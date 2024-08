"Dentro de Cabildo Abierto hay homosexuales", dijo Manini Ríos, y se desmarcó de opiniones de Domenech

El senador y líder de Cabildo Abierto , Guido Manini Ríos , aseguró este miércoles en el ciclo Desayunos Candidatos de Búsqueda que el partido no tiene "ningún tipo de posición contra los homosexuales", luego de que el legislador cabildante Guillermo Domenech hiciera comentarios polémicos sobre esa orientación sexual.

Manini señaló que Domenech expresó su opinión personal, la cual no representa la posición del partido. Incluso, dijo que Cabildo tiene integrantes homosexuales y que no han tenido ningún "inconveniente".

"Lo que él dijo lo dijo a título personal. Entendemos que es una opción sexual, no nos metemos con eso. Dentro de Cabildo Abierto hay homosexuales. Ha habido candidatos, recuerdo un candidato a diputado en San José, un candidato a alcalde en Ecilda Paullier que eran homosexuales y nunca tuvieron un solo inconveniente dentro del partido", dijo el líder cabildante.

En una entrevista la semana pasada en el programa Fácil Desviarse de FM Del Sol, Domenech se manifestó en contra de la homosexualidad y argumentó: “No sé si el ano del hombre está preparado para ser penetrado”. También dijo que no existen las “mujeres trans”, a las que definió como “un hombre que se viste de mujer”: “Yo me puedo creer mujer o me puedo creer Batman”, expresó.