El Frente Amplio descartó celebrar su aniversario en Ciudad del Plata tras diferencias entre dirigentes locales

Los 55 años del Frente Amplio se celebrarán el próximo sábado 7 a partir de las 17.30 en la ciudad coloniense de Juan Lacaze. El acto contará con la palabra del presidente de la fuerza política, Fernando Pereira , el alcalde Darío Brugman y la presidenta del Comité de Base local El Bastión, Silvia Chauvie.

La fuerza política continúa así su costumbre de celebrar sus aniversarios en localidades donde electoralmente ha sido fuerte. En los dos años anteriores el festejo fue en La Paloma, donde el Frente Amplio también tiene la alcaldía. En 2023 se realizó en Parque del Plata, y en 2022, todavía bajo los efectos de la pandemia, en Parque Rodó. Antes, el 49° aniversario en 2020, previo a unas elecciones departamentales en las que la izquierda se jugaba la reelección en Río Negro, había sido en Fray Bentos.

La definición de Juan Lacaze como lugar de celebración fue tomada por unanimidad el pasado 26 de enero en la primera Mesa Política celebrada en el año. Allí, Pereira informó de la propuesta, señalando que su mensaje, que será el discurso central, reafirmará el carácter “antimperialista” de la izquierda ante el escenario internacional.

El lugar del acto, no obstante, estuvo en discusión desde finales del año pasado. Una de las propuestas que había tomado fuerza era la posibilidad de realizar la celebración en Ciudad del Plata, cuya alcaldía volvió ese año a manos del Frente Amplio, a través del dirigente Richard Mariani.

En San José , el Frente Amplio dominó la alcaldía desde su creación en 2010, pero la había perdido en 2020, frente a la nacionalista Marianita Fonseca. En las últimas departamentales recuperó su gobierno con Mariani, que había sido concejal en el período anterior.

Mariani, según fuentes políticas locales, es un dirigente muy allegado a la exdiputada Susana Pereyra, viuda del difunto exministro del Interior Eduardo Bonomi. También fue barra brava de Peñarol e incluso su imagen se hizo viral el 13 de noviembre de 2011, en un partido en el que Wanderers derrotó a Peñarol 2 a 1 en el Estadio Centenario. En aquella ocasión, Mariani ingresó ilícitamente en la cancha para abrazarse con el entonces capitán bohemio e histórico jugador de Peñarol Antonio Pacheco, quien se había sumado a las filas albinegras tras no renovar su contrato con el equipo carbonero.

Pese a su éxito electoral, la conducción de Mariani ha desatado diferencias con la dirigencia del Frente Amplio en San José, que derivaron en que la Mesa Departamental de la fuerza política en ese departamento le enviara una carta el 23 de diciembre a Pereira informándole que no estaban dadas las condiciones para llevar allí la celebración del 55° aniversario.

Según dijeron fuentes del Frente Amplio local a Búsqueda, la situación es problemática y hoy en día la conducción del municipio no participa de la orgánica de la izquierda a nivel local. Esto se suma a las situaciones de enfrentamiento con los dirigentes maragatos.

En agosto, la edila frenteamplista Patricia López denunció a Mariani por “violencia y hostigamiento” tras ser expulsada de la agrupación política liderada por este, llamada El Equipo de la Gente, que funciona dentro del Espacio 609. Desde el espacio del alcalde aseguraron que las separaciones se debían a “reiterados incumplimientos a los acuerdos colectivos”.

La semana pasada, el edil de la lista 711 Fabio Reyes difundió un video cuestionando abiertamente a Mariani. Dijo que existían demasiados vecinos de Ciudad del Plata quejándose del alcalde, que es “una persona que no atiende el teléfono” y que si bien quería comunicarse con él para trasladarle “inquietudes”, lo tenía “bloqueado”. Y concluyó: “No podemos seguir teniendo un alcalde que si estás del lado de él, te hace las cosas, y si no estás del lado de él, te destrata”.