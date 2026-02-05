  • Cotizaciones
    jueves 05 de febrero de 2026

    ¡Hola !

    Director de Derechos Humanos del Mides fue denunciado por acoso laboral

    Una comisión independiente entregará un dictamen no vinculante a las autoridades ministeriales

    Nelson Villarreal, en 2015, junto a integrantes de las Redes Frenteamplistas, que se congregaron en la plaza Independencia para entregar una carta al entonces presidente, Tabaré Vázquez, para pedir la renuncia de quien era ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro.

    FOTO

    Pablo Vignali / adhocFotos
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El director de Derechos Humanos del Ministerio de Desarrollo Social, Nelson Villlarreal, fue denunciado por un funcionario de la cartera por acoso laboral, según informaron a Búsqueda fuentes del Poder Ejecutivo. Las fuentes no precisaron si la denuncia fue presentada por una o más personas.

    Actualmente el caso está siendo estudiando por una comisión de acoso moral en el trabajo integrada de forma "independiente" por funcionarios y representantes del sindicato, que elevará un informe no vinculante a las autoridades del ministerio para que resuelvan si dan lugar a una investigación administrativa o no.

    Villarreal fue secretario de Derechos Humanos de Presidencia entre 2016 y 2020, durante el segundo mandato del presidente Tabaré Vázquez.

