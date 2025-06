Ministerio de Economía estima US$ 6 millones de costo directo por apoyos al comercio de la frontera

Como parte del paquete para apoyar el comercio de la frontera con Brasil, el Poder Ejecutivo dará una extensión del subsidio al 100% del arrendamiento de las terminales de pago (POS) para monotributistas y “literal E”. Como abarca a un universo reducido de beneficiarios, el costo de la medida sería “absolutamente marginal”, según Vallcorba.

Por otro lado, propondrá un régimen simplificado de importación con exoneraciones para determinados rubros. Si el proyecto de ley se aprueba, los comercios minoristas, de ramos generales, ubicados a menos de 60 kilómetros de la frontera podrán importar, libres de todo tributo, porotos, lentejas, cocoa, café, fideos, pasta seca, galletas dulces y saladas, yerba mate, champú, antitranspirante y jabón de tocador.

El Ministerio de Economía anunció además una reducción de hasta 75% en los aportes patronales a la seguridad social de los nuevos empleos formales que las empresas ubicadas a menos de 60 kilómetros de un paso de frontera creen en los próximos 12 meses. Será aplicable a la industria manufacturera, el comercio minorista, el alojamiento y los servicios de comida, las actividades administrativas y de apoyo, las artes y el entretenimiento y otras actividades de servicio.

Estas últimas dos medidas no tienen costo, según el viceministro. En el caso de la exoneración de aportes, si es exitosa, se compensaría con un incremento de los puestos de trabajo y la formalización de los puestos que hoy son informales.

En cuanto al régimen simplificado de importaciones, se espera “un efecto positivo” en la recaudación, “en la medida que logre reducir las compras que se hacen del otro lado de la frontera” al mitigar las diferencias de precios por la brecha cambiaria bilateral, alegó. El impacto esperado sería “diferente producto a producto, dependiendo del diferencial de precios”, señaló Vallcorba.

“Por dónde va la cosa”

Entrevistado este fin de semana por el portal El Observador, Orsi puso estas medidas para la frontera como “ejemplo concreto” de cosas en las que está participando él como presidente y de su estilo de gobierno.

“Eso lo hablé hace tres o cuatro años con Oddone, no era ni miras el candidato a ministro pero me había llegado de parte de los comerciantes de la frontera que Oddone, desde un ámbito determinado, había hecho un estudio. Lo hablamos, sé lo que él piensa. Con esto de los anuncios no hubo un análisis conmigo punto por punto, me dije: ‘Mirá que voy a armar esto, ¿qué te parece?’”. Digo: ‘Perfecto’. Esto que ocurrió es fruto de un trabajo de años de él y de otros equipos y a su vez de un contacto conmigo sabiendo por dónde va la cosa. Pero a mí no me molesta decir que esa decisión última no la tomo yo, la tomó el ministro y tiene mi respaldo y mi aval”.