El Ministerio de Trabajo no tiene estudios propios sobre el impacto de la IA en el empleo ni programas específicos

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) no cuenta con estudios específicos sobre el impacto de la inteligencia artificial (IA) en el empleo ni tiene en ejecución programas orientados exclusivamente a regular o promover una transición ante la incorporación de estas tecnologías.

En la respuesta a un pedido de acceso a la información pública realizado Búsqueda , la cartera señaló: “Actualmente no existen estudios específicos sobre el impacto de la inteligencia artificial en el empleo dentro del MTSS”.

Asimismo, indicó que “no existen programas específicos en ejecución desde el MTSS orientados exclusivamente a regular o promover una transición justa ante la incorporación de tecnologías como la IA”.

El informe agrega que el seguimiento del tema se realiza a partir de investigaciones desarrolladas por organismos internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

El pedido incluía consultas sobre políticas, lineamientos internos, sistemas implementados, estudios de impacto, análisis de riesgo, participación en marcos regulatorios internacionales y eventuales registros de casos en los que la IA hubiera generado efectos negativos sobre trabajadores o procesos de inspección laboral.

Sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en la Ciudad Vieja.

La respuesta no adjunta documentación técnica específica ni estudios elaborados por la cartera sobre selección automatizada, algoritmos en decisiones laborales, efectos en negociación colectiva, productividad o reconversión profesional.

En materia de capacitación, el MTSS recordó que las instancias de formación laboral se canalizan a través del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), y que la Dirección Nacional de Empleo (Dinae) trabaja de forma articulada con ese organismo.

También indicó que la Dinae se encuentra “en proceso de articulación y negociación con diversas organizaciones e instituciones” para fortalecer la oferta de políticas públicas frente a las transformaciones del mercado de trabajo.

No obstante, no se detallan programas concretos ni diagnósticos específicos vinculados a IA.

Debate legislativo y marco regulatorio en discusión

La respuesta del ministerio se produce en un escenario de debate oficial sobre la regulación de la IA y cuando en el Parlamento se prevé que la regulación de esta tecnología sea una de las prioridades legislativas de 2026.

En el plano internacional, Uruguay adhirió a instrumentos como la Convención Marco del Consejo de Europa sobre IA y Derechos Humanos y la Recomendación de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) sobre IA, que promueven principios de transparencia, supervisión humana, evaluación de riesgos y protección de derechos. Sin embargo, la respuesta oficial a Búsqueda no detalla cómo esos principios han sido incorporados en políticas laborales específicas.

El MTSS es el organismo encargado de diseñar políticas de empleo, supervisar relaciones laborales y atender los impactos de transformaciones productivas sobre los trabajadores.

Despidos y reestructuras en un contexto de automatización

En los últimos meses varias empresas promovieron reestructuras vinculadas a, entre otros factores, relocalización geográfica y adopción de tecnologías basadas en IA.

La empresa tecnológica Sabre Corporation anunció una nueva reducción de personal en Uruguay, que implica el despido de entre 150 y 200 trabajadores, aproximadamente el 30% de su plantilla local, informó El País.

El caso de Sabre se suma a otros movimientos en el sector tecnológico y de servicios: los despidos de unos 300 trabajadores de software en UKG, el cierre de operaciones de Tether en Florida y el envío al seguro de paro de unos 250 empleados del call center Alorica tras la decisión de TikTok de cerrar su oficina de moderación de contenido en Montevideo.

En paralelo, la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (Fuecys) aprobó la propuesta de impulsar un observatorio nacional sobre los impactos de la IA en el trabajo. Su presidente, Favio Riverón, advirtió en Búsqueda que el fenómeno “ya está pasando” y citó casos en los que tareas de moderación de contenido fueron sustituidas por sistemas automatizados.

El MTSS, por su parte, impulsa un proyecto de ley para exigir preavisos ante despidos masivos.