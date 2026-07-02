Crecen las presiones dentro del oficialismo para que se concreten cambios en el gabinete

Como ocurre en el fútbol, cuando un equipo no consigue triunfos, sus seguidores reclaman cambios, por lo general, en el cuerpo técnico y en los dirigentes. La marcha de la gestión de Yamandú Orsi, a 16 meses de haber asumido el gobierno, tiene algunos paralelismos con lo que provocó el desempeño celeste en el Mundial 2026 , tanto en la percepción de un desempeño insuficiente como en los pedidos de renovación. Y pese a que en el caso del gobierno el partido está lejos de terminar —aún quedan 44 meses de gobierno— son cada vez más las voces en la interna del oficialismo que reclaman que se den señales de cambio sin perder más tiempo.

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La última encuesta de Cifra, que relevó un 65% de desaprobación hacia la gestión de Orsi, terminó de profundizar la preocupación en el gobierno. Quienes creen en la necesidad de cambios en el elenco de gobierno van desde dirigentes del Frente Amplio, del propio sector político del mandatario, el Movimiento de Participación Popular (MPP), pasando por legisladores de otros sectores, hasta jerarcas y asesores que comparten lugar de trabajo con el presidente en la Torre Ejecutiva, según las consultas realizadas por Búsqueda . La mayoría no se atreve a reclamarlo públicamente, pero off the record no dudan en expresar su disconformidad con la falta de señales de cambio.

El presidente hasta ahora se ha aferrado a su gabinete. Ha expresado que quiere que sus ministros tengan la posibilidad de, al menos, ejecutar su presupuesto, que recién comenzó a regir este año. En su entorno son conscientes de que mover una pieza puede desarmar el delicado equilibrio político que el propio Orsi construyó entre noviembre y diciembre de 2024, pocos días después de ganar el gobierno.

Por ejemplo, los cambios podrían afectar la composición del Parlamento, puesto que varios de los ministros actuales, como los emepepistas Alfredo Fratti, Lucía Etcheverry y Sandra Lazo, además del socialista Gonzalo Civila, el dirigente de la Vertiente Artiguista Edgardo Ortuño y la líder de El Abrazo, Cristina Lustemberg, son senadores titulares.

Pero la sensación de que el gobierno necesita un giro de timón es casi generalizada en los sectores políticos e incluso en parte del gobierno. “Aquello de que hay que esperar a ver cómo gestionan con el presupuesto ya no se resiste. Esto es un tema de gestión política y no solo gubernamental”, dijo una fuente del Poder Ejecutivo que sostiene que son necesarios cambios en el gabinete para potenciar la gestión.

Los ministros que reciben más reparos

Dentro del Partido Comunista hay cuestionamientos a algunos de los ministros. Uno de los que provoca malestar es el canciller Mario Lubetkin, quien recibe críticas no solo de este sector político, sino también de parte de la izquierda tradicional. Esto se debe a que se entiende que el ministro no lleva adelante una gestión alineada con los ideales del Frente Amplio por, entre otras cosas, no condenar los ataques de Israel a Gaza como un “genocidio” y darle la espalda al bloque de los Brics.

La información publicada por Búsqueda la semana pasada respecto a los continuos viajes del canciller a Roma, la ciudad donde antes vivía, agudizó ese malestar, dijeron fuentes del sector.

Otro ministro que es visto con especial fragilidad es Gonzalo Civila, exsecretario general del Partido Socialista, cuya gestión no convence a los comunistas. El Partido Comunista condujo el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) durante más de 10 de los 15 años del primer período frenteamplista. En el balance negativo subrayan la falta de resultados en las políticas para las personas en situación de calle —un opinión compartida por otros sectores—, un tema especialmente sensible para la población. Incluyen en ese balance, además, el rol secundario que ha tenido hasta ahora el subsecretario de la cartera, el comunista Federico Graña.

Gonzalo-Civila Ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila. Mauricio Zina / adhocFOTOS

La gestión de Civila ya había causado malestar en el MPP. Su ministerio era pretendido por el sector político antes de empezar el gobierno e incluso ya había un nombre para esa tarea, la hoy diputada Cecilia Cairo (quien luego iría al Ministerio de Vivienda, al que tuvo que renunciar 49 días después de asumir).

A su vez, fuentes del MPP dijeron que una de sus representantes en el gabinete, Lazo, titular de Defensa, “no es una ministra para permanecer los cinco años en el gobierno”. Entre dirigentes del sector, así como en parte de quienes integran el equipo de Presidencia, hay matices y objeciones con algunos aspectos de su gestión.

El otro ministro que genera reparos entre dirigentes frenteamplistas es el de Interior, Carlos Negro, de perfil técnico e independiente, quien lidia con otra de las áreas más sensibles para la población: la seguridad. No obstante, en la interna oficialista reconocen que definir su sucesión sería más complicado. “No se trata solo de quién sale, sino también de los posibles relevos”, explicó una fuente del Secretariado del Frente Amplio.

Juan-Castillo-MTSS Juan Castillo en un evento del Ministerio de Trabajo, noviembre de 2025. Mauricio Zina / adhocFOTOS

En los últimos días el ministro de Trabajo, Juan Castillo, protagonizó una diferencia con el mandatario entorno al anuncio del gobierno de que utilizarían vehículos blindados del Ejército para patrullar algunos barrios. Sus críticas a la decisión causaron malestar en Presidencia y en el MPP; algunos dirigentes del sector señalaron que podía ser un nombre a cambiar. Sin embargo, reemplazar al histórico dirigente comunista podría ocasionar resquemores con el partido en momentos en que inicia la discusión sobre el proyecto de Rendición de Cuentas en el Parlamento, señalaron fuentes políticas que descartaron cambios en esa cartera.

Si bien tanto en el gobierno como en el Frente Amplio no esperan cambios a la brevedad, la remoción de la secretaria de Derechos Humanos, Collette Spinetti, que fue dada a conocer el lunes 29 por Info capital y confirmada por Búsqueda, fue vista dentro del oficialismo como una señal de que el gobierno está dispuesto a realizar modificaciones de ser necesarias. Según dijo una fuente de Presidencia cercana al mandatario, Orsi suele tener un timing personal para tomar decisiones, y prefiere tomarse el tiempo para ejecutar las demandas de sus interlocutores hasta que considere que es el momento adecuado.

IN-Lucia-Topolansky-Mauricio-Zina-Adhoc.jpg Lucía Topolansky. MAURICIO ZINA / ADHOCFOTOS

El gobierno sin mayorías y la “revisión” como “actitud”

La exvicepresidenta de la República y dirigente del MPP, Lucía Topolansky, dijo a Búsqueda que el gobierno “no la tiene fácil” y “va aplicando el programa con dificultad”, en medio de una sociedad “partida en dos como nunca antes”, con un mundo que “cambió el 3 de enero”, con la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en Venezuela, y sin mayorías propias en el Parlamento.

Consultada respecto a posibles cambios en el elenco del gobierno, Topolansky dijo que es normal que existan ministros o directores de entes “más eficientes” y que el gobierno debe estar “revisando siempre”, porque la revisión es una “actitud”. “No hay drama con revisar una política o una designación. Esto tiene un jefe, y el jefe es el presidente”, dijo la exvicepresidenta, que resaltó que el presidente está autorizado a cambiar “un ministro u otras responsabilidades no electas”.

La histórica dirigente del sector resaltó el trabajo de algunos ministros como Gabriel Oddone (Economía y Finanzas), Lucía Etcheverry (Transporte y Obras Públicas) y Fernanda Cardona (Industria, Energía y Minería). En cambio, dijo que había áreas en debe, como “la situación de calle”, un problema que “erosiona la convivencia”. También observó como un área que necesita mejorar los tiempos que insume la concesión de permisos ambientales para las obras —que otorga el Ministerio de Ambiente—, que a su juicio deben tener más agilidad, porque “las obras son sinónimo de trabajo, que es la verdadera política social”.