  • Cotizaciones
    lunes 09 de marzo de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    El Ministerio de Trabajo no tiene estudios propios sobre el impacto de la IA en el empleo ni programas específicos

    La cartera confirmó que no cuenta con análisis propios ni políticas orientadas específicamente a esta tecnología, en un contexto de despidos y reestructuras vinculadas a automatización

    Juan Castillo en un evento del Ministerio de Trabajo, noviembre de 2025.

    Juan Castillo en un evento del Ministerio de Trabajo, noviembre de 2025.

    FOTO

    Mauricio Zina / adhocFOTOS
    Búsqueda | José Frugoni
    Por José Frugoni

    El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) no cuenta con estudios específicos sobre el impacto de la inteligencia artificial (IA) en el empleo ni tiene en ejecución programas orientados exclusivamente a regular o promover una transición ante la incorporación de estas tecnologías.

    En la respuesta a un pedido de acceso a la información pública realizado Búsqueda, la cartera señaló: “Actualmente no existen estudios específicos sobre el impacto de la inteligencia artificial en el empleo dentro del MTSS”.

    Leé además

    Oficina pública en Uruguay.
    Tecnología

    Organismos públicos muestran rezago en reglas, protocolos y formación sobre uso de inteligencia artificial de trabajadores

    Por José Frugoni
    Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República.
    Universidad de la República

    Facultad de Ingeniería aprobó la primera guía de Udelar sobre uso de inteligencia artificial en la enseñanza

    Por Nicolás Delgado

    Asimismo, indicó que “no existen programas específicos en ejecución desde el MTSS orientados exclusivamente a regular o promover una transición justa ante la incorporación de tecnologías como la IA”.

    El informe agrega que el seguimiento del tema se realiza a partir de investigaciones desarrolladas por organismos internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

    Ministerio-Trabajo
    Sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en la Ciudad Vieja.

    Sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en la Ciudad Vieja.

    Sin diagnósticos propios ni mediciones

    El pedido incluía consultas sobre políticas, lineamientos internos, sistemas implementados, estudios de impacto, análisis de riesgo, participación en marcos regulatorios internacionales y eventuales registros de casos en los que la IA hubiera generado efectos negativos sobre trabajadores o procesos de inspección laboral.

    La respuesta no adjunta documentación técnica específica ni estudios elaborados por la cartera sobre selección automatizada, algoritmos en decisiones laborales, efectos en negociación colectiva, productividad o reconversión profesional.

    En materia de capacitación, el MTSS recordó que las instancias de formación laboral se canalizan a través del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), y que la Dirección Nacional de Empleo (Dinae) trabaja de forma articulada con ese organismo.

    También indicó que la Dinae se encuentra “en proceso de articulación y negociación con diversas organizaciones e instituciones” para fortalecer la oferta de políticas públicas frente a las transformaciones del mercado de trabajo.

    No obstante, no se detallan programas concretos ni diagnósticos específicos vinculados a IA.

    Debate legislativo y marco regulatorio en discusión

    La respuesta del ministerio se produce en un escenario de debate oficial sobre la regulación de la IA y cuando en el Parlamento se prevé que la regulación de esta tecnología sea una de las prioridades legislativas de 2026.

    En el plano internacional, Uruguay adhirió a instrumentos como la Convención Marco del Consejo de Europa sobre IA y Derechos Humanos y la Recomendación de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) sobre IA, que promueven principios de transparencia, supervisión humana, evaluación de riesgos y protección de derechos. Sin embargo, la respuesta oficial a Búsqueda no detalla cómo esos principios han sido incorporados en políticas laborales específicas.

    El MTSS es el organismo encargado de diseñar políticas de empleo, supervisar relaciones laborales y atender los impactos de transformaciones productivas sobre los trabajadores.

    La oficina de Sabre en Uruguay, Zonamerica
    La oficina de Sabre en Uruguay, Zonamerica.

    La oficina de Sabre en Uruguay, Zonamerica.

    Despidos y reestructuras en un contexto de automatización

    En los últimos meses varias empresas promovieron reestructuras vinculadas a, entre otros factores, relocalización geográfica y adopción de tecnologías basadas en IA.

    La empresa tecnológica Sabre Corporation anunció una nueva reducción de personal en Uruguay, que implica el despido de entre 150 y 200 trabajadores, aproximadamente el 30% de su plantilla local, informó El País.

    El caso de Sabre se suma a otros movimientos en el sector tecnológico y de servicios: los despidos de unos 300 trabajadores de software en UKG, el cierre de operaciones de Tether en Florida y el envío al seguro de paro de unos 250 empleados del call center Alorica tras la decisión de TikTok de cerrar su oficina de moderación de contenido en Montevideo.

    En paralelo, la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (Fuecys) aprobó la propuesta de impulsar un observatorio nacional sobre los impactos de la IA en el trabajo. Su presidente, Favio Riverón, advirtió en Búsqueda que el fenómeno “ya está pasando” y citó casos en los que tareas de moderación de contenido fueron sustituidas por sistemas automatizados.

    El MTSS, por su parte, impulsa un proyecto de ley para exigir preavisos ante despidos masivos.

    Selección semanal
    Primer año de gobierno

    Rafael Porzecanski: hay que “desterrar” la idea de que el principal descontento con el gobierno viene del “riñón” del Frente

    Por Guillermo Draper
    Fútbol Uruguayo

    A la espera del aval de Defensa de la Competencia, el fútbol uruguayo cerró sus nuevos contratos

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Patrullas oceánicas

    El gobierno analiza como alternativa a Cardama construir las OPV con el principal astillero militar de España

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Inddhh

    Inddhh exige el cierre inmediato del antiguo centro Tribal del INAU por “violencia institucional exponencial”

    Por Lucía Cuberos

    Te Puede Interesar

    Canciller Mario Lubetkin.
    Video

    Uruguay expresa “extrema preocupación” por los ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán y llama a “la desescalada de la violencia”

    Por Redacción Búsqueda
    Una invitación y una reflexión

    Una invitación y una reflexión

    Por Guillermo Draper
    Los chiítas iraquíes llevan un retrato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, durante una protesta contra los ataques estadounidenses e israelíes a Irán en Bagdad, el 28 de febrero de 2026.
    Video

    Israel afirma que el líder supremo de Irán murió en los bombardeos conjuntos con Estados Unidos

    Por France 24
    Presidente Yamandú Orsi.

    Opción: aprobación del gobierno de Yamandú Orsi cae a 23%

    Por Redacción Búsqueda
    // Leer el objeto desde localStorage