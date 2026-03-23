La IA ya incide en relocalizaciones y alcanza a empleos que no estaban en “los primeros lugares del mapa”, advierte el Ministerio de Trabajo

La directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, advirtió en el Parlamento que el impacto de la inteligencia artificial (IA) sobre el empleo se está dando “más rápido de lo que se podía prever” y ya alcanza a lugares de trabajo que no estaban entre los más expuestos.

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“Si bien nosotros lo podíamos advertir, en este año se han dado situaciones más rápido (…) de lo que se podía prever”, dijo durante su comparecencia en la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, el 18 de marzo. Como ejemplo, se refirió a “las relocalizaciones” de empresas por la “sustitución” con IA de algunos procesos, algo que el ministerio venía estudiando, según indicó.

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La advertencia no quedó ahí. “Sabíamos que algunos puestos iban a ser desplazados por la inteligencia artificial, pero empezó a ocurrir con algunos que no estaban en los primeros lugares del mapa ”, afirmó.

La exposición de Barrios se dio en el marco de una comparecencia centrada en los cierres de empresas y la pérdida de empleo en distintos sectores. La jerarca señaló que detrás de esas situaciones hay causas diversas. “No son cosas que se puedan homogeneizar”, dijo, y planteó que las decisiones empresariales responden a motivos “muy disímiles”, que van desde problemas propios del país hasta cuestiones internacionales.

Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, 18 de marzo de 2026.

En ese escenario, la IA aparece como uno de los factores que empieza a incidir, especialmente en los procesos de relocalización. La directora explicó que el abordaje del ministerio varía según cada situación. Marcó una diferencia entre los casos donde hay sindicatos, en los que se abren instancias de negociación, y aquellos donde no hay, en los que el vínculo se da directamente con las empresas.

A partir de ese escenario, el Ministerio de Trabajo comenzó a ajustar su respuesta. Barrios indicó que se implementó una línea específica para atender “situaciones de contingencia derivadas de estos cierres y estas deslocalizaciones” en coordinación con otros organismos como el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), la Dirección Nacional de Seguridad Social y la Dirección Nacional de Empleo.

La idea, explicó, es anticiparse. “Cuando en instancias de negociación empezamos a prever que una empresa pueda estar yendo hacia esas situaciones, debemos abordar de manera anticipada las posibilidades de formación, de capacitación, de reubicación de esos trabajadores”.

Empresas tecnológicas en ajuste

En los últimos meses, la industria tecnológica en Uruguay vivió una serie de anuncios de reestructuras, cierres y recortes en empresas como PedidosYa, UKG, Sabre, Verizon/Alorica y BASF. Para el gobierno, la situación se interpretó como un problema de empleo; desde el sector, la explicación giró en torno a la competitividad.

Los casos recientes fueron en esa línea. PedidosYa redujo su contact center en el marco de un ajuste iniciado en 2022, UKG anunció su salida del país con más de 300 puestos afectados y Sabre recortó cerca del 30% de su plantilla local dentro de una reorganización global que combina relocalización e incorporación de IA.

Sin diagnóstico propio sobre IA

En paralelo, el propio Ministerio de Trabajo reconoce que no cuenta con estudios específicos ni programas en ejecución sobre el impacto de la IA en el empleo. Según informó Búsqueda a principios de marzo, a partir de un pedido de acceso a la información pública, la cartera señaló que “no existen estudios específicos sobre el impacto de la inteligencia artificial en el empleo” ni programas en ejecución orientados exclusivamente a acompañar esa transición.

El seguimiento del tema, indicó el ministerio, se apoya en informes de organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo y la Comisión Económica para América Latina, mientras que las políticas de capacitación se canalizan a través del Inefop en coordinación con la Dirección Nacional de Empleo.

Aunque el ministerio señaló que trabaja en nuevas medidas, no detalló diagnósticos propios ni medidas concretas sobre el impacto de la IA en el trabajo.