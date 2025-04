Gabriel Oddone: la “corrección fiscal a cinco años” y el riesgo de ser un “cuentamusas”

Para ello, dijo, es necesario “seguir fortaleciendo la estabilidad macroeconómica. Uruguay ha hecho muchos esfuerzos en los últimos, diría, 40 años, pero sobre todo en los últimos 20 años, para hacer que la fortaleza macroeconómica sea una seña de identidad del país. Cuando uno sale afuera de Uruguay…; esto es evidente, aquí está el director de la Unidad de Gestión de Deuda, Herman Kamil, que ya lleva unos cuantos años a cargo de esta función, atravesando varias administraciones, él lo tiene más que claro por lo que son las reuniones frecuentes con los fondos de inversión, los fondos de pensiones y los inversores globales. Para poder fortalecer la estabilidad macroeconómica tenemos que trazar una senda fiscal sostenible y creíble. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos que hacer una consolidación fiscal, no podemos convivir con un 4% (del Producto Interno Bruto) de déficit fiscal , porque eso a lo único que nos lleva es a un aumento tendencial de la deuda pública, lo cual nos hace poco creíbles para el sector privado de que no hay una ajuste fiscal inminente e importante por venir”.

El jerarca explicó que “si la deuda pública crece, lo único que sabe cualquier inversor privado es que en algún momento va a haber corte de gastos y aumento de impuestos”, un camino que no es el “correcto” porque “induciría a la economía a una situación recesiva” y porque hay “algo de tiempo” para esa consolidación fiscal. “Pero el resultado fiscal del 4% del PIB nos está esperando. Tarde o temprano, las calificadoras de riesgo y los inversores van a decir: ‘Esto no es sostenible’. Por lo tanto, tenemos que hacer algo al respecto”, señaló. “Lo que nos proponemos —algo que mis colegas Herman Kamil y Guillermo Tolosa (presidente del Banco Central) me enseñaron estos días en Santiago— es que el crecimiento nos ayude a enjugar el déficit. Lo que me enseñaron ellos fue que cada vez que aparece uno diciendo esto los mercados lo que dicen es: ‘Este es un cuentamusas’, porque no está enfrentando el problema”. Junto con ambos, en la capital chilena Oddone participó en la asamblea anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).