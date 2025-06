El oficialismo defiende su gestión en los primeros 100 días para aplacar la “ansiedad” y las primeras críticas internas

“Siempre a los 100 días se hacen balances. Lo hace la prensa, los politólogos, y la idea es que estuviera la visión del gobierno”, explicó una fuente de la Torre Ejecutiva a Búsqueda. El objetivo, complementó otra fuente, era “no quedar rengo” ante la “mirada de los analistas, la oposición y los medios”.

El documento del FA fue aprobado luego de una visita a la Mesa Política de las autoridades del Ministerio de Economía. Su titular, Gabriel Oddone, y el subsecretario, Martín Vallcorba, se refirieron en el encuentro a la situación fiscal del país y resaltaron la importancia de los artículos añadidos a la Rendición de Cuentas presentada a principios de mes en el Parlamento, que incluyen una autorización para elevar el tope de deuda.

Tras la visita, la Mesa Política tuvo un intercambio sobre la situación del país y sobre qué comunicación debía hacer la fuerza política al respecto. El intercambio, explicaron fuentes presentes en la reunión, devino en idear un mensaje ante la “inquietud” y las “expectativas” de la militancia y de quienes votaron al Frente Amplio. Así, las medidas de gobierno enumeradas por el Frente Amplio buscaron dar una respuesta “clara, ordenada y contundente”.

Durante la discusión, el presidente del FA, Fernando Pereira, sostuvo que la comunicación ante las bases y en el plano territorial era una tarea principalmente de la fuerza política y dijo que era necesario una “estrategia”, que de hecho ya se estaba desarrollando.

Es que la valoración sobre la marcha del gobierno no es siempre positiva y unánime dentro de la izquierda. De acuerdo a varias consultas realizadas por Búsqueda, algunos dirigentes creen que el gobierno no está logrando dominar la agenda pública y está exhibiendo algunos problemas de comunicación.

“Tenemos un presidente que no comunica, que además dice que no está para comunicar, sino para delegar, pero soy de los que cree que esto tiene que funcionar en equipo, donde todos tienen que tener sus roles”, dijo a Búsqueda el representante del Nuevo Espacio ante la Mesa Política, Ismael Blanco. “Si el capitán no ordena en el cuadro, es un error que no es aceptable. Y es importante porque para eso se lo eligió”, agregó.

El dirigente considera que el Ejecutivo “no está manejando la agenda”, algo que “debería ser una cuestión natural”, en la medida que “tiene un gobierno y un programa”. La “herencia fiscal” que dejó el gobierno anterior es uno de los temas en los que es necesario que el gobierno sea aún “más transparente” ante la opinión pública, sostuvo.

El senador y líder de la lista 711, Felipe Carballo, dijo a Búsqueda que hasta ahora ha habido “gusto a poco respecto a las expectativas que tiene la gente del gobierno”, aunque resaltó que las medidas comunicadas reflejan “avances”. Destacó que algunas son “particularmente buenas”, como el bono escolar de $ 2.500 para 112.000 niños y niñas de contextos vulnerables.

Es “importante que la gente conozca la situación” fiscal, opinó, y recordó que en la reunión de Orsi con la bancada del pasado 31 de marzo, se había definido que la Rendición de Cuentas, que ya está en el Parlamento, era el “punto 0” de arranque.

La diputada del Partido Comunista Tatiana Antúnez opinó que por momentos al oficialismo se le está haciendo “difícil comunicar algunos aspectos que hacen a la vida política y a la cotidianeidad de la gente”. En esa línea, destacó que la difusión de la lista de medidas apuntó a dar respuesta a esas exigencias. “Se nos están presentando otros distractores que tienen que ver más con el juego de la política que con la vida de la gente”, y que “nos saca de foco”, consideró la exsindicalista consultada por Búsqueda.

El foco en la Cancillería

Los problemas de comunicación mencionados con más frecuencia por dirigentes incluyen la conferencia de la exministra de Vivienda Cecilia Cairo en su domicilio, tras la divulgación de que este no había sido regularizado ante la Dirección Nacional de Catastro, y el anuncio de la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización durante el cortejo fúnebre del expresidente José Mujica, con el posterior debate no anticipado sobre la calidad de colono del expresidente del instituto Eduardo Viera. Varios consultados también mencionaron como un error el anuncio del cierre de la Biblioteca Nacional en el Día del Libro y varias expresiones del canciller Mario Lubetkin referidas a situaciones de política internacional.

Las declaraciones de ese ministro son, de hecho, las que más resistencia han provocado a la interna de la fuerza política, especialmente las vinculadas a la situación en la franja de Gaza. Las diferencias entre los términos genocidio, utilizado por varios sectores del Frente, incluso el MPP, y masacre, que fue el término escogido oficialmente por el gobierno, no pasan desapercibidas en algunos sectores de la fuerza política, ni tampoco los dichos del canciller distanciando al gobierno del Frente Amplio. Mientras algunos dirigentes entienden y justifican la distancia, otros creen que la postura del gobierno es inaceptable.

Blanco dijo a Búsqueda que Lubetkin “habla demasiado y no dice nada sobre los principios que tiene el Estado uruguayo, en particular en el derecho internacional humanitario” ni tampoco se mueve con una lógica “progresista, humanista, y al final, de izquierda”. Sostuvo que el canciller equivoca hasta “los términos” para referirse a la crisis humanitaria.

Fuentes del gobierno dijeron a Búsqueda que las críticas son ruidos naturales que ocurren en el Frente Amplio y que las diferencias, principalmente en política internacional, eran previsibles.

Las preocupaciones sobre el avance del gobierno y sus problemas de comunicación no son iguales en todos los sectores.

El tema estuvo presente, por ejemplo, en análisis informales del ejecutivo del Partido Socialista. Según relató una fuente, si bien se consideró que existieron “algunos problemas de comunicación”, la situación dista de ser preocupante. “Esa sensación es más propia de ignorar algunos procesos o el estilo del presidente que de la realidad. Venimos de un liderazgo muy personalista y acá este liderazgo es muy distinto”, dijo una fuente del sector.

El senador socialista Gustavo González dijo a Búsqueda que los tiempos que maneja la actual gestión son en “el modo Orsi”, y se trata de “su estilo”. A su juicio, “hay mucha ansiedad porque había muchas expectativas”, pero el gobierno “saldrá adelante”, aseguró, y dijo que no tiene “gusto a poco”. “Es necesario seguir homogeneizando planteos, discutiendo más y, viendo las dificultades de la región y del mundo que condicionan el proceso, prefiero ir despacio porque estoy apurado”.