¿Cuándo tomará posesión Yamandú Orsi como presidente de Uruguay? Conocé los detalles del traspaso de mando

Este acto incluye un juramento de lealtad a la Constitución, que se lleva a cabo frente al presidente del Senado. En ese acto, ambos deben realizar la siguiente declaración: “Yo, N. N., me comprometo por mi honor a desempeñar lealmente el cargo que se me ha confiado y a guardar y defender la Constitución de la República”.

Una vez juramentados, y del discurso de asunción presidencial, ambos se dirigirán desde el Palacio Legislativo hasta la Torre Ejecutiva, donde Lacalle Pou y Beatriz Argimón, la actual vicepresidenta, los esperarán para el traspaso de mando. Tras la lectura y firma del acta correspondiente, Orsi recibirá la banda presidencial y realizará su primer acto como presidente: la designación del secretario de Presidencia.

Desde la reforma constitucional de 1967, los mandatos tienen una duración de cinco años, y la reelección inmediata está prohibida.

¿Nicolás Maduro será invitado a la asunción?

Consultado durante el ciclo Desayunos Candidatos de Búsqueda, realizado días antes del balotaje del 24 de noviembre, sobre si invitaría al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a su asunción, Orsi respondió que el tema es “complicado”. A su criterio, el Estado uruguayo “tiene que establecer vínculo con todos los países (con los) que tiene relación”, aunque, “cuando las relaciones se complican”, se puede “hacer una pausa”.

“Pero esto va a ser en marzo, y de aquí a marzo pueden pasar un montón de cosas. Hoy con Venezuela estamos teniendo dificultades diplomáticas”, dijo. El candidato argumentó que, si bien él no está en el Poder Ejecutivo, actualmente la Cancillería uruguaya está teniendo “dificultades”, y se ve en la obligación de “respetar” el proceso realizado por el gobierno: “Cuando hay dificultades diplomáticas, no importa quién es el gobierno, hay que seguir una línea y ser coherente”.

Embed

¿Por qué ganó Yamandú Orsi?

El Frente Amplio (FA) triunfó sobre la coalición republicana por casi cuatro puntos porcentuales en el balotaje del domingo 24 de noviembre. Esta diferencia, sorprendente para analistas y líderes políticos que esperaban un resultado más ajustado, se puede atribuir en gran medida al crecimiento que experimentó en varios departamentos del interior del país.

Además de vencer en Montevideo y Canelones, la fórmula de Orsi y Cosse también superó a la dupla oficialista de Álvaro Delgado y Valeria Ripoll en San José, Paysandú y Salto.

Analistas y dirigentes políticos se han abocado a explorar las posibles causas del fortalecimiento de la izquierda en el interior. De cara a las elecciones municipales de mayo, entender este fenómeno es especialmente relevante para los partidos de la coalición, que hoy gobiernan 16 de los 19 departamentos y que, tras la derrota nacional, se enfocan en consolidar su poderío en el interior.

Yamandú Orsi: una breve biografía

A sus 57 años, el presidente electo cuenta en Galería lo que aprendió trabajando en el almacén familiar, cómo el folclore le permitió canalizar emociones y por qué el mundo de hoy le parece “un poco más cruel”.

Está casado en segundas nupcias con Laura, y fue padre de mellizos a los 45. Tiene un perro adoptado que lleva su segundo nombre y, aunque no hace compras por Internet por ser “desconfiado”, abraza los avances. Si no fuera político, trabajaría como docente (profesión que ya ejerció), dice. Y aunque desciende de padres muy longevos, no se ha detenido a pensarse en la vejez, pero al preguntarle, rápidamente aparece una visión de cómo le gustaría que fueran esos años.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Galeria (@galeriarevista)

Las últimas novedades de la transición de gobierno

Orsi comienza a armar su gabinete mientras los sectores del Frente Amplio definen sus preferencias. El MPP tiene entre sus prioridades Ganadería y ministerios del área social, mientras que algunos nombres empiezan a producir ruido en la interna

Cabildo Abierto está “dispuesto a colaborar” con el gobierno de Yamandú Orsi. “Mi responsabilidad es haberle dado lugares de destaque a gente que después no estuvo a la altura de las circunstancias”, dice Manini Ríos sobre la mala votación de su partido.