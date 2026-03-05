Comité Uruguayo por la Democracia en Cuba dice que delegación del FA con ayuda humanitaria a la isla es “show mediático”

El sábado 28 hubo dos marchas políticas en apoyo a Cuba: una protestó por el “bloqueo imperialista” y otra reclamó la “caída de la dictadura”

Manifestación por la democracia en Cuba en la explanada de la Intendencia de Montevideo.

Cuba está en la agenda política de Uruguay. El sábado 28 de febrero, Montevideo fue testigo de dos manifestaciones que con distintos encuadres tuvieron a la isla caribeña en el centro de sus preocupaciones. Por la mañana, cuando recién se asimilaba el impacto global del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, una caravana convocada por la central sindical PIT-CNT y el Frente Amplio se subió a la efervescencia, marchó por varios puntos de la capital e hizo flamear desde sus autos banderas de Cuba que arengaban una consigna: “Por la paz y contra el bloqueo imperialista”. Los organizadores de la marcha denunciaron que las medidas del gobierno de Donald Trump afectan al abastecimiento de combustibles, alimentos y bienes básicos para la población.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

“La solidaridad tiene que ser concreta”, reclamó el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, y avisó que “no vale una declaración; vale que llegue ayuda humanitaria”. El lunes 23 partirá una delegación hacia la isla encabezada por Pereira y acompañada por la senadora Liliam Kechichian, la exdiputada Ana Olivera, el dirigente Heber Bouses y el presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, Fernando Gambera.

Pocas horas después de esa primera movilización en solidaridad con Cuba, las calles de Montevideo vieron otra más. Pero con distintas características. La marcha fue organizada por el Comité Uruguayo por la Democracia en Cuba, tuvo entre los manifestantes a un centenar de migrantes cubanos al grito de “¡la dictadura va a caer!” y contó con el respaldo de dirigentes políticos de la oposición, como el diputado blanco Juan Martín Rodríguez, el diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo, y los diputados colorados Conrado Rodríguez y Felipe Schipani.

El comité local que condena la dictadura en Cuba cumplirá 20 años en octubre. “En 2006 no existía en Uruguay una comunidad cubana organizada ni una ola migratoria como la que hubo en los últimos años. El impulso de crearlo no respondió a una agenda electoral ni a presión social alguna, sino a una convicción ética frente a una realidad de represión sostenida en el tiempo”, dijo a Búsqueda el presidente de la organización, Martín Elgue, vinculado al Partido Nacional. Agregó que desde esa época su principal tarea fue la “denuncia de las violaciones a los derechos humanos que sistemáticamente realizan en Cuba a todo aquel que se anime a enfrentar al régimen y la articulación internacional para exigir la liberación de presos políticos”.

Elgue señaló que le resulta “llamativo” que, tras la convocatoria realizada por “ciudadanos cubanos residentes en Uruguay, la respuesta haya sido una caravana impulsada por el Frente Amplio y el PIT-CNT bajo la consigna de solidaridad con Cuba”. “La diferencia no es semántica, es de enfoque”, puntualizó. “Mientras cientos de cubanos marcharon reclamando libertades básicas y denunciando la represión que se vive en la isla, la contramovilización terminó funcionando, en los hechos, como un gesto político hacia el régimen totalitario que impera en Cuba desde hace casi siete décadas”, señaló. Y lamentó que el partido de gobierno “no reconozca que en Cuba existe una dictadura”.