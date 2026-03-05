Comité Uruguayo por la Democracia en Cuba dice que delegación del FA con ayuda humanitaria a la isla es “show mediático”

Cuba está en la agenda política de Uruguay. El sábado 28 de febrero, Montevideo fue testigo de dos manifestaciones que con distintos encuadres tuvieron a la isla caribeña en el centro de sus preocupaciones. Por la mañana, cuando recién se asimilaba el impacto global del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, una caravana convocada por la central sindical PIT-CNT y el Frente Amplio se subió a la efervescencia, marchó por varios puntos de la capital e hizo flamear desde sus autos banderas de Cuba que arengaban una consigna: “Por la paz y contra el bloqueo imperialista”. Los organizadores de la marcha denunciaron que las medidas del gobierno de Donald Trump afectan al abastecimiento de combustibles, alimentos y bienes básicos para la población.
“La solidaridad tiene que ser concreta”, reclamó el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, y avisó que “no vale una declaración; vale que llegue ayuda humanitaria”. El lunes 23 partirá una delegación hacia la isla encabezada por Pereira y acompañada por la senadora Liliam Kechichian, la exdiputada Ana Olivera, el dirigente Heber Bouses y el presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, Fernando Gambera.
Pocas horas después de esa primera movilización en solidaridad con Cuba, las calles de Montevideo vieron otra más. Pero con distintas características. La marcha fue organizada por el Comité Uruguayo por la Democracia en Cuba, tuvo entre los manifestantes a un centenar de migrantes cubanos al grito de “¡la dictadura va a caer!” y contó con el respaldo de dirigentes políticos de la oposición, como el diputado blanco Juan Martín Rodríguez, el diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo, y los diputados colorados Conrado Rodríguez y Felipe Schipani.
El comité local que condena la dictadura en Cuba cumplirá 20 años en octubre. “En 2006 no existía en Uruguay una comunidad cubana organizada ni una ola migratoria como la que hubo en los últimos años. El impulso de crearlo no respondió a una agenda electoral ni a presión social alguna, sino a una convicción ética frente a una realidad de represión sostenida en el tiempo”, dijo a Búsqueda el presidente de la organización, Martín Elgue, vinculado al Partido Nacional. Agregó que desde esa época su principal tarea fue la “denuncia de las violaciones a los derechos humanos que sistemáticamente realizan en Cuba a todo aquel que se anime a enfrentar al régimen y la articulación internacional para exigir la liberación de presos políticos”.
Elgue señaló que le resulta “llamativo” que, tras la convocatoria realizada por “ciudadanos cubanos residentes en Uruguay, la respuesta haya sido una caravana impulsada por el Frente Amplio y el PIT-CNT bajo la consigna de solidaridad con Cuba”. “La diferencia no es semántica, es de enfoque”, puntualizó. “Mientras cientos de cubanos marcharon reclamando libertades básicas y denunciando la represión que se vive en la isla, la contramovilización terminó funcionando, en los hechos, como un gesto político hacia el régimen totalitario que impera en Cuba desde hace casi siete décadas”, señaló. Y lamentó que el partido de gobierno “no reconozca que en Cuba existe una dictadura”.
El show y la tiranía
El presidente del comité se mostró muy crítico con el viaje previsto por la delegación política y sindical organizado por el Frente Amplio y el PIT-CNT. “Es un show mediático para maquillar a la tiranía, pasear por la vieja Habana, tomar un mojito con los camaradas y pegarse un baño en las lindas playas de Varadero, playas que además no pueden disfrutar los cubanos”, ironizó.
Y dijo que esta visita se enmarca en “vínculos históricos” de ambas instituciones con el régimen de la isla, pero “el momento actual exige una mirada menos romántica y más rigurosa”.
“Cuba atraviesa una crisis estructural profunda, el salario promedio de un trabajador oscila entre 10 y 15 dólares mensuales, eso equivale al costo de un maple de huevos. Esa no es una metáfora retórica: es una descripción concreta del nivel de deterioro económico y social que vive la población, que además hace meses sufre apagones diarios de más de medio día”.
Agregó que, en ese contexto, hablar de “modelo” o de “solidaridad” sin “reconocer el colapso interno” termina “desdibujando la realidad que enfrentan millones de cubanos: no existen sindicatos libres, no hay negociación colectiva independiente y el derecho a la protesta es reprimido penalmente”.
La comunidad cubana en Uruguay tiene en la actualidad a entre 50.000 y 60.000 personas. Según Elgue, es un “crecimiento exponencial” que dio lugar a la conformación de diversas organizaciones. Algunas trabajan en la asistencia a recién llegados, acompañando procesos de documentación, inserción laboral y orientación básica, y otras tienen un perfil más enfocado en la denuncia y la visibilización internacional de la situación política en la isla. “El comité uruguayo mantiene coordinación con la mayoría de estas organizaciones, especialmente en acciones públicas y movilizaciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos”, concluyó Elgue.