir las patrullas, “porque si no lo hiciéramos, los únicos que estarán contentos serán los narcotraficantes”, dijo Javier García, senador blanco y exministro de Defensa, este miércoles 29 en Buscadores de Canal 5.

    Embed

    La ministra no va a comisión para evitar “tres interpelaciones”

    La ministra de Defensa, Sandra Lazo, fue convocada por Campo a la comisión de Defensa de Diputados para que explique los pasos que dará el gobierno con respecto a Cardama. Sin embargo, la secretaria de Estado anunció que no concurrirá. El diputado colorado publicó en X este miércoles 29 que “cuando un ministro evita dar explicaciones al Parlamento, habla más su ausencia que sus palabras”.

    Embed

    Tras esta publicación, Lazo habló por teléfono con el diputado para aclararle que no concurre “en función de que está anunciada una interpelación” por parte del Partido Nacional por este asunto. “No hablamos de este tema en la Comisión de Presupuesto” del Senado, ante la que compareció el martes 28, “por el mismo motivo”, explicó la ministra a Búsqueda. Tanto García como Sergio Botana, también senador del Partido Nacional, lamentaron la “censura” impuesta ante las preguntas sobre las patrullas oceánicas en la comisión del Senado que esta semana comenzó a tratar el proyecto de Ley de Presupuesto.

    Lazo dijo que si hubiera accedido a responder y a ir a la comisión de Diputados, “estaríamos seguramente frente a tres interpelaciones”.

    Oddone
    Ministro de Economía, Gabriel Oddone.

    Ministro de Economía, Gabriel Oddone.

    Cruces con Oddone

    Oddone ya ha discrepado públicamente con figuras del gobierno y el Frente Amplio en los primeros ocho meses de gestión. En mayo reiteró que Uruguay debe avanzar en la desindexación de algunos precios y salarios. Sánchez y el ministro de Trabajo, Juan Castillo, cuestionaron su idea.

    Dos meses después, el ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, resolvió suspender ciertas exportaciones de ganado en pie. La noticia “sorprendió” a Oddone, que planteó que es “inconveniente”, y luego Orsi intervino para dejar sin efecto la medida.

    Por último, el ministro de Economía compareció en la Comisión de Presupuesto del Senado el lunes 27 y, al salir, reclamó que se aprueben los cambios propuestos por su cartera sobre el secreto bancario. “Lo peor que puede ocurrir es que se mantenga la posición de Diputados”, donde se desestimó la modificación, dijo Oddone en rueda de prensa. Dos días después, La Mañana publicó una entrevista con el presidente de la Cámara de Representantes, el frenteamplista Sebastián Valdomir, en la que aseguró que “no sería conveniente” que el Senado apruebe la propuesta del Ministerio de Economía, porque sería “dar una señal contradictoria al acuerdo que emanó de la cámara de Diputados”.

    Selección semanal
    Mónica Ferrero

    Mónica Ferrero sobre el atentado que sufrió: era “un mensaje” para todo el sistema; “si llegan a mí, pueden llegar a cualquiera”

    Por Redacción Búsqueda
    Estafa

    Autoridades advierten sobre broker que opera desde Uruguay sin tener "habilitación alguna"

    Por Guillermo Draper
    Partido Colorado

    Denuncian por acoso laboral a alcalde colorado que ganó las elecciones por sorteo

    Por Leonel García
    Rocha

    Rocha: cruces políticos por una obra de acceso a Punta del Diablo que se deterioró en menos de un año

    Por Lucía Cuberos

    Te Puede Interesar

    Yamandú Orsi y Luis Lacalle Pou.

    El caso Cardama contamina la discusión presupuestal

    Por Redacción Búsqueda
    Torre Ejecutiva, sede de la Presidencia. 

    Cargos de confianza política alcanzaron un máximo en 2024; ganan unos $ 200.000 en promedio

    Por Ismael Grau
    La ministra de Gestión e Innovación en Servicios Públicos de Brasil, Esther Dweck.

    Ministra de Lula reivindica estrategia de desarrollo para el sur; Uruguay puede reducir “tensiones”

    Por Ismael Grau
    Zonamerica presentó sus nuevas medidas de seguridad al Ministerio del Interior.

    Perros adiestrados y 500 cámaras de videovigilancia: Zonamerica refuerza su seguridad contra el narcotráfico

    Por Juan Francisco Pittaluga