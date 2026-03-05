El gobierno pretende “apretar el acelerador” y replantea su comunicación

“La gente” en general y los votantes frenteamplistas no están “percibiendo” los cambios promovidos por la administración en su primer año, reconoce el secretario de la Presidencia

El presidente, Yamandú Orsi, dio el lunes 2 un discurso ante la Asamblea General del Parlamento.

Iniciado el segundo año de gestión, el presidente Yamandú Orsi defendió lo hecho hasta ahora, aunque su gobierno pretende comunicar mejor los resultados y acelerar la marcha de sus acciones, mientras recibe críticas opositoras y las encuestas indican una caída en los niveles de aprobación, incluso entre la ciudadanía identificada con el Frente Amplio.

Orsi aseguró el lunes 2 ante el Parlamento que el 82,5% de las 63 prioridades fijadas por su administración están iniciadas. Pero su discurso fue cuestionado antes y después de pronunciado por partidos y dirigentes de la oposición política, que le atribuyeron a su gobierno “inacción” frente a los problemas más urgentes para la población.

A su vez, encuestas de evaluación del gobierno y distintos politólogos coincidieron en marcar una creciente insatisfacción de la ciudadanía en general y de quienes se identifican como de izquierda.

Según Opción, entre los que votaron al Frente Amplio en 2024, son seis de cada diez los que juzgan la gestión como “buena” o “muy buena”, 36% tiene una evaluación neutra y 4% expresa una opinión negativa. El 61% de apoyo entre los simpatizantes frenteamplistas no es un porcentaje muy alto si se tiene en cuenta que es el más “ideologizado”, dijo a Búsqueda el director de Opinión Pública de esa consultora, Rafael Porzecanski.

Alineado con el discurso de Orsi, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, afirmó en una entrevista con Búsqueda que la “orientación” de la gestión “es la correcta”. “Uruguay ha logrado crecer, bajar su deuda, bajar su déficit fiscal, ha aumentado los salarios, las jubilaciones, ha generado más empleo”, aseguró. Reconoció, a su vez, que “la gente no está percibiendo esos cambios porque seguramente piensa que son pocos. La principal autocrítica que hacemos es que necesitamos apretar el acelerador”.