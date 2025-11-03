Danza y Lustemberg se reúnen con la bancada de diputados del Frente Amplio para preparar la interpelación

El presidente de ASSE y la ministra de Salud Pública serán recibidos este martes por los legisladores oficialistas mientras se espera el dictamen de la Jutep

Álvaro Danza y Cristina Lustemberg durante la asunción del nuevo directorio de ASSE, en abril.

Los diputados del Frente Amplio reciben este martes 4 a las 10 de la mañana a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, y al presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, con miras a la interpelación que está previsto lleve adelante el independiente Gerardo Sotelo.

“La idea es analizar el tema de la interpelación y los planteos de la oposición”, dijo a Búsqueda el diputado Luis Gallo. “Vamos a escuchar qué tienen (Danza y Lustemberg) para informar”, dijo por su lado su colega de bancada Juan Gorosterrazú.

La interpelación a la ministra Lustemberg, decidida por los partidos Nacional, Colorado e Independiente, que se realizará en la Cámara de Diputados, girará en torno a la situación de Danza. Desde que se hiciera público en agosto que trabaja como médico consultante en tres mutualistas al tiempo que preside ASSE, la oposición ha pedido que el gobierno lo destituya al frente del prestador público.

Basándose sobre todo en un informe jurídico realizado por el estudio Delpiazzo, el Poder Ejecutivo ha respaldado a Danza desde entonces. Sin embargo, la posibilidad de que un dictamen de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) esperado para esta semana resalte la incompatibilidad de su situación ha hecho que en el oficialismo ese apoyo inicialmente férreo se haya matizado.

Según publicó Búsqueda el pasado jueves, el gobierno evalúa la posibilidad de que Danza renuncie a sus cargos en el sector privado en la eventualidad de un dictamen adverso de la Jutep. De hecho, diputados frenteamplistas consultados dijeron que esperarán esta resolución antes de formular declaraciones.