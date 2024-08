Cabildo Abierto propone declarar un "estado de emergencia nacional en seguridad" con acción "inmediata"

Manini machacó en la falta de personal en las comisarías de barrio y reclamó más efectivos y turnos de patrullaje, “redespliegue” de las fuerzas policiales en función de inteligencia y datos de investigaciones.

“Hay que incrementar los efectivos del Ministerio del Interior. Pero no a costa de nuevas vacantes, sino recuperando centenares de policías que están en comisiones en distintas reparticiones públicas, en despachos de legisladores, en la Intendencia de Montevideo y en distintos lugares administrativos que deben recuperarse de inmediato y asignarse a tareas ejecutivas del ministerio del Interior y reforzar significativamente las comisarías de barrio con móviles suficientes para dar respuesta a la gente”, dijo.

Manini sostuvo que debe haber “un mínimo de 125 efectivos” policiales por comisaría. “Hoy son muchísimos menos efectivos que eso; porque se ha aplicado una política implementada por el Frente Amplio, y seguida en buena medida por este gobierno, de vaciamiento de las comisarías, quitándoles potestades y no dándoles las posibilidades de prevenir dentro de su jurisdicción. Y creemos que eso se tiene que revertir”, afirmó.

Para el presidenciable cabildante la Policía debe “hacer rondas de patrullaje cada media hora en zonas candentes; sea a pie, a caballo, en motos o en otros vehículos”. Porque “tiene que haber una presencia notoria policial” en los barrios.

“Exclusivamente policial”, remarcó el excomandante en jefe del Ejército. “Nosotros a las Fuerzas Armadas las prevemos cumpliendo funciones de acuerdo a lo que marca la Constitución y la Ley Marco de Defensa: pueden dar una mano muy importante en materia de seguridad blindando la frontera”, indicó, por tierra, mar y aire. “Es decir, cubriendo la frontera terrestre, el espacio áreo y el mar territorial con los recursos necesarios para que no entre al país lo que no tiene que entrar: ni personas ni drogas ni armamento ilegal”.

En su opinión, hay que actuar de una vez “con seriedad” en este tema y proveer al país de los escáneres, los vehículos y los recursos humanos necesarios en los distintos puntos de ingreso “que hoy brillan por su ausencia”.

“Indudablemente acá el tema no puede pasar por si hay plata o no para comprar los escáneres y los equipos. Eso tiene que ser prioridad número uno. Por eso la emergencia nacional, para que se prioricen las políticas en seguridad pública y el empleo de los recursos que se despliegan”, afirmó, y añadió que “si hay que aprobar alguna ley en forma urgente se aprueba y si hay que actuar por decreto se actúa”.

Manini argumentó que al declarar la emergencia nacional en seguridad “se facilitan todos los caminos” al gobierno para “priorizar” estas medidas. “Declarar el estado de emergencia nacional no es algo nuevo, no estamos descubriendo el agujero del mate”, dijo.

Sobre la posibilidad de “adoptar medidas prontas de seguridad”, Manini negó, en principio, tal extremo: “No, nosotros no hablamos de eso. Todo es un tema de instancias. De todas maneras, si no se actúa rápido y se corrige esto, bueno, capaz que en algún momento haya que llegar a aplicar eso que está previsto también en la Constitución de la República. Pero nosotros no lo estamos proponiendo en este momento”.

“Lo que estamos diciendo es que tenemos que poner todo el foco en el tema de seguridad de una vez por todas, porque realmente esto sigue avanzando y es mucho más difícil después revertir procesos de agravamiento que prevenir y evitar que se llegue a situaciones demasiado graves. Entendemos que todas las políticas sociales que se hagan no tienen mucho sentido si no estamos primero que nada asegurándole el derecho a la vida a la gente. Esa es la primera política social: restablecer de una vez el respeto a las normas de convivencia en todos los barrios y localidades del país para que los más frágiles sean los más privilegiados. Hoy en algunos lugares impera la ley de la selva, donde el más fuerte es el que manda”, y no es la Policía, lamentó.

Otras de las medidas que impulsa Cabildo Abierto es “que los pesos pesados del delito que hoy están privados de libertad sean llevados a una cárcel de máxima seguridad donde tengan las condiciones de estricto aislamiento” en cualquier punto del país.

El líder cabildante también ha puesto “a disposición” a personal de su máxima confianza, que considera “el más preparado” para la tarea, para que pase a reforzar los equipos de seguridad pública.

Dos nombres que integran su equipo son los de los comisarios retirados Jorge Gómez Arbiza y Gustavo Sánchez Paleo, quienes migraron de filas del Partido Nacional a Cabildo en las pasadas elecciones y se convirtieron en voces expertas y autorizadas en materia de seguridad como la del coronel retirado del Ejército Antonio Romanelli.

Manini detallará sus propuestas en una conferencia a realizarse este mediodía en el Parlamento.