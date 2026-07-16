El MTSS considera que es “muy prematuro” medir el impacto de la IA en el empleo y remite a estudios externos

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) sostiene que todavía es “muy prematuro” evaluar el impacto de la inteligencia artificial (IA) en el mercado laboral uruguayo porque “la evidencia internacional sobre los efectos de estos cambios aún es incipiente” y, en varios países, los estudios siguen en proceso.

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Así respondió la cartera a un pedido de informes solicitado por el senador del Partido Nacional, Martín Lema . En su planteo, el legislador señaló que la incorporación de herramientas de IA y automatización ya se está reflejando en Uruguay mediante procesos de “reestructuración empresarial, reducción de personal y sustitución de tareas” y pidió conocer qué evaluación hacía el Estado sobre el impacto de esos cambios en el empleo.

A lo largo de las ocho respuestas —a las que Búsqueda tuvo acceso—, el MTSS remite de forma reiterada a investigaciones nacionales e internacionales elaboradas por otros organismos para responder las consultas del senador y no presenta estudios propios sobre el tema.

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Lema preguntó qué evaluación hacía el MTSS sobre “el impacto potencial de la automatización y la inteligencia artificial sobre el empleo en Uruguay durante los próximos años” y si existían “estudios, proyecciones o informes técnicos“ que identificaran los sectores y ocupaciones más expuestos a la “sustitución tecnológica”.

La cartera respondió que “aún es muy prematuro realizar una evaluación del impacto potencial de la automatización y de la inteligencia artificial sobre el empleo en el Uruguay en los próximos años”. Agregó que, hasta el momento, “la evidencia disponible a nivel regional sugiere que no habría grandes cambios” en “la tasa de empleo global“, aunque advirtió que podrían registrarse modificaciones en la composición del empleo. En ese sentido, señaló que las personas jóvenes que ingresan al mercado laboral para realizar tareas administrativas serían las que enfrentarían mayores dificultades para conseguir trabajo y concluyó que “el empleo agregado (total de personas ocupadas) resiste aunque el primer empleo parece encontrar más dificultades”.

Consultado por Búsqueda, Lema cuestionó las réplicas ofrecidas por el ministerio. Dijo que “es preocupante la falta de preparación frente a uno de los mayores desafíos del mercado laboral” y que, “más que respuestas, predominan las incertidumbres”.

El senador dijo que mientras la automatización y la IA “ocupan un lugar central en la agenda de los principales organismos internacionales y de numerosos gobiernos, el propio ministerio reconoce que considera ‘prematuro’ evaluar sus efectos, no informa sobre estudios propios y tampoco acredita la existencia de programas específicos para los trabajadores que podrían enfrentar mayores dificultades de reconversión”.

Martín Lema en una Comisión del Senado. @SenadoUy

Trabajo cita informes externos

Gran parte de las respuestas remitidas al Senado se apoyan en investigaciones realizadas por otros organismos. Para responder cuáles son los sectores y ocupaciones más expuestos a la incorporación de inteligencia artificial, el MTSS remite a estudios del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT y del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República (Udelar).

Del trabajo del Instituto Cuesta Duarte, el ministerio destaca que Uruguay tiene una estructura del empleo “fuertemente tercerizada”, con una alta concentración de trabajadores en el sector servicios. Según ese informe, muchas de esas tareas, como las de oficina, ventas y gestión, tienen potencial para incorporar IA y “complementar el trabajo cognitivo”. El estudio sostiene que esa mayor exposición también puede derivar en un “incremento de la productividad”.

En cuanto al estudio de la Udelar, la cartera sostiene que las actividades financieras y científico técnicas constituyen el “núcleo de mayor densidad digital”, con “elevados niveles de uso simultáneo de sistemas automatizados, plataformas e inteligencia artificial generativa”. Agrega que las diferencias entre sectores son “relevantes” y que el uso frecuente de IA generativa alcanza al 41% entre trabajadores con educación terciaria y desciende al 4% entre quienes tienen educación primaria o ciclo básico incompleto.

El futuro de la seguridad social

Uno de los puntos consultados por Lema era si el ministerio había evaluado las consecuencias que la automatización podría tener sobre la sostenibilidad de la seguridad social.

En este punto, la cartera respondió que “aún es muy incipiente dar una respuesta a esta pregunta” y añadió que “la sostenibilidad del sistema de seguridad social depende de muchos componentes y variables, más allá de la automatización del trabajo”.

Para Lema, el abordaje del impacto de la robotización “no es un desafío futuro: es un fenómeno del presente”. “Cada año que se pierde en planificación es un año menos para preparar a los trabajadores, adaptar los sistemas de capacitación, fortalecer la competitividad de las empresas y proteger la sostenibilidad del empleo y de la seguridad social”.

El ministerio no respondió con una proyección cuando se le consultó por el posible efecto conjunto entre automatización, costos laborales y presión tributaria sobre la instalación de empresas y la generación de empleo. Según el ministerio, “la evidencia internacional aún no permite dar una respuesta sobre el efecto conjunto de estos factores”.

Inefop. Pablo Vignali / adhocFOTOS

Lema cuestiona la “cautela” del ministerio

Otra de las preguntas buscaba conocer si el Poder Ejecutivo pensaba convocar un ámbito específico para analizar el impacto de la IA junto con empresarios, trabajadores y especialistas. La respuesta fue que “se está estudiando, a nivel del Poder Ejecutivo, la posibilidad de generar un ámbito específico para abordar estos temas”, aunque no se indican plazos ni detalles sobre su eventual funcionamiento.

Lema también criticó esa postura. “El ministerio debería ser el principal impulsor de esta agenda dentro del Estado. Sin embargo, las respuestas brindadas transmiten la imagen de un organismo que todavía observa el fenómeno con cautela, cuando las circunstancias exigen liderazgo, visión estratégica y capacidad de anticipación”, dijo a Búsqueda.

En cuanto a los trabajadores uruguayos mayores que podrían verse desplazados por la automatización, el ministerio respondió que “la evidencia internacional disponible hasta el momento no identifica como una población afectada significativamente por la IA a trabajadores mayores de 50 años”.