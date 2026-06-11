El líder de los ediles que votaron partida extra para la Intendencia de Montevideo no ve “falla ética”, mientras crece molestia entre blancos

No era un tema a tratar en la orden del día de la última sesión del Directorio del Partido Nacional, pero, debido a la insistencia de algunos directores, entre ellos, el exsenador Luis Alberto Heber, se coló como un asunto de conversación. Desde hacía algunos días sobrevolaba cierta molestia por la actuación de los ediles Nicolás Hernández y Joaquín Campos, que dieron sus votos en la Junta Departamental de Montevideo para aprobar una partida extrapresupuestal de US$ 260 millones que pidió el intendente Mario Bergara para un cambio en el modelo de recolección de basura y para el arreglo de calles y veredas.

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Los blancos habían acompañado una partida por fuera del presupuesto para un proyecto de saneamiento, pero la postura general era no votar más endeudamiento vinculado a tareas prioritarias de la comuna. No hubo un mandato estricto para votar en bloque, pero sí se había resuelto respaldar lo que decidiera la mayoría de la bancada de los ediles del Partido Nacional. Y de los 11 titulares, nueve estaban dispuestos a no votar.

Sin embargo, estos dos ediles —integrantes de la lista 22, liderada por el exdirector del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) Santiago Caramés— levantaron su mano para aprobar el proyecto. También fueron necesarios los votos del edil colorado Federico Paganini y el independiente Guillermo Kruse. El resto de la oposición se expresó en contra.

Montevideo “No veo dónde está la falla ética”, se defendió el líder de los ediles blancos que votaron partida extra para la Intendencia de Montevideo

Y sobre el mediodía del martes 9, mientras se desarrollaba la sesión del directorio que tenía como tema central la gestión de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), se pidió citar a la Comisión de Asuntos Políticos para analizar la actuación de los ediles que votaron junto con el oficialismo en la Intendencia de Montevideo. Y se resolvió derivar el caso a la Comisión de Ética.

“Nos sorprendió. Nos enteramos por la prensa”, dijo Caramés a Búsqueda . El líder de la lista 22 se mostró “extrañado” por esta resolución del directorio. “No veo dónde está la falla ética”, insistió. Y sostuvo que “no había un mandato político” para votar en contra de estas partidas.

El edil de Espacio 40, Nicolás Botana, reprochó la acción de sus compañeros. “Creo que hay un vínculo de confianza que quedó claramente afectado. La postura del partido era clara. Los argumentos para no votar por cuestiones de prolijidad administrativa también eran claros. Entonces , evidentemente hay un malestar”, señaló a Búsqueda.

Botana afirmó que la Comisión de Ética “es el ámbito en el que debe ser procesado el asunto”. Y agregó: “Debe ser analizado todo el proceso en profundidad y se tienen que saber sus argumentos para desconocer a la bancada del partido y negociar por fuera, como ha trascendido en la prensa que lo hicieron“.

Los dirigentes de la lista 22 enviaron en la tarde del martes 9 una carta al directorio. En ella expresan que tomaron “conocimiento por distintos medios de prensa” de una “eventual convocatoria a la Comisión de Ética” y solicitan ser recibidos a “la brevedad”. “Entendemos oportuno poder conocer formalmente la situación y trasladar personalmente los fundamentos que motivaron nuestra actuación”. El directorio aún no les ha dado una fecha para recibirlos.

La semana pasada, antes de la votación en la Junta Departamental, los dirigentes de la lista 22 difundieron un comunicado público justificando su postura. “Somos oposición. Somos profundamente blancos”, empieza, antes de anunciar que iban a “votar instrumentos impulsados por la Intendencia de Montevideo”. “Lo sabemos. Genera preguntas. También genera críticas dentro de nuestro propio partido, entre compañeros a quienes respetamos. Por eso queremos explicarte exactamente por qué. No porque tengamos que justificarnos. Sino porque creemos que Montevideo merece una política que le hable con honestidad”, dice el comunicado.

“No llegamos a esta decisión por confianza ciega. No llegamos por afinidad política. Llegamos después de sentarnos a dialogar para tratar de incidir. Exigimos bajar montos. Eliminamos mecanismos que no compartíamos. Reasignamos prioridades. Logramos sumar obras nuevas y dirigir recursos hacia zonas que los esperan desde hace años sin que nadie les diga cuándo les toca. Pusimos condiciones. No estamos votando confianza. Estamos votando capacidad de cambiar prioridades”.

A mediados de marzo, Búsqueda publicó que, en conversaciones informales, el expresidente de la República Luis Lacalle Pou había planteado a ediles blancos que no apoyaran préstamo para obras en la comuna capitalina.