ASSE: el gobierno espera opinión de la Jutep sobre Álvaro Danza y evalúa que deje la actividad privada

El multiempleo del presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza , se volvió carne de meme en las redes: que también es candidato a ser técnico de Nacional, que se suma como panelista a Esta boca es mía, que también es médico de los veedores en Cardama, que tiene un puesto en Tristán Narvaja… Mientras tanto, en el ámbito político, la oposición está decidida a forzar al Poder Ejecutivo a que le pida la renuncia al médico y con ese objetivo citará al Parlamento a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, para una interpelación en la Cámara Baja que llevará adelante el diputado independiente Gerardo Sotelo, a mediados de noviembre.

El gobierno ha cerrado filas en torno a Danza desde que el programa Así nos va de radio Carve hiciera público el 18 de agosto que trabaja como consultante en tres mutualistas al tiempo que preside ASSE, algo que colisiona con el artículo 200 de la Constitución.

Hay dos pronunciamientos en proceso que pueden torcer la balanza hacia una de las partes. Uno de ellos fue pedido por la Comisión de Salud de Diputados al Instituto de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Udelar). El otro es el análisis de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), que tomó de oficio el tema.

Pese a los embates de la oposición, el Poder Ejecutivo mantiene su postura. Tanto Lustemberg como el presidente Yamandú Orsi han reiterado su apoyo a Danza en cuanta ocasión han sido consultados. Este respaldo se basa en un informe realizado a fines de 2024 a pedido del propio Danza por el estudio Delpiazzo, que avalaba su nombramiento, y en otro en el mismo tono a cargo de la División Jurídica del Ministerio de Salud Pública (MSP) .

Luego, en el Parlamento, durante la comparecencia de las autoridades de ASSE en la Comisión de Diputados que estudiaba el proyecto de Presupuesto , el Frente Amplio presentaría otros tres textos —a cargo de los abogados José Korseniak, Juan Manuel Gómez Rossi y Fernando Rovira— también favorables a Danza.

Decisión de Jutep

Las embestidas opositoras recrudecieron la semana pasada al revelarse la superposición de horas trabajadas como titular del prestador público y docente universitario, también divulgadas por Así nos va. “Estamos todos esperando un informe de la Jutep” al respecto, dijo el martes 28 a En perspectiva de Radiomundo el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, luego de reiterar el respaldo del gobierno a Danza. Al día siguiente, el senador Daniel Borbonet subrayó la importancia de ese análisis en rueda de prensa: “Es lo que estamos esperando. De lo que la Jutep decida dependerá lo que nuestro gran compañero Álvaro Danza decida”.

El Directorio de la Jutep lo componen dos directores oficialistas (Ana Ferraris y Alfredo Asti) y uno en representación de la oposición (Luis Calabria). Aunque esa integración refuerza la idea de un eventual pronunciamiento favorable a Danza, ni en el oficialismo ni en la oposición lo dan por hecho. Este organismo se expedirá la semana próxima.

Fuentes del oficialismo en el Parlamento y el Poder Ejecutivo dijeron a Búsqueda que manejan como el escenario más probable que Danza renuncie a su actividad privada para dedicarse exclusivamente a ASSE una vez que se concrete el pronunciamiento de la Jutep

“Al decir de (el expresidente de Peñarol, Washington) Cataldi, yo soy biológicamente optimista”, dijo a Búsqueda Sotelo, quien es de la idea de que quizá no sea necesaria la interpelación, en el entendido que el gobierno podría tirar la toalla antes de esa instancia.

“No necesito a la Jutep para valorar la inconveniencia de que (Danza) esté a los dos lados del mostrador, teniendo incluso más ingresos de la competencia de ASSE que de ASSE, sobre todo cuando en los primeros gana mucho más”, afirmó por su lado el senador nacionalista Martín Lema. De los $ 639.700 de ingresos mensuales líquidos que Danza declaró ante la Jutep, solo $ 130.000 corresponden a su sueldo como presidente del mayor prestador de salud del país, con aproximadamente 1,5 millones de usuarios; por su actividad médica en la Asociación Española percibe $ 266.000, por la Médica Uruguaya $ 50.000 y por la Cooperativa de Asistencia Médica de Soriano otros $ 50.000. Además, declaró ganar $ 78.000 como profesor grado 5 en la Facultad de Medicina de la Udelar.

Lo jurídico

El otro estudio que puede sumar un nuevo capítulo a esta polémica es el que la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara de Diputados le encomendó sobre fines de la semana pasada al Instituto de Derecho Constitucional. Este es un organismo de la Udelar de 18 integrantes, entre docentes grados 3, 4 y 5. El director del instituto, el grado 5 Jaime Sapolinski, envió a los demás integrantes el borrador de una “propuesta” de respuesta redactada por él en la que se considera “la incompatibilidad” de la designación de Danza en el cargo público con el desempeño “en una función existente de antemano”, referido a su trabajo en mutualistas, dado que “resulta palmario el vínculo que existe entre ASSE y las entidades de similar actividad que se desempeñan en el sector privado”.

De filiación colorada, Sapolinski dijo a Búsqueda que “hay un problema, un escollo” con la designación de Danza, que asumió su cargo el 26 de marzo pasado. “Hay un problema hermenéutico con el artículo 200. Es una norma vieja, sí, que data de la Constitución de 1934. Pero está ahí para cumplirse. Si tengo que llegar a una conclusión, debido al inciso tercero (‘Tampoco podrán los miembros de los Directorios o Directores Generales de los Entes Autónomos o de los Servicios Descentralizados ejercer simultáneamente profesiones o actividades que, directa o indirectamente, se relacionen con la Institución a que pertenecen’), tengo que señalar que hay una incompatibilidad en su situación”. Eso, añadió, está reproducido nuevamente en la Ley Orgánica de ASSE, la 18.161 de 2007, cuyo artículo noveno es una reproducción aplicada al organismo del mencionado 200 de la Constitución.

“Entendemos que cabría incluir el caso que nos ocupa dentro de la prohibición, porque la relación indirecta estaría determinada por la existencia de la competencia mencionada. Por otra parte, podría verificarse un conflicto de intereses que contradiría las pautas estatutarias de la función pública”, reza uno de los párrafos de esa propuesta.

Según pudo saber Búsqueda, la situación de Danza suscitó discusiones con más énfasis en lo político que en lo jurídico en el seno del instituto. “El tema se politizó mucho y aquellos (abogados y docentes) más afines al gobierno lo están bloqueando”, señaló un miembro de ese grupo. Otros se excusaron de participar aludiendo que trabajan en distintos organismos públicos, e incluso hubo una propuesta para que no haya un pronunciamiento. Este último extremo fue rechazado con fuerza por otro de sus integrantes, el exdiputado cabildante Eduardo Lust, uno de los dos grado 4 que lo componen.

Para este jueves 30 está prevista una reunión del Instituto para tratar de unificar una respuesta a partir de ese borrador. Al darse por descontado que no habrá unanimidad, Sapolinski baraja la posibilidad de enviar al Parlamento las distintas respuestas que emerjan del Instituto.

Lust, que recuerda que la situación Danza es un “equivalente” de la que le costó el cargo a Eduardo Viera en el Instituto de Colonización, también se inclina por la inconstitucionalidad. El exlegislador se dijo mucho más cercano al análisis que hiciera el abogado Augusto Durán Martínez —vinculado al Partido Nacional—, que cuestionaba la permanencia de Danza en ASSE al mismo tiempo que su trabajo en mutualistas, que al del estudio Delpiazzo. No es el único que subraya este punto: “Acá hay una incompatibilidad constitucional que aplica a cualquier director de ente autónomo y servicio descentralizado; si soy jerarca de Antel, no podría tener ningún cargo en Movistar o Claro, esto es lo mismo”, dijo a Búsqueda Pablo Schiavi, otro jurista de ese organismo. La otra grado 4, Claudia Arriaga, se excusó de responder.

No es el único movimiento relacionado a Danza que tuvo lugar en la Udelar en estos días. Según publicó El País, en la sesión del Consejo de Facultad de Medicina del miércoles 22, el consejero Pedro Kouyounian solicitó una “investigación administrativa” respecto al “cumplimiento de la función” docente de Danza, quien está al frente de la Unidad Acádémica de Clínica 2 en el Hospital Pasteur. Cuestionó el concepto de “virtual” con que el médico y docente explicó sus marcadas de ingresos y sus actividades de forma remota. “La facultad está dando una muy mala imagen”, explicó como argumentación a su planteo. Luego de esta intervención, el decano interino, Hugo Rodríguez, pidió y logró que la sesión siguiera bajo régimen de “comisión general”, sin que quedara registrada en actas.

Lo político

Más allá de las declaraciones públicas de apoyo, fuentes parlamentarias oficialistas consultadas por Búsqueda consideran que el tema de Danza “se politizó mucho” y que su permanencia en ASSE —envuelta en un mar de cifras y cargos— puede resultar “difícil de hacer entender” a buena parte de la población. No escapa a eso el hecho de que el historiador y politólogo Gerardo Caetano, reconocido intelectual de izquierda, dijera el jueves 23 en radio Sarandí que la situación de Danza no lo “convence”, le motiva “profundas dudas” y “expresa problemas”.

Otro legislador, pero de la oposición, está convencido de que en la interpelación a Lustemberg “se van a desmarcar unos cuantos” del Frente Amplio. “Sostenerlo es un riesgo enorme ante cualquier cosa que pase en ASSE de ahora en más, ¿realmente les convendría inmolarse?”, deslizó un senador.

Danza y el resto de las autoridades de ASSE serán recibidos por la Comisión de Presupuesto integrada por Hacienda del Senado el próximo lunes. El antecedente en Diputados dejó como recuerdo una sesión tensa en la que importó menos el plan quinquenal del mayor prestador de salud del país, con aproximadamente 1,5 millones de usuarios, que la situación de su presidente.