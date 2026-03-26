Dirigentes blancos piden al partido salir del “conflicto político permanente” y concentrarse en los problemas de la ciudadanía

La agrupación D Centro será recibida por la Comisión de Asuntos Políticos del directorio blanco y planteará trabajar en una “agenda propia”, que incluya propuestas sobre el costo de vida y el empleo

El famoso centro del ring. La idea de ocupar con propuestas y agenda propia un espacio en el medio de la conversación pública o desaparecer en un rincón del cuadrilátero mientras se asimilan los golpes recibidos en el intercambio político que proponen otros. O peor aún. Mirar todo desde abajo, no participar, quedar afuera de la discusión. Dentro del Partido Nacional hay dirigentes preocupados por el ritmo que marca el gobierno, por tener que bailar al son del oficialismo que los enreda en tramas peligrosas como la de la rescisión del contrato con el astillero Cardama para la compra de patrullas oceánicas.

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Sin un liderazgo claro ante la ausencia autoimpuesta del expresidente de la República, Luis Lacalle Pou, el Partido Nacional luce disperso. Y en medio de ese ruido se levantan voces que reclaman pegar volantazos en una discusión política entre oficialismo y oposición que puede quedar empantanada en la rutina parlamentaria o en los cruces amplificados y retroalimentados por redes sociales y medios tradicionales. Acaso los que han golpeado la mesa con más insistencia para marcar una agenda “propositiva” son los dirigentes del sector D Centro. Lo hicieron como una declaración de intenciones, tras un encuentro anual de su agrupación. Y ahora dieron un paso más formal y concreto para aterrizar estos conceptos en la interna blanca.

En una carta enviada al presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, el sector cuestiona que en “el último tiempo” el debate público “ha tendido a concentrarse en dinámicas de confrontación que, si bien forman parte natural del rol opositor, corren el riesgo de desplazar del centro de la agenda los problemas sustantivos que preocupan a la ciudadanía”. Y se menciona la seguridad pública, la pobreza infantil, el empleo, el costo de vida, la discapacidad y la salud mental. La carta agrega que estas cuestiones “no pueden quedar subordinados a la lógica de la coyuntura o a la inercia del conflicto político permanente”.

La intención de los dirigentes de D Centro es ser recibidos por el directorio para intercambiar sobre estos temas. Delgado confirmó a Búsqueda que ya hay un encuentro agendado a principios de abril con la Comisión de Asuntos Políticos para empezar a darle forma a este planteo. El líder del sector, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, adelantó que lo “urgente” es hablar sobre la competitividad del país en el marco de anuncios oficiales lanzados por el presidente Yamandú Orsi. “Vamos a tratar de meternos de lleno, porque la situación del trabajo y el costo de vida está superpicante a nivel nacional”, dijo Olivera. “Hay sectores que parecían que estaban blindados, que parecían que eran vacas sagradas, y ahora esos sectores, que son los de servicios, los de tecnología, están cuestionados”. “Nosotros no renegamos de ninguna voz, pero tampoco queremos que renieguen de la nuestra”.

¿Y cómo se baja a tierra todo esto? Tanto Olivera como Delgado aseguraron que la idea es dejar conformado un grupo de trabajo para encarar el asunto del empleo y el costo de vida de los uruguayos como ejes centrales. “Nosotros vamos a poner gente nuestra, y, si nos ayuda el partido, si nos acompaña, creo que deberíamos, a cortísimo plazo, no más de mayo, tener un punteo para presentarle al gobierno. O por lo menos para presentar a la opinión pública. A ver si podemos generar una discusión en ese sentido: la del laburo y el costo de vida”, resumió Olivera.