    El Frente Amplio descartó celebrar su aniversario en Ciudad del Plata tras diferencias entre dirigentes locales

    El alcalde Richard Mariani está enfrentado con ediles de su fuerza política; la Mesa Departamental de San José envió una carta a Fernando Pereira diciendo que no estaban dadas las condiciones para realizar el acto allí

    Militantes del Frente Amplio durante un año de campaña, en 2025.

    FOTO

    Javier Calvelo / adhocFOTOS
    Búsqueda | Santiago Sánchez
    Por Santiago Sánchez

    Los 55 años del Frente Amplio se celebrarán el próximo sábado 7 a partir de las 17.30 en la ciudad coloniense de Juan Lacaze. El acto contará con la palabra del presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, el alcalde Darío Brugman y la presidenta del Comité de Base local El Bastión, Silvia Chauvie.

    La fuerza política continúa así su costumbre de celebrar sus aniversarios en localidades donde electoralmente ha sido fuerte. En los dos años anteriores el festejo fue en La Paloma, donde el Frente Amplio también tiene la alcaldía. En 2023 se realizó en Parque del Plata, y en 2022, todavía bajo los efectos de la pandemia, en Parque Rodó. Antes, el 49° aniversario en 2020, previo a unas elecciones departamentales en las que la izquierda se jugaba la reelección en Río Negro, había sido en Fray Bentos.

