El balance de gestión del 2 de marzo, una fecha en disputa entre la oposición y el oficialismo

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Incluso antes de ser presidente de la República, durante el último gobierno de Tabaré Vázquez , el exmandatario Luis Lacalle Pou había plantado bandera en una fecha que serviría como mojón simbólico para balances y propuestas del año. Un hecho político. Cada 2 de marzo, primero desde la oposición en actos informales y luego en el oficialismo , en un evento protocolar en el Parlamento , había un mensaje a la población. O bien un reclamo opositor que incluía una batería de medidas urgentes en distintas áreas o bien una rendición de cuentas gubernamental.

Lacalle Pou se adueñó de esa fecha como ritual discursivo de oposición y como acto institucional mientras ejerció la presidencia. Fue una decisión política porque, si bien la Constitución obliga al Poder Ejecutivo a rendir cuentas al Parlamento, no establece ni un formato ni un día fijo como el 2 de marzo para hacerlo. Es una tradición construida por el expresidente desde el 2016, cuando estaba en la primera línea de la oposición, y en los años de gobierno desde el 2021. En los períodos anteriores, y especialmente durante las administraciones del Frente Amplio, no fue usual que se hagan eventos públicos en esa fecha. Sin embargo, ahora puede ser un terreno en disputa entre oficialismo y oposición. Un sector blanco se quiere apropiar de esa fecha, y en el gobierno estiman “probable” que haya un mensaje presidencial a inicios de marzo.

En el ala herrerista del Partido Nacional advirtieron que ese mojón en el calendario político podía quedar huérfano. Antes de que Lacalle Pou lo hiciera, su padre Luis Alberto Lacalle Herrera también estiló, mientras fue presidente entre 1990 y 1995, dar un mensaje a la ciudadanía luego de cumplido un año de gestión. Ahora su sector político tiene pensado tocar la mesa para reservar la fecha. Uno de los temas que estará a consideración en el tradicional encuentro de verano del Herrerismo en el balneario La Paloma, el sábado 24, será continuar ese legado. “Nos queremos apropiar del 2 de marzo. A Lacalle Pou le rindió. Le daba un escenario para decir ‘nosotros nos oponemos, pero también proponemos’”, dijo a Búsqueda el diputado blanco Juan Martín Rodríguez. Para el legislador, hay una plataforma construida para que en ese día haya un acto que sirva para “marcarle la agenda” al gobierno en algunos temas de coyuntura. Y que además sea útil para volcar propuestas o “ideas fuerza” que el sector nacionalista plantea para el 2026.

“Yo me quiero adueñar de la fecha”, insistió Rodríguez, y enfatizó en la “pata propositiva” que debe tener ese acto de comunicación política. En especial para que quede claro que hay un ánimo de construcción desde la trinchera contraria. “Lo que pretendo es que al sector se lo juzgue no solo por ir al choque, sino por las ideas que se plantean”. El diputado adelantó que buscará irse del encuentro en La Paloma con el “compromiso” de que la dirigencia herrerista se aboque en los días que resten hasta marzo en pensar “tres o cuatro temas” de agenda para poner propuestas arriba de la mesa: educación, seguridad, política internacional. “No es plantear un programa de gobierno, es plantear nuestras ideas de perfil liberal”.

El diputado señaló que con esto no solamente se busca tener un “archivo” al momento de que el elector ponga en la balanza el carácter opositor del sector, sino distanciarse de los modos más “combativos” de otros sectores blancos. “A nosotros no nos puede acusar de blandos, pero le tenemos que sumar un costado proactivo”, resumió.

Gobierno analiza discurso ante el Parlamento en marzo

En tanto, la posibilidad de que el presidente de la República, Yamandú Orsi, imparta un discurso ante la Asamblea General en los primeros días de marzo es algo que, por lo pronto, el gobierno no solo no lo descarta, sino que lo estima como “probable”, según dijeron fuentes de Presidencia a Búsqueda.

En la Torre Ejecutiva consideran que se trata de una buena oportunidad para dar un mensaje del primer año de gestión y comunicar “logros” y “avances” de la administración durante el primer año de gobierno.

El dato más relevante que el gobierno busca comunicar es que el 70% de los compromisos de campaña ya están o cumplidos o en proceso de cumplirse, especificó una fuente de Presidencia. Se trata de una cifra considerada alta por la actual administración, a menos de un año de haber asumido el poder.

En el oficialismo también consideran que algunos indicadores económicos fueron auspiciosos, como la caída de la inflación a 3,65%, exportaciones récords y un déficit fiscal estabilizado en cuatro puntos porcentuales.

Todo esto se produce en medio de un escenario en el que el gobierno enfrenta índices de aprobación regulares y que la comunicación presidencial y del propio Orsi ha estado en tela de juicio. Al punto que el mandatario hizo referencia el pasado 9 de diciembre, durante un almuerzo organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing, a la atención que reciben sus “tropiezos discursivos” y sus “desvíos comunicacionales”. Sin embargo, aseguró que continuaría repitiendo esos errores porque son reflejo de su autenticidad y transparencia.

A fines del año pasado, el equipo de Presidencia decidió realizar ajustes en su estrategia de comunicación, en miras de compatibilizar el interés de la prensa con el del gobierno de comunicar sobre sus temas de gestión.

Balances y proyección en encuentros blancos de verano

Pero, antes de lo que ocurra en marzo, en la primera quincena de enero se empiezan a cocinar algunas de las cuestiones políticas que pautarán la agenda anual. Para los blancos son semanas de reuniones informales que están instaladas como tradición en el calendario estival. El encuentro del Herrerismo, en donde se va a plantear como asunto clave la idea de adueñarse del 2 de marzo como un hecho de la agenda anual, también servirá para hacer un balance de la gestión del gobierno y de la actuación parlamentaria del sector.

Según confió el diputado Rodríguez, también habrá un espacio para enviar mensajes políticos a la interna del Partido Nacional. Señaló que la instancia servirá para “iniciar diálogos” con el fin de “ampliar” la base del sector y comenzar algo “superador” de la base herrerista, que tiene el espacio para constituirse en un protagonista “potente” dentro de los blancos. Al encuentro está invitado —y ya confirmó asistencia— el senador blanco Martín Lema, que está en plena construcción de un proyecto político independiente luego de alejarse de Aire Fresco. En los últimos meses, Lema ha tenido señales de acercamiento con el Herrerismo, que lo ha tenido como invitado especial en sus últimos actos y en encuentros informales.

Mientras tanto, ese mismo fin de semana, pero el domingo 25, en el balneario Atlántida, el sector Alianza País —el mayoritario dentro de los blancos— también celebrará su primer reunión del año con dirigentes que llegarán desde distintos departamentos de Uruguay. El líder de la agrupación, el senador Javier García, dijo a Búsqueda que se hará una evaluación del primer año de gobierno y una proyección para el 2026.

En un primer balance, los dirigentes de Alianza País se autoproclaman como férreos defensores del gobierno de Lacalle Pou y como protagonistas del debate político con el oficialismo desde el Parlamento.

García dijo que en la reunión en Atlántida se hará especial mención a dos áreas que “preocupan” en la gestión de Orsi: la economía y la seguridad.

El senador señaló que percibe “en general” una “falta de rumbo” en la administración del Frente Amplio. Y se detuvo particularmente en la seguridad, donde cuestionó que “no se ha visto una sola letra del plan que tiene el gobierno para combatir la inseguridad”. García criticó también la “pérdida de liderazgo” que exhibe el oficialismo a poco de cumplir un año del inicio de su gestión.