Contra reloj, el MEC aplica prueba de acreditación universitaria de títulos docentes rechazada por el Frente Amplio

Gonzalo Baroni.jpg Gonzalo Baroni, director nacional de Educación del MEC, en la inauguración del edificio de las Escuelas del Sodre, en Montevideo, el 24 de febrero de 2025 Pablo Vignali / adhocFOTOS

“Intervencionismo” del MEC y universidad de la educación

La meta de que la formación docente tenga un carácter universitario se remonta al primer gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010), cuando el Frente Amplio planteó por primera vez la propuesta de crear una universidad de la educación.

Hasta ahora esta idea no logró los acuerdos parlamentarios requeridos (dos tercios de los componentes de cada cámara) básicamente por diferencias en el modo de la gobernanza y también en el modelo de universidad pedagógica proyectado.

Dada esta situación, el gobierno actual de la educación retomó el tema con la promesa de avanzar mediante una “estrategia alternativa” para reconocer los títulos docentes y superar el bloqueo político. De allí surge que el Poder Ejecutivo de Lacalle Pou impulsó mediante la Ley de Urgente Consideración (LUC) el mecanismo de “la doble certificación” a través de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), el ente autónomo a cargo de la formación docente, pero que no tiene la potestad de emitir títulos universitarios, lo cual sí hace el MEC.

Así, y con apoyo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed), el MEC implementó la prueba de acreditación universitaria para algunas carreras del CFE. Pero esta vía ha sido resistida por la oposición y los gremios docentes, que reclaman la creación de una universidad de la educación para darle carácter universitario a la formación docente.

La maestra Elbia Pereira, designada integrante del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP, comentó a Búsqueda que esta iniciativa no se refiere a un título universitario, sino a una acreditación en una prueba de conocimiento.

Elbia Pereira.jpg Elbia Pereira en la sede de la FUM en Montevideo, el miércoles 20 de febrero de 2025 Javier Calvelo / adhocFOTOS

El mecanismo de acreditación de títulos está “muy lejos” de saldar el reclamo histórico de los educadores, afirmó la exsecretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM). Por ese motivo es rechazado por la “enorme mayoría” de los docentes, sostuvo Pereira, al aludir a los 42.000 docentes en ejercicio titulados y en condiciones de ser licenciados.

Alineada con el programa de gobierno del Frente Amplio, la también exsecretaria general de la central obrera PIT-CNT apoyó la creación de una universidad de la educación que otorgue estos títulos y señaló “el intervencionismo permanente del MEC actual”, en desmedro de los cometidos de la ANEP definidos por la ley.

Por su parte, Baroni, el director nacional de Educación, ponderó la iniciativa del MEC como una política refrendada en la LUC, primero en votación parlamentaria y luego en consulta popular.

Fecha polémica por cambio de gobierno

La fecha elegida para la realización de esta edición de la prueba Docente Acreditado, programada por el MEC —a pocos días del traspaso de mando de Lacalle Pou a Orsi—, “no tiene una intencionalidad política”, sino que se ajustó a las posibilidades del calendario docente, aseguró Baroni a Búsqueda.

“Febrero es un mes crítico porque la mayoría de los docentes vuelven a trabajar en la primera semana del mes y entonces tienen un margen para planificar, capacitarse y preparar la prueba de cara al comienzo de los cursos, en marzo”, explicó. “No es que elegimos la fecha a finales de febrero sin un criterio y para incordiar (al próximo gobierno). No, realmente fue atendiendo al reclamo que recibimos de los docentes en el período previo”, indicó el jerarca, en respuesta a críticas recibidas desde la oposición.

En esta instancia están habilitados todos los docentes egresados y en ejercicio desde enero de 2024. El período de inscripción se extendió del 4 al 24 de noviembre pasado —sin costos ni límite de cupos— y en un plazo máximo de 60 días hábiles a partir de la realización de la prueba se publicarán los resultados.

De superar la prueba, el docente obtendrá la certificación de licenciado en Pedagogía. Y en caso de no alcanzar el nivel mínimo recibirá un correo electrónico donde se le indicará en qué áreas no cumplió y se le sugerirá cursos de nivelación gratuitos. En cualquier caso, no le cambiará su situación respecto a la profesión, puesto que no se trata de una prueba “vinculante” al ejercicio docente, sino “complementaria”.