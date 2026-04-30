El MPP busca rediseñar el trabajo de las bases del Frente Amplio y dar mayor peso a las departamentales

Abrazado como nunca antes al gobierno y con una votación histórica dentro de la izquierda, el Movimiento de Participación Popular (MPP) comienza a digerir que el devenir de esta gestión —aquejada por altas expectativas, bajos recursos y un contexto de alta incertidumbre internacional— moldeará de forma determinante su destino.

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De cara al próximo Congreso del Frente Amplio, previsto para octubre de este año, el sector celebró un plenario nacional el pasado sábado 25, donde comenzó a afinar su estrategia y a posicionarse en algunos temas que próximamente serán abordados en la interna frenteamplista.

Una de las principales preocupaciones del MPP es lograr una mayor integración del interior en el funcionamiento de los espacios orgánicos del Frente Amplio. La exvicepresidenta Lucía Topolansky, que fue una de las oradoras del evento, dijo a Búsqueda que se buscará que las 19 mesas departamentales tengan “presencia física” en la Mesa Política nacional. En la actualidad, este organismo no funciona estatutariamente con las mesas departamentales, salvo que sean convocadas, y la representación departamental se remite a delegados de base de Montevideo, Canelones y el “interior”. De esta manera, consideró que las departamentales también deberían formar parte de las discusiones nacionales y no solo en la realidad local que abordan.

El MPP también mira con atención el funcionamiento que tienen los Comités de Base y buscará, según dijo Topolansky, que puedan hacer una “radiografía más fina del territorio”. “Está bien que saquen declaraciones, pero no por sacar una declaración del estrecho de Ormuz le solucionás la vida al compañero de al lado. Es necesario más vínculo con el territorio”, evaluó.

Una fuente del sector indicó que la discusión sobre el funcionamiento de las bases “está planteada”, pero están estudiando “cómo” dar ese debate. “Nadie se pelea por militar en política hoy”, dijo, y “menos en espacios como las bases”, aunque dieron resultados en su momento. De todas formas, advirtió que la solución tampoco pasa “simplemente por sustituir las bases por las redes”.

“Estamos en un escenario nuevo y más complejo. Ahora hay que buscar y alternar otras formas”, afirmó.

Durante la apertura del plenario, el exsenador Charles Carrera dijo que buena parte del congreso debía destinarse a “actualizar” la fuerza política al siglo XXI. “Todos dicen que somos un ejemplo en el mundo, pero la herramienta la tenemos que cuidar. Porque, si no, lo que vamos a perder es esta herramienta hermosa. Nosotros, los compañeros de la 609, los compañeros del MPP, vamos a ser los primeros en defender esta herramienta”, sostuvo.

Otra de las apuestas del MPP, que ya se mencionaba en el documento disparador del plenario, es la propuesta histórica de crear un “frente grande”, un espacio superador del Frente Amplio. Según publicó El Observador el 14 de abril, la idea no era “crear un nuevo partido político”, sino “generar un espacio” que permitiera “acercar a quienes aún hoy no pueden acercarse al Frente Amplio”. El MPP destacaba que esa iniciativa “tiene aún vigencia, por eso hemos planteado la necesidad de construir un Nuevo Encuentro”.

El impulso de un “nuevo encuentro” para llegar a “sectores que no llegamos”, dijo Topolansky, está creciendo, pero todavía está planteándose al resto de los sectores del Frente Amplio de cara al congreso. “Si queremos estar en pie para 2029, tenemos que abrir las puertas y buscar otro marco de alianzas que nos permita crecer”, añadió una fuente del sector.

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, durante el cierre del plenario, aludió a la necesidad del Frente Amplio de “ensanchar la fila”. Para eso, aseguró que es necesario “discutir con un montón de personas, de actores sociales, que quizás no piensan todo igual que nosotros”, prescindiendo del “izquierdómetro”, al que definió como un “defecto de la izquierda” para “construir las mayorías nacionales”.

En lo formal, el plenario tuvo el objetivo de unificar criterios internos y manifestar su apoyo al gobierno, en tiempos en los que dirigentes de otros sectores comienzan a observar divergencias en el sector más grande del Frente Amplio. “El MPP se compromete a defender al gobierno, a actuar como puente entre las políticas públicas y la ciudadanía, y a trabajar territorialmente junto a la gente”, dice la declaración final del plenario, que resalta algunos logros del primer año de administración de Yamandú Orsi, como el “crecimiento económico, 26.000 nuevos puestos de trabajo, incremento del salario real, nueva política de aguas, becas y comedores en liceos y UTU, Plan Más Barrio y reactivación de la compra de tierras para productores rurales”.

En el encuentro participaron 250 personas que se dividieron en cuatro grupos para discutir tres ejes: las relaciones del sector con la fuerza política y con otros actores sociales; la gestión del gobierno y el escenario internacional; y el plan político para este año y el que viene. En 2027 el sector celebrará un congreso que actuará como debate previo a la renovación de sus autoridades.

Homenaje a Mujica y el “mayo solidario”

Mientras tanto, el sector político planea un homenaje a su histórico líder, el expresidente José Mujica. El primer aniversario de su muerte se conmemorará el próximo miércoles 13 de mayo. El MPP publicará en los próximos días un video en su homenaje en el que, según dijo Topolansky, participará gente “bien variada”.

A su vez, el sector político planea que el próximo mes sea un “mayo solidario”, con una serie de acciones también en homenaje a su difunto líder. Otro de los reconocimientos en los que vienen trabajando es un espacio físico en memoria de Mujica, algo que Topolansky reconoce que llevará varios meses más, dado que, además de las dificultades de montar el lugar, es necesario que el recinto también se dedique a difundir el “pensamiento de Pepe”.