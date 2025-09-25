Bordaberry asume protagonismo en el centenario del Palacio Legislativo y reivindica la figura “denostada” de Rivera

El senador colorado ocupó un lugar destacado en la celebración del aniversario de la “casa de la democracia” y explicó que darle importancia “es una cuestión de institucionalidad”

El senador colorado Pedro Bordaberry fue de los últimos legisladores en largar la carrera electoral, pero, ya en el ruedo, se ubica en primera línea, tanto en el plano político como en el simbólico e institucional. El primer día de la legislatura presentó un paquete de 17 proyectos de ley, él y su sector fueron actores relevantes en las dos primeras interpelaciones a ministros del gobierno, dio un paso al frente durante la conmemoración de los 100 años del Palacio Legislativo y asumió protagonismo en el Día Internacional de la Democracia. Mientras dice que trabaja para ”mejorar” el proyecto de Presupuesto, agenda su próxima parada en este periplo: el acto de reivindicación de Fructuoso Rivera el sábado 27 junto al monumento ubicado en la explanada de la terminal de Tres Cruces.

El 25 de agosto, a la sesión de la Asamblea General por el centenario del Palacio Legislativo siguió una gala artística del Coro del Sodre y de la Orquesta Sinfónica del Sodre en el Salón de los Pasos Perdidos. Luego, el presidente y la vicepresidenta de la República, Yamandú Orsi y Carolina Cosse, se dirigieron a la escalinata principal para presenciar el arreo de pabellones y un desfile del Batallón Florida de Infantería Nº 1, cuya banda interpretó la marcha Mi bandera. Durante el arreo, Bordaberry se ubicó a la izquierda del mandatario, a un par de metros, y llamó a legisladores colorados para que lo acompañen. Se sumaron entonces el senador Tabaré Viera, los diputados Walter Cervini, Gabriel Gurméndez y Nibia Reisch, entre otros, y también se le acercó Gerardo Sotelo, del Partido Independiente. Del otro lado, ocupó un lugar equivalente en la escalinata el presidente de la Cámara de Representantes, Sebastián Valdomir, del Frente Amplio.

Bordaberry en centenario El presidente y la vicepresidenta de la República, junto a legisladores, en la escalinata principal del Palacio Legislativo el 25 de agosto. Javier Calvelo / AdhocFotos

Bordaberry también resolvió dar un paso adelante durante el Día Internacional de la Democracia, el 15 de setiembre, cuando participó del acto de entrega de un retrato y de documentación personal del expresidente José Serrato a la Biblioteca del Poder Legislativo. El senador dio un discurso de unos 20 minutos en el que repasó el legado de quien gobernó el país entre 1923 y 1927, cuando se inauguró el Palacio Legislativo. Cosse, el expresidente Julio María Sanguinetti, el secretario general del Partido Colorado, el senador Andrés Ojeda, y una decena de legisladores colorados participaron del evento, en el que no hubo presencia de parlamentarios de otros partidos.

El líder de Vamos Uruguay asume que es uno de los legisladores que ha prestado atención al centenario del edificio. “Una cosa es que Cosse legítimamente sea la presidenta de la Asamblea General y del Senado y vicepresidenta de la República, pero me parece que el palacio somos todos, de todos los partidos”, dijo Bordaberry a Búsqueda.