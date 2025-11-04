Diputados oficialistas expresaron apoyo a la “gestión” de Álvaro Danza en reunión previa a interpelación

Los diputados del Frente Amplio recibieron este martes 4 a las 10 de la mañana a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, y al presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza . Fue “una reunión de intercambio de visiones respecto a la interpelación” cuya fecha se espera sea fijada en estas horas, dijo al mediodía en rueda de prensa el legislador Sebastián Valdomir, presidente de la Cámara Baja.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

La interpelación a la ministra Lustemberg , decidida por los partidos Nacional, Colorado e Independiente, que se realizará en la Cámara de Diputados y será llevada adelante por el diputado Gerardo Sotelo, girará en torno a la situación de Danza. Desde que en agosto el programa Así nos va de Radio Carve informara que trabaja como médico consultante en tres mutualistas al tiempo que preside ASSE —además de otras responsabilidades conocidas posteriormente—, la oposición ha pedido que el gobierno lo destituya al frente del prestador público.

Con base en un informe jurídico realizado por el estudio Delpiazzo, el Poder Ejecutivo ha respaldado al jerarca. Sin embargo, la posibilidad de que un dictamen de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), esperado para esta semana, encuentre una incompatibilidad en las funciones de Danza ha matizado el apoyo inicialmente férreo del oficialismo.

Según publicó Búsqueda el pasado jueves , el gobierno evalúa la posibilidad de que Danza renuncie a sus cargos en el sector privado en la eventualidad de un dictamen adverso de la Jutep, lo que podría dejar sin efecto la interpelación. De hecho, diputados frenteamplistas consultados por este semanario dijeron que esperarán esta resolución antes de formular declaraciones.

Aun así, Valdomir señaló que ese escenario no fue planteado. “Está la expectativa de saber cuál va a ser el informe de la Jutep esta semana, pero en todo caso nosotros trabajamos sobre la hipótesis de que la interpelación se va a realizar”, subrayando que los preparativos de esa instancia fueron el punto central de la reunión. No se analizaron en el encuentro, subrayó, los posibles cuestionamientos éticos y jurídicos (“hay varias bibliotecas”) de la participación de Danza en el sector público y privado a la vez.

Valdomir sí resaltó que la bancada respalda “sobre todo” la “gestión” que viene realizando Danza en ASSE, así como a la ministra de Salud Pública. Paralelamente, dejó claro su malestar con que se haya hecho público (en una nota de Búsqueda) un informe realizado por el director del Instituto de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, Jaime Sapolinsky, solicitado por la Comisión de Salud de Diputados, que marcaba la incompatibilidad de estar en ambos sectores a la vez.

Dictamen de la Jutep

Para este lunes 3 estaba previsto que Danza y el resto del directorio de ASSE comparecieran ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado que está tratando el Presupuesto quinquenal. Sin embargo, esta instancia fue reagendada para el miércoles 12, una vez se conozca el dictamen de la Jutep.

Aunque originalmente en la oposición prevalecía la idea de que Danza debía elegir si permanecer en el sector privado o el público, ya han surgido voces, como la del diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez, que sostienen que el escenario es distinto: “tal vez sea tarde para elegir”, dijo en rueda de prensa, dando a entender que el bloque insistirá en que deje su cargo en ASSE.

Si bien hay cautela en el Frente Amplio a la espera del informe de la Jutep, la férrea defensa de otrora a la situación de Danza ya no es tal. “Yo creo que el caso Danza debe resolverse para que el gobierno y Danza no sigan sufriendo el desgaste”, dijo la senadora Constanza Moreira este martes a Desayunos informales (Canal 12). Cuando se le preguntó si era conveniente que Danza presida ASSE y trabaje en mutualistas a la vez, señaló que si bien “legalmente aparentemente no contradice ninguna norma”, señaló la conveniencia de que “una persona con responsabilidades políticas las asuma con exclusividad”.

En rueda de prensa, Valdomir admitió que “posiblemente” haya sido un error no haber acompañado la iniciativa del Partido Nacional, durante el gobierno pasado, de aumentar los salarios de los presidentes de las empresas públicas. De los $ 639.700 de ingresos líquidos mensuales que Danza declaró ante la Jutep, $ 130.000 equivalen a su sueldo como cabeza del mayor prestador de salud del país, con aproximadamente 1,5 millones de usuarios.