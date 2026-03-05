  • Cotizaciones
    El gobierno pretende “apretar el acelerador” y replantea su comunicación

    “La gente” en general y los votantes frenteamplistas no están “percibiendo” los cambios promovidos por la administración en su primer año, reconoce el secretario de la Presidencia

    El presidente, Yamandú Orsi, dio el lunes 2 un discurso ante la Asamblea General del Parlamento.

    El presidente, Yamandú Orsi, dio el lunes 2 un discurso ante la Asamblea General del Parlamento.

    Iniciado el segundo año de gestión, el presidente Yamandú Orsi defendió lo hecho hasta ahora, aunque su gobierno pretende comunicar mejor los resultados y acelerar la marcha de sus acciones, mientras recibe críticas opositoras y las encuestas indican una caída en los niveles de aprobación, incluso entre la ciudadanía identificada con el Frente Amplio.

    A su vez, encuestas de evaluación del gobierno y distintos politólogos coincidieron en marcar una creciente insatisfacción de la ciudadanía en general y de quienes se identifican como de izquierda.

    Según Opción, entre los que votaron al Frente Amplio en 2024, son seis de cada diez los que juzgan la gestión como “buena” o “muy buena”, 36% tiene una evaluación neutra y 4% expresa una opinión negativa. El 61% de apoyo entre los simpatizantes frenteamplistas no es un porcentaje muy alto si se tiene en cuenta que es el más “ideologizado”, dijo a Búsqueda el director de Opinión Pública de esa consultora, Rafael Porzecanski.

    Alineado con el discurso de Orsi, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, afirmó en una entrevista con Búsqueda que la “orientación” de la gestión “es la correcta”. “Uruguay ha logrado crecer, bajar su deuda, bajar su déficit fiscal, ha aumentado los salarios, las jubilaciones, ha generado más empleo”, aseguró. Reconoció, a su vez, que “la gente no está percibiendo esos cambios porque seguramente piensa que son pocos. La principal autocrítica que hacemos es que necesitamos apretar el acelerador”.

    Consideró que hay “una demanda lógica y hay un porcentaje alto de frenteamplistas que no están valorando positivamente al gobierno”.

    “Tendremos que ir a hablar con ellos para contarles lo que hicimos. Comunicar más y mejor. Es una gran tarea que tiene el gobierno”, agregó Sánchez.

    Por su lado, en declaraciones al informativo de Canal 5, Jorge Díaz, prosecretario de la Presidencia, dijo ayer, miércoles 4, que en el primer año el gobierno debió “ordenar la casa”, que encontró “bastante desordenada”, a la vez que empezó a “hacer un montón de cosas” que “la gente no se entera, salvo los beneficiarios” de las medidas. Como estrategia, planteó “salir todas las semanas” a los barrios o cada 15 días al interior del país, “para comunicar”.

    También el Frente Amplio activará una nueva estrategia para tratar de recuperar el apoyo de su “base social”, con la que hubo un “distanciamiento”, reconoció el presidente de esa fuerza política, Fernando Pereira, en la diaria Radio. Anunció iniciativas puerta a puerta y localidad por localidad, “como si fuera una campaña electoral”.

